Virtudes Ruiz Sánchez, una médico «coqueta» que potencia la belleza

Apasionada, optimista, coqueta, alegre, perfeccionista y luchadora incansable. Así se define Virtudes Ruiz Sánchez (Águilas, 1961), una cirujana reconocida por segundo año consecutivo en la lista de la revista 'Forbes' que pone en valor a las 35 mujeres más relevantes del negocio de la medicina estética. Treinta años de experiencia avalan a esta profesional que tiene como lema 'mejorar sin transformar' y que se ha ganado la confianza de los miles de pacientes que se han puesto en sus manos para mitigar las señales del paso del tiempo en la piel.

Hija de un representante de artistas que regentaba el cine Capri de Águilas y de una mujer con muchas inquietudes empresariales que abrió una boutique de moda infantil, cuenta que se crio en una familia «muy moderna» para los tiempos que corrían y que sus padres le transmitieron desde bien pequeña valores como el esfuerzo y la fuerza de voluntad, con la independencia como pieza clave para que nadie marcara los pasos de su vida en una época en la que las mujeres no tenían un papel protagonista en la sociedad. Las ocupaciones de sus padres hicieron que pasara gran parte de su infancia «mimada» por sus abuelos maternos en Almendricos y de ahí que Lorca sea su segunda patria chica.

Aunque venía de familia de abogados, la enfermedad de su abuelo (con su deseo de curarle y ayudar a los demás) despertó muy pronto su vocación por la medicina. Estudió en la Universidad de Murcia y se especializó en cirugía en el antiguo hospital Santa Rosa de Lima de Lorca, aunque resalta que no es «la típica médico». Prueba de ello es que no tardó en descubrir que ser funcionaria no era lo suyo, ya que por sus venas corría el espíritu «emprendedor e inconformista» que mamó de sus progenitores.

Aunque no era un aspecto que se cuidara en las cirugías de hace tres décadas, explica que se esforzaba mucho por dejar las cicatrices de sus pacientes «lo mejor posible». Inquietud que la llevó a hacer un curso en Barcelona donde sintió «amor a primera vista» al descubrir la medicina estética. En 1994 montó su primera clínica en la Ciudad del Sol y quince años después abrió otra en Murcia bajo la marca de VirtudEstética. De sus inicios recuerda que «se podía hacer poco» y sobre el futuro de un sector que está al alza afirma que pasa por la medicina regenerativa. Desde 2002 es presidenta de la Asociación Murciana de Medicina Estética y Cirugía Cosmética, además de profesora del máster en Medicina Estética Avanzada de la Universidad CEU de Valencia.

Partidaria de «envejecer con dignidad», «activista de la medicina estética de calidad» y fiel defensora de que el atractivo va mucho más allá del físico, Virtudes potencia la belleza manteniendo la gestualidad de sus pacientes, que son mayoritariamente mujeres, aunque resalta que también «hay hombres coquetos» que deciden mejorar su imagen.

Su hija María ha seguido sus pasos y se ha convertido en su mejor compañera de trabajo. Asegura que la complicidad entre ambas hace que en la clínica se entiendan tan solo con mirarse, aunque reconoce que en casa les cuesta desconectar de un oficio del que las dos han hecho su pasión. Sin pensamientos de jubilarse, confiesa que le haría ilusión que su nieta Alejandra, de cinco años, se convirtiera en la tercera generación de un negocio que la mantiene a caballo entre Lorca y Murcia con una agenda que le deja poco margen para disfrutar de sus aficiones, entre las que destacan el cine, el tiro olímpico y navegar en su barco por el Mediterráneo que la vio nacer junto a su marido, Pedro, «un lorquino empedernido» con quien se relaja mirando al mar.

