La empresa murciana Gor Factory descalza al gigante de zuecos Crocs

David ha vuelto a vencer a Goliat. Aunque en este caso con el lanzamiento de un zueco en vez de una piedra. Así lo ha hecho la firma murciana Gor Factory, dedicada a la fabricación y venta de productos textiles deportivos, vestuario laboral y de moda desde sus instalaciones en Fortuna &ndashmarca Roly&ndash, que ha conseguido tumbar el registro en Europa de uno de los diseños de calzado de la multinacional norteamericana Crocs.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (Euipo), con sede en Alicante, dictó recientemente una resolución por la que declara la nulidad de un diseño concreto del gigante mundial a raíz de la solicitud presentada en 2022 por la empresa fundada por el empresario de Santomera Fernando Rubio, que inició la actividad a mediados de los años 80. Una firma que ha crecido paso a paso hasta superar los 260 millones de euros de facturación, y que tiene más de 500 trabajadores. El próximo 29 de mayo recogerá uno de los premios de la Cámara de Comercio.

En cuanto a Crocs se trata de un gigante industrial que supera ya los 3.900 millones de euros de negocio, además de la integración de nuevas marcas y la venta de todo tipo de calzado en los cinco continentes. Desde Gor Factory no quisieron entrar a valorar ayer el fallo favorable a sus intereses. Y es que el fallo en este caso de este organismo comunitario encargado de gestionar el registro y la protección de derechos de marcas y diseños entiende que el modelo en cuestión impugnado de zueco con agujeros que Crocs ha convertido en el más popular a nivel global, presentado en 2004, no resultaría nuevo ni tampoco poseería carácter singular en comparación con productos que ya estaban disponibles en el mercado. Porque Gor Factory pudo identificar la existencia de un sitio web en el pasado en el que se podía encontrar ya un producto con ese diseño en 2003, es decir, un año antes de que Crocs presentara la solicitud de registro.

El Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva para las Pymes indicaba en una publicación del pasado 28 de febrero que más allá de que los modelos de la firma de Colorado «son fácilmente reconocibles por sus características y estilo distintivos» &ndashdiseño ortopédico, material ligero y orificios de ventilación&ndash se entiende que el producto concreto «carecía del carácter individual necesario para beneficiarse de la protección», más allá de que «podría considerarse nuevo (en el sentido de que no se había divulgado exactamente el mismo diseño antes de la presentación de la solicitud)». Y aunque añade que «la similitud entre ambos diseños es evidente», sin embargo, «no es suficiente, y la simple enumeración de aspectos similares no implica por sí sola la nulidad de un diseño por falta de carácter distintivo».

Por ello, se determinó que «la única diferencia significativa entre el diseño de Crocs y el diseño preexistente era la presencia de una correa», así que dada la similitud general entre ambos diseños, la Sala de Recurso de Euipo estima que «un usuario informado podría considerar que la versión de Crocs con correa podría ser simplemente una versión alternativa del mismo producto». De ahí que no haya determinado que el diseño de la marca de EE UU poseía efectivamente carácter único.

Eso sí, perder la protección del diseño no significa que ya no se tenga derecho a usarlo, por lo que Crocs seguirá comercializando sus conocidos zuecos, pero no podrá impedir que otros lo copien.

