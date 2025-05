Una nueva vida para el Condado de Alhama

María Jesús Peñas Viernes, 23 de mayo 2025, 00:44 Comenta Compartir

Nació con apellido ilustre en el mundo del diseño de campos de golf. Es un hijo de Jack Nicklaus (Ohio, 1940). Un 'signature' del conocido con el sobrenombre del Oso Dorado; 18 hoyos firmados (de ahí lo de 'signature') por el prestigioso jugador y diseñador norteamericano. Un hijo murciano, el Alhama Signature (Condado de Alhama) dibujado de puño y letra por su 'padre' en 2006, quien lo supervisó a pie de campo –revisando cualquier mínimo detalle–, hasta que su obra terminó viendo la luz 2009. Uno de los cuatro 'signatures' españoles del ohioano. Los otros tres están: uno en Montecastillo (Jerez) y los otros dos en La Moraleja (Madrid). Un recorrido incluido en un enorme proyecto inmobiliario, residencial y golfístico, con capital murciano, de 4.500 viviendas y tres campos de golf –perfilado en 2005– pero que no llegó a materializarse por completo tras el zarpazo de la crisis de 2008.

35 hectáreas de juego Y unas 45 héctareas totales entre caminos, lagos (cinco) y 116 búnkeres para un recorrido de 6.885 metros desde el 'tee' más largo (blancas). Y 5.003 desde amarillas y 4.997 desde rojas.

Pero sí el Alhama Signature. Un par 72 con una inversión total de 20 millones de euros. La empresa 'madre' (Polaris World) terminó en concurso de acreedores y el campo pasó por varias manos. Las actuales, las de un grupo inversor –también de capital murciano–, que se interesó por el recorrido cuando en el último trimestre de 2022, GNK Golf (en aquel entonces su propietario) pensaba en desprenderse de él.

Fue entonces cuando la empresa Alhama Healthy Living SL le daba una nueva oportunidad a un recorrido y a un desarrollo residencial que giraba alrededor de este 'gran jardín' y pulmón verde. Unos 18 hoyos «que nacieron como un campo estrella para la Región de Murcia», recuerda para LA VERDAD el agrónomo Sylvain Duval, quien fuera el director de Mantenimiento de los campos Polaris. Un recorrido único, con capacidad y mentalidad para albergar en sus hoyos competiciones de alto nivel profesional e internacional.

Una identidad propia

Un recorrido para estar entre los mejores de toda España, debido a muchas de sus particularidades, más allá de sus cinco grandes lagos, sus 116 búnkeres, sus 'tees' circulares o el uso del césped paspalum (resistente a la falta de agua de riego y a la salinidad de la misma) en todo el recorrido. Porque sus 'greens', son joyas para el juego. Unos 'greens' que cuentan con mucho movimiento; no sólo el que conecta esta zona de juego con su parte exterior (lo que es habitual en diseño), sino también con la de dentro. El equipo de trabajo de entonces aún recuerda como Nicklaus trataba de explicarle al 'shaper' (el moldeador del terreno) qué movimiento interior quería en los 'greens'. El canadiense Kirk Cameroon no llegaba a comprender qué quería exactamente el americano. Y éste, en medio del campo, le preguntó: '¿tienes aquí tu pasaporte?' Kirk le dijo que no. 'Pues vete a buscarlo, haz una maleta y sube a mi avión', le respondió un Nicklaus que se lo llevó sin titubear a Bear Lakes Country Club (Florida) porque allí el equipo de Desing Nicklaus estaba haciendo justo lo que Jack deseaba para Alhama.

Ampliar La flota nueva de carritos junto a la actual (y provisional) casa club.

Este año se cumplen veinte de aquel sueño de desarrollo urbanístico para la Región. Dos décadas no carentes de sobresaltos. Aunque los actuales propietarios tienen un plan ambicioso y sensato –a la par– a largo plazo. «Tenemos muy madurado el proyecto porque llevamos años trabajando en él. Y en la parte inmobiliaria irá creciendo conforme vaya avanzando y cuando la demanda lo necesite», aseguran a LA VERDAD fuentes cercanas a la propiedad. Todo está ya definido en cuanto al estilo de negocio que se busca, sus directrices y sobre qué soportes se asienta. Bajo el paraguas de la marca Alhama Nature hay seis segmentos que se entrelazan entre sí para conseguir un 'estado' concreto para el comprador final, el residente actual, el visitante ocasional, el jugador reincidente, el inversor presente y futuro..; el que gira sobre la estudiada leyenda, como sello de identidad del complejo: 'La vida que mereces'.

Los segmentos verticales de los que habla la propiedad son: el club, la hotelería, la parte inmobiliaria, el concepto 'nostrum living care', los servicios, el desarrollo de Alhama Arena, el espacio Al Kasar y por supuesto el propio Alhama Signature. Todo ello bien empaquetado en un estudio de color, estilo, tipografía... y hasta una manera concreta de comunicarse con el cliente final, que consigue definir perfectamente una marca y una apuesta. «Incluso por un olor». Y por supuesto, por un estilo de vida. Ese encerrado en la frase-mensaje de 'La vida que mereces'.

Corazón, alma y pulmón

El club social será el corazón del proyecto, aunque la idea es seguir manteniendo el espacio que hasta ahora hacía esa función, y que se ha renovado mejorando no sólo la terraza sino los baños, vestuarios y la propia tienda que recibe al golfista para que adquiera su 'green fee' y donde también obtener cualquier servicio complementario que necesite: atuendo, material deportivo.., 'buggie' o carrito (la flota se ha renovado completamente). Justo a la vuelta, una cocina cuidada pero también fresca y divertida, como espacio de relax donde aliviar la sed y el hambre, ya sea en interior o bajo los nuevos toldos exteriores.

