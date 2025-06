Así afrontan la nueva PAU los alumnos: «Tenemos la vida en pausa hasta que acabemos»

Sofía Nicolás quiere estudiar Enfermería / Colegio Maristas, Murcia

«Nos jugamos mucho en un solo día»

Está haciendo un esfuerzo extra estos días para subir su media y lograr una plaza en Enfermería, con una nota de corte en la Universidad de Murcia superior al 12 sobre 14. «En principio no me da, pero estoy estudiando mucho para aumentar las opciones». Si Sofía Nicolás no alcanza la nota de corte, baraja estudiar en otra comunidad o universidad. Inquieta con el hecho de que «nos juguemos tanto en un solo día», confía en que las últimas jornadas de esfuerzo den fruto.