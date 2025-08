Mercedes Luján, la lorquina que imagina casas con más guitarras que muebles

Manuel Madrid Domingo, 3 de agosto 2025, 07:28 Compartir

La lorquina Mercedes Luján (1987) volverá este mes de agosto a intentar hacerse con el premio 'Bordón Minero' del Festival Internacional de Flamenco del Cante de las Minas, máximo galardón que puede obtener un guitarrista en La Unión en la categoría de toque. No es la primera vez que lo intenta. Es la única murciana que ha llegado a las semifinales de todos los concursos. El año pasado la suerte fue esquiva y no alcanzó la final [ganó el madrileño Joni Jiménez], pero este año está más motivada si cabe y con ganas, temple y concentración sabe que todo es posible.

Mercedes del Rocío Sanguiao Horneros, verdadero nombre de Mercedes Luján, es hija de la cantante de copla lorquina Rosa María Luján, con 43 años de trayectoria como cantante, quien recientemente ofreció junto a Luis Terry y Gabriel Maldonado en el Festival de Lo Ferro la conferencia 'De la copla al flamenco'. Desde luego, mucho de lo que Mercedes Luján conoció de chica del flamenco y la copla se lo debe a su madre, magnífica intérprete de los repertorios de Lola Flores e Isabel Pantoja. Aunque el primero que le pone una guitarra en las manos a Mercedes, cuando apenas tiene 12 años, es su abuelo paterno, el famoso guitarrista jerezano Maestro Palmita.

«Me inició y me metió el veneno dentro». Una guitarra de juguete que en sus manos sonaba. Maestro Palmita acabó dándole una de las suyas, una guitarra que aún hoy emplea en algunos conciertos y que le hace llegar «a su sonido, a su esencia, al abuelo que yo quise». Esta admiradora de guitarreros como Marcelo Barbero, Santos Hernández y Francisco Barba ha soñado alguna vez con tener «una casa llena de guitarras, con más guitarras que muebles». Lo contó en una entrevista en 'ABC' en la que confesaba que en una hipotética colección de guitarras no podrían faltarle las de maestros como Paco de Lucía, Niño Ricardo, Riqueni, Manolo Sanlúcar o Merced la Serneta.

Uno de los sacrificios que hizo por su profesión es el de vivir en Madrid, ciudad que «ha sido y sigue siendo el epicentro del arte en este país, así que siento que estoy donde tengo que estar si quiero crecer», proclamó a Natalia Benito el verano pasado, cuando intentó por vez primera pasar a la final del Cante de las Minas. Mercedes ha optado por abrir caminos propios, con determinación y sin perder el tiempo pese a las piedras encontradas en escena. A Félix Machuca le dijo que antes de cumplir la mayoría de edad se vio fuera del flamenco por dos motivos: «Por machismo y por superstición». Nunca pudo entender cómo en un concurso de flamenco en Lorca en el que había sido nombrada guitarrista oficial no pudo acompañar a ningún cantaor por el hecho de ser mujer y porque incluso llegaron a pensar que podía infundir «mala suerte» a los competidores. No está ella hoy para entretenerse con intrascendencias. Hace tres décadas que ningún guitarrista de la Región de Murcia gana el 'Bordón Minero', y esa es hoy su preocupación y su meta: hacer historia en La Unión. Luján ha estado de gira en los últimos años con un espectáculo, 'Flamencas', una apuesta propia con temas de su primer disco, 'El don de la palabra'. «No soy la única que hace esto, aunque en el flamenco sí que es muy difícil algo así porque hay ciertos roles en los que no suele haber mujeres». Es cierto que no abundan las guitarristas flamencas ni las percusionistas. Sí hay más intérpretes con el violín, la flauta y el piano. «Es un privilegio contar con ellas en mis espectáculos porque todas son líderes en lo que hacen».

Luján es una de las artistas con mayor proyección, gusto y personalidad de su generación. ¡Suerte!

Reporta un error