Campeonato de España PGAE: «Con New Sierra Golf tenéis una joya aquí abajo» El ganador de la prueba, Emilio Cuartero, no fue el único en destacar las extraordinarias condiciones del campo murciano

Las palabras del ganador del reputado Campeonato de España 2025 de la PGAE, sólo vinieron a insistir en una afirmación que sobrevoló el campo murciano de New Sierra Golf (NSG) durante toda la semana de competición profesional (la del 10 al 12 de septiembre). «Tenéis una joya aquí abajo», aseguraría el 'pro' catalán Emilio Cuartero al referirse a estos 18 hoyos del sureste español, tras levantar el trofeo de ganador de la 36º edición de la longeva prueba organizada por la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) de España, en la Región de Murcia, tras mucho años de ausencia.

Las palabras de Cuartero no fueron ninguna sorpresa