La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
XLSemanal
La zona prohibida: el lugar más militarizado del mundo

La frontera entre las dos Coreas

La zona prohibida: el lugar más militarizado del mundo

Fotografía: Jongwoo Park

Lo llaman la 'zona desmilitarizada', pero en realidad es el lugar más militarizado del mundo. En 71 años de existencia nadie ha cruzado la franja que separa las dos Coreas (240 kilómetros de largo y 4 de ancho), vigilada por miles de soldados desde ambos lados. El fotógrafo surcoreano Jongwoo Park logró un permiso para adentrarse en ella. Así es la vida en la zona prohibida.

Judy Clarke

Domingo, 22 de Octubre 2017

Tiempo de lectura: 2 min

alternative text

Donde se congeló la Guerra Fría

De un lado y otro de la zona desmilitarizada corren muros y alambradas, salpicados de observatorios que vigilan lo que hoy es un hábitat natural con gran biodiversidad ecológica. Las patrullas están sometidas a una gran tensión. Cualquier incidente puede desatar una catástrofe, ya que la DMZ es en realidad la zona más militarizada del mundo. Un millón de efectivos, norteamericanos incluidos, patrulla sus límites.

alternative text

La 'batalla' del Álamo

El último incidente grave en esta zona tuvo lugar en 1976. Dos oficiales americanos empezaron a talar un álamo que obstruía su camino. Fueron masacrados a hachazos por soldados norcoreanos. Su Gobierno argumentó que el álamo lo había plantado personalmente Kim Il-sung, el fundador del país. La respuesta del presidente americano, Henry Ford, fue enviar un comando para abatir... el álamo.

alternative text

Vivir entre minas

Los biólogos sueñan con poder explorar este paraíso preservado. Para los surcoreanos es «un sueño verde» en un país altamente industrializado. En la DMZ viven tres mil variedades de plantas y animales, decenas de ellos en vías de extinción, como osos pardos, linces... Y eso que corren el riesgo de pisar alguna de las minas que quedaron tras la guerra. Se estima que hay aún más de un millón sin desactivar.

alternative text

Cadáveres del pasado

En los límites de la zona desmilitarizada se siguen encontrando los cuerpos de numerosos soldados caídos en la guerra de 1950-1953. En el conflicto murieron tres millones de personas; dos de ellos, civiles. Seúl quiere convertir esta zona en patrimonio de la Unesco para salvaguardar su naturaleza y como símbolo de la paz cuando el país se reunifique.

alternative text

El largo camino

El río Bukhan (en la foto, helado) atraviesa los dos países. Antes, en esta zona había pueblos habitados. En octubre de 2007, en un acto simbólico, el presidente surcoreano, Roh Moo-hyun –que se iba a encontrar con su homólogo, Kim Jong-il–, cruzó la zona desmilitarizada a pie. Declaró: «Esta línea prohibida está llamada a desaparecer un día». Hoy, ese día parece aún lejano.

NOTICIAS RELACIONADAS

MÁS DE XLSEMANAL
LO MÁS VISTO DE
Lo último en Zenda
Astérix viaja al fin del Imperio

Astérix viaja al fin del Imperio

En otros medios
Un maquillador cuenta cómo elegir el maquillaje según tu subtono de piel y acertar seguro | Mujerhoy

Un maquillador cuenta cómo elegir el maquillaje según tu subtono de piel y acertar seguro | Mujerhoy
Ni velas, ni plantas, ni sprays antimosquitos: el método japonés del Katori Senko es el mejor repelente natural que existe | Mujerhoy

Ni velas, ni plantas, ni sprays antimosquitos: el método japonés del Katori Senko es el mejor repelente ...
La vida de la duquesa de Medinaceli en Nueva York: discreción absoluta, trabajo de alto nivel y encuentro con Leonor | Mujerhoy

La vida de la duquesa de Medinaceli en Nueva York: discreción absoluta, trabajo de alto nivel y ...
En 22 segundos
xl semanal revista
Taller De Editores © 2021