Ampliar Las viviendas cercanas al Alhama Signature no superan las cuatro alturas.

Si fijamos la mirada en el ladrillo, el arquitecto del desarrollo urbanístico Mariano Sánchez asegura que «tenemos dos compromisos: viviendas de calidad con alma mediterránea y proporcionar una oferta amplia y aspiracional que llegue a diferentes públicos». Lo que comenzó con la construcción de 240 viviendas, que han interesado sobre todo a un público europeo (noruegos, holandeses, belgas o ingleses), «construidas y entregadas» ya en su mayoría –como nos aseguran desde Alhama Nature–, fue el inicio para afrontar nuevas etapas en el ladrillo y en viviendas que no sean uniformes, sino versátiles en su definición, para complacer a todo tipo comprador. «Tenemos suelo para más de 750 viviendas (...) y eso teniendo en cuenta que el precio subió el año pasado un 29% en Condado». Apartamentos en tercera línea con cuatro alturas, bungalows en la segunda y en la primera línea de campo de golf –villas con «su jardín verde»–. Los precios se mueven entre apartamentos de 70 metros cuadrados de 200.000 euros, a villas de 400.000 euros.

Delante del hotel irá la casa club. Un alojamiento hotelero concebido en baja altura; 96 habitaciones (tipo bungalow), para un cinco estrellas que «se comenzará a construir en el último trimestre de este año», y que cuenta con el apoyo de un inversor croata, con experiencia en el sector de la hotelería. Según la propiedad ya se cuenta con la licencia; «nos la concedieron este mismo mes de mayo». Hotel, casa club, viviendas forman parte de un proyecto integral con servicios adicionales: gimnasio, áreas de cuidado personal, espacios que permitan el deporte al aire libre; salud y bienestar conjugado con viviendas con acceso directo a un equipo médico las 24 horas. «Queremos que si un propietario se ha operado en su país natal y viene a su vivienda en Alhama Nature, pueda incluso seguir su pos operatorio con toda tranquilidad en España». ¿El objetivo? «Seguir con la vida que mereces». Al igual que facilitar cualquier servicio complementario y puntual. Por ejemplo, unos edredones a toda la expedición federativa noruega que disputó en diciembre de 2024 en 'el Signature' una prueba con un centenar de juniors. «Nos los pidieron y se los proporcionamos». Y este sólo es un ejemplo de cualquier posible servicio.

Ampliar Operarios de mantenimiento trabajando en el cambio de arena de los búnkeres desde noviembre de 2024.

Y sumando para el complejo, el desarrollo del fútbol. Recibirá el nombre de Alhama Arena. Seis campos de césped natural y un estadio con capacidad para 2.000 espectadores. Un espacio para acoger a numerosas selecciones nacionales y de todo el mundo. «Estimamos que la ocupación en el fútbol puede ser de hasta un 90%», en esta ciudad deportiva. Las tiendas y la restauración se centralizarán en el edificio rojizo que recibe al visitante desde la inauguración del complejo. El Al-Kasar, un nombre que proviene del árabe ('Al-hamma') que significa baño termal, aunque al cristiano se tradujo como palacio fortificado.

Cambios profundos

Tras la adquisición del campo en 2023 –el pulmón de todo este espacio–, los inversores vinculados con el complejo a través de la promotora Alhama Nature –la encargada de la construcción de 1.100 viviendas cercanas al 'signature'–, dejaron la gestión y mantenimiento del recorrido en manos externas. Desavenencias posteriores sumaron un nuevo capítulo en la supervivencia del campo, que el pasado 8 de julio pasó a ser gestionado directamente por el equipo de trabajo constituido por la propiedad. Empleados ya vinculados al 'signature' como Ana Andreo, la responsable de la tienda y de Miguel Hernández, éste como jefe de Operaciones. «Están siguiendo unos cursos formativos –nos adelantan desde la propiedad– para seguir aquí. Nos encantaría que se quedaran», dirigiendo la plantilla de dos 'marshalls' y dos personas más en el 'caddie master' (más un eventual). Como jefe de mantenimiento, Norberto López y como consultor externo en esta nueva etapa, el agrónomo Javier Agüera, a los que hay que sumar los servicios de la empresa STV en la mano de obra de jardinería.

«Sabemos que el campo no está a día de hoy al 100%, pero cada día está mucho mejor» , destacan desde Alhama Nature. Una afirmación que corrobora Agüera, que añade. «Pero con mucho esfuerzo y dinero estamos devolviendo al campo al lugar que se merece; entre los 50 mejores de España». Las 35 hectáreas de pulmón de Alhama Nature pasaron una auditoria en enero de 2025. Tras ella se han reemplazado 500 aspersores en todo el campo y mejorado el sistema de riego; y en breve se acometerá «el escarificado y pinchado hueco en calles adicionando 400 toneladas de arena», comenta a LA VERDAD Agüera, al respasar una larga lista de tareas. Muchas actuaciones que ya se iniciaron en julio de 2024, para llegar a este otoño en muy buenas condiciones. Para mostrar un gran recorrido de enorme personalidad, que piensa a partir de ahora «hacer mucho ruido», aseguran desde la dirección. Porque él también aspira a la vida que merece.

Temas

Golf

Comenta Reporta un error