La tercera edición de la Ruta-Concurso Mejor Marinera de la Región llega a su recta final

Y a la tercera se alcanzó el infinito. Tras dos años obteniendo resultados satisfactorios, la Ruta-Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia ha superado todas las expectativas en 2025 sumando un total de 140 establecimientos inscritos, cifra que refleja el abrumador éxito que ha supuesto esta nueva edición.

Así, desde el pasado mes de septiembre, fecha en la que dio comienzo el evento, miles de personas se han sumado con gusto a una experiencia gastronómica dividida en dos categorías: marinera tradicional y marinera reinventada. Un plato estrella que se acompaña con un quinto de cerveza Mahou Cinco Estrellas por un coste de cuatro euros, precio idéntico en cualquiera de los establecimientos presentes.

En lo que respecta a las votaciones, el público tiene la posibilidad de votar su elaboración favorita en la web oficial del certamen (www.lamejormarinera.es). Posteriormente, tras escoger a los catorce con más puntos, siete por cada una de las categorías citadas, se llevará a cabo una gran final ante un jurado profesional el próximo domingo. Aquellos locales que resulten ganadores obtendrán premios dotados con mil euros, además de una distinción como los mejores de la Región de Murcia. Asimismo, los participantes en la votación popular podrán ganar distintos lotes de productos Mahou.

1. Chifla (Murcia). Características. Ensaladilla rusa cubierta de mayonesa casera de anchoas y alcaparras y una anchoa y almendra tostada troceada. 2. Al Lío Experience (Cartagena). Características. Ensaladilla rusa, anguila ahumada, alga wakame y mayonesa de esturión. 3. Desaster Garage (Cehegín). Características. Falsa marinera (reinventada) con un toque picante. 4. Brasería Horno (Caravaca de la Cruz). Características. Cono de pimenton de Murcia con aceite de oliva, relleno de ensaladilla rusa con boniato, pimiento rojo confitado y anchoa 00. 5. El Altillo de Gud (Murcia). Características. Base de coca suflada rellena de un cremoso de patata, zanahoria, ajo y lima, coronada con un tartar de bacoreta a la brasa, piparras y mayonesa de pimiento piquillo, terminada con alcaparras crujientes y yema curada.

Entre los numerosos establecimientos que se han sumado a esta ruta encontramos a Sol y Mar, La Veleta y La Chimenea (Águilas); Arrabal Taberna (Aledo); Torre del Oro y Moa (Archena); Mi Barrica 2.0 y Juan El Manchego (Beniaján); La Tasca de Noah (Calasparra); Vencedores Bar, Pub Apple, Kiosko Pitxon, Syrah, Al Lío Experience, Mr. Baker, Vinarte, 470 la Glorieta, Komo en Kasa, El bambú, La Frontera, Mesón El Yunke, Venta Los Camachos y Baobab (Cartagena); Los Cazadores (Corvera); Flash (El Palmar); La Balsa Redonda del Valle (La Alberca); Casa Motos (Las Torres de Cotillas); La Fragua (La Unión); Los Primos, El Sibarita, La Alacena restaurante, La Alacena tapas, Cuatro Bellotas, Atrezo, Taberna La Cepa, Axo Restaurante, Mesón El Reencuentro y Córdoba bar (Lorca); Katharis, Comoloco Gastrobar, Chiringuito Alborada, Laguna Beach, Los Barriles Brasería y Barco de Papel (Los Alcázares); Brasería Garnacha (Los Belones); Rincón del Marqués (Los Dolores); Banana Blue (Los Narejos); Sally Almagre y D'Pintxos (Mazarrón); Taberna el Retiro, Sapidum, La Viña, La Pacheca, La Huertana y Café Bar Torremontijo (Molina de Segura); Aurora, Bar de las Artes, Bodega Teodoro, Bulevar, Café de Alba, Café del Arco, Cafetería Dragons, Cafetería Heladería Capirote, Chifla, Cuartel de Artillería, Cucü, D´Tomar, El Altillo de Gud, El Chiringuito, El Jardín, El Libanés, El Pasaje de Belluga, El Salón del Secreto, Gringo Tex Mex, Hijo del Cornijal, La Barra de Morata, La Esquina de las Flores, La Gusa, La Marinera, Las Mulas, La Tapa, La Tapa de San Lorenzo, Las Tapas Murcia, Las Viandas, Mucha Chicha, Paparajote Lounge, Pepita Pulgarcita, Posada del Pez, Salabores Chef Cánovas, Tapería cervecería La Once y Zaher bar (Murcia); La Lupa (Nonduermas); La Perra Chica (Puerto de Mazarrón); La Posada y Merendero El Parque (Puerto Lumbreras); La Barra del Quinto Elemento (San José de la Vega); Cortijo Celebraciones (Sangonera La Verde); Taberna Salamanca (Torres de Cotillas); Rino, Pastelería El Sereno y El Bocao (Totana); o La Prensa, Tragaluz, La Parada, Bar Ventorrillo, Los Chispos, Ideal Gastrobar y La Zaranda (Yecla).

A disfrutar. ¡Y a votar!

