Jesús Martínez-Pujalte, experiencia gestora para dirigir el brazo social de la Iglesia

El nuevo director de Cáritas en la Diócesis de Cartagena, Jesús Martínez-Pujalte (Murcia, 1949), biólogo de formación y con una vida profesional ligada a la gestión de recursos humanos en la empresa privada, ha pasado en menos de siete años de incorporarse como voluntario a la entidad a tomar el timón del brazo social de la Iglesia en la Región.

Nació en la pedanía murciana de La Raya, donde sus padres tenían la casa familiar, un entorno que abandonó por Lorquí cuando era solo un niño debido al trabajo de su padre en una fábrica de conservas vegetales. En aquella casa creció junto a cuatro hermanos: dos hermanas mayores que él, y dos varones menores, uno de ellos, el exdiputado del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte.

Aunque fue Jesús el primero en abrir paso en el mundo de la política dentro de la saga familiar. Lo hizo en uno de los momentos más relevantes de la historia de España. Fue diputado de la Unión de Centro Democrático (UCD) en el Congreso de los Diputados por la provincia de Murcia en la Transición, durante la legislatura constituyente (1977-1979).

Además, fue nombrado secretario para las Relaciones del Gobierno con el Congreso de Diputados y Senado, y dos años después ocupó el puesto de director del gabinete de Relaciones Políticas del ministro de Asuntos Exteriores.

También formó parte, junto al resto de senadores y diputados por Murcia, del Consejo preautonómico que dio lugar a la constitución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuando Felipe González ganó las elecciones en el 82 con el PSOE y UCD pasó de 168 diputados a 11, Jesús Martínez-Pujalte decidió dar por concluida su etapa en la política. Estudió un máster en economía e inició una extensa carrera en la empresa privada que le llevó a Barcelona, donde ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en la gestión de recursos humanos, «La UCD prácticamente desapareció cuando desapareció el gran motivo por el que se creó, que era dirigir ese momento tan especial de España», recuerda.

Con este bagaje, no es de extrañar que las conversaciones sobre política hayan sido una constante en las sobremesas y encuentros familiares, especialmente con sus hermanos. «Siempre hemos hablado mucho de política, es algo que creo que heredamos de mi padre que tuvo desde su juventud cierta vocación por hacer cosas por los demás», señala.

Aunque la política ha ido dejando en él cierto desencanto. Asegura vivir «con pena que no haya perdurado aquel espíritu de la Transición, donde lo único importante era el servicio a los españoles». De aquellos últimos coletazos de los 70 recuerda especialmente sus conversaciones con los diputados y senadores de otros partidos. «Todos teníamos la misma voluntad de trabajar por normalizar la situación en el país y crear una democracia bien estructurada a través del consenso. Eso se ha perdido», asevera.

Casado y padre de cuatro hijos –de los que tres continúan en la Ciudad Condal, y una reside en Madrid–, Jesús Martínez-Pujalte decidió emprender el camino de vuelta a Murcia en 2018, en un momento en que su jubilación coincidió con el 'impasse' de tensión social que atravesó Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.

Ese mismo año se incorporó a Cáritas como voluntario, donde llamó la atención su implicación. «Es de los primeros en llegar», subrayan quienes han coincidido con él.

En 2023 lo nombraron subdirector, un cargo que dejó poco después para ocuparse de la Secretaría general, donde desempeñó su labor hasta el pasado 7 de noviembre, cuando el obispo Lorca Planes lo nombró director. Releva en el cargo a José Antonio Planes, que ha cumplido un mandato de ocho años, el límite establecido en los estatutos de la entidad.

El cambio no supondrá un giro en la actividad de la entidad, según adelanta. Su apuesta va más enfocada a la continuidad en la labor desarrollada durante estos años, aunque sí planea ya algunos ajustes que quedarán reflejados en el plan estratégico de Cáritas que espera presentar en primavera.

El objetivo seguirá siendo el mismo: ayudar a las personas más desfavorecidas de la Región de Murcia. Aunque dentro de este trabajo, destaca una labor considerada prioritaria: reducir las cifras de exclusión social en la población infantil, donde la Región presenta la mayor tasa del país. «Tenemos unos índices que no son aceptables y la lucha de Cáritas es evitar esa transmisión intergeneracional de la pobreza, porque hay muchos niños que heredan una situación desventaja social que tenemos que erradicar entre todos».

