La Sella Open, donde toda mujer es protagonista

En buenas manos. La seguridad de toda la competición femenina corrió a cargo de Sandra, Lorena, Mónica, Ingrid, Grace y Claudia; y de Jenny, María José, Libertad, María, Inma (la jefa del grupo), Cristina y Amelia (todas de izquierda a derecha). La Sella Golf solicitó que el equipo fuese femenino al completo.

María Jesús Peñas Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:07 Comenta Compartir

Sandra Balbás, Ingrid Quezada, Grace Medina, Claudia Teletin, Jenny Candelo, María José Cesteros, Libertad Guerrero, María Sánchez, Inma Pérez, Cristina Sánchez, Amelia González; Llorena y Mónica. No son los nombres de 13 jugadoras de La Sella Open 2025, sino los de otras profesionales igualmente involucradas con este evento. Aquellas mujeres que cuidaron de que esta cita con el golf femenino, perteneciente al calendario de competición del Ladies European Tour (LET) y que por tercer año consecutivo se desarrolló en las instalaciones del complejo alicantino de La Sella Golf (Denia – Alicante) discurriera sin incidencias.

Las trece pertenecen a S.E.S. Seguridad. La empresa levantina que comienza su actividad en 1987, en la localidad de Benissa (Marina Alta), y que hoy en día está presente en todo el territorio nacional tras haber crecido a lo largo de toda la Comunidad Valenciana como servicio de seguridad en diferentes áreas; instalación de alarmas, central de recepción de incidencias, seguridad privada... y, seguridad de eventos. En su plantilla 15 mujeres visten su uniforme. Y trece de ellas fueron las encargadas de hacer de La Sella Open un lugar seguro.

Una petición

«Cuando yo empecé en esto de la seguridad éramos muy, pero que muy pocas mujeres». Quien recuerda esta circunstancia es Inma Pérez, la jefa del equipo desplazado a La Sella Golf para cubrir la semana 'open', que discurrió del 8 al 14 de septiembre y donde jugadoras del LET disputaban la jugosa prueba española de un millón de euros en premios.

El torneo también tiene voluntarias en tareas agronómicas que velan por el buen estado de la hierba

El equipo de Pérez nunca había vivido tan de cerca una prueba deportiva de estas características. Lo más cerca que habían estado, caso de Libertad Guerrero, «es de un minigolf». Pero lo que han observado les gusta «e incluso lo vamos a echar de menos», asegura Guerrero. Se dieron muchas buenas circunstancias; «el ambiente, el entorno, la educación de la gente...», resume Pérez para LA VERDAD sobre lo que han percibido. «Me ha gustado lo que he visto», dice a título personal. Aunque lo suyo no es el palo, sino la porra. «Empecé en 2016 en este mundo de la seguridad. Me llamaba la atención. Un compañero de trabajo me contó cómo conseguir la titulación y allí que fui (...) sacándola en 2010. En aquel momento recuerdo que en clase sólo éramos dos mujeres, mi amiga y yo». Fue conseguir la titulación y llamarla para trabajar. «Mi primer servicio fue en el Hospital Marina Salud de Denia», recuerda. Desde entonces múltiples actuaciones tras su cuidado uniforme. Pero es la primera vez que cubre un evento deportivo de golf. No así su empresa. Ya lo hizo en la edición 2024 de este 'open', con un equipo mixto. Este año se gestionó con una plantilla íntegramente femenina; «fue una petición de La Sella Golf que la empresa cumplió», desplegando a 13 mujeres en dos turnos (de 7 horas a 19 horas y de 19 a 7 de la mañana). «Todo para conseguir cumplir con nuestro cometido; que es que el evento se desarrolle sin incidencias. Eso significa para nosotras un éxito del 100% y, de haberlas, que se resuelvan en tiempo y forma –apunta Pérez, que matiza–. Nuestro trabajo en realidad consiste en pasar desapercibidas. No llamar la atención. Que no se sienta la seguridad aunque ésta esté donde se la necesita. Nosotras estamos para solucionar».

Ampliar Jimena Blanco, la 'head greenkeeper' del campo, y Carlos García, el director de golf, se reúnen todos los días. Juan Cánovas

«Ha sido el mejor año»

Fue un éxito. Carlos García, el director de golf de La Sella lo confirma. «Sí. Nosotros tomamos esta decisión y, tal y como se ha desarrollado el evento éste nos ha dado la razón. Ha sido el mejor año. Ha sido modélico; un éxito». El porqué de esta muestra más de la presencia de la mujer en todo lo relativo a La Sella Open es clara. Está en el adn de la competición. «Cuando nos planteamos esta competición decidimos poner el foco en la mujer. Romper con esa brecha social que siempre ha habido (...) y sumar nuestro grano de arena en mejorar esta situación», explica García a LA VERDAD, identificando el alma de esta prueba, y por la que «debemos ser consecuentes y llevar esto hasta el final. Por eso el equipo femenino de seguridad de este año; nos pareció un símbolo muy interesante teniendo en cuenta que el sector de la seguridad se vinvula mayoritariamente con el hombre. (...) Ellas han demostrado que tienen capacidad de hacer y de dirigir cualquier operación. Una tan complicada y sensible como es la seguridad de este evento», asegura. Ya se está trabajando para que en 2026 haya otras propuestas de calado femenino.

Con ADN femenino

Desde que arrancó La Sella Open hace tres años, la máxima responsable del equipo de mantenimiento de los tres campos del complejo, la salmantina Jimena Blanco, también ha puesto su grano de arena. Involucrando a otras mujeres del mundo de la agronomía (donde tampoco son muchas) en el evento. En 2023 contó con 10 voluntarias; en 2024 fueron 12. «Este año he conseguido que vinieran seis más cinco hombres», para un voluntariado de 11 personas.

Si una plantilla de 'greenkeepers' de normal se levanta a las 5 de la mañana, «a las cuatro menos cuatro ha sonado el despertador», nos cuenta Blanco. Así que tras finalizar la existosa prueba, la agrónoma sólo pensaba «en dormir». Atrás han quedado las largas jornadas, todos los trabajos calendados desde mayo con los pinchados, drenajes... hasta llegar a agosto con trabajos específicos para la prueba femenina y algunas novedades. E incluidos imprevistos como la rotura de maquinaria, tres semanas antes del evento, y la falta de disponibilidad de repuestos que «me hizo rezar lo que no está escrito», nos asegura.

Ahora, y tras una gran actuación, solo queda pensar en 2026. Porque como dice Blanco «este torneo no sólo pone en valor el deporte, sino también el papel de la mujer en él. Poder contribuir desde mi área, asegurando que el campo esté en perfectas condiciones, es mi manera de celebrar y apoyar esta causa». Una que está en el adn de La Sella Open.

Temas

Golf

Comenta Reporta un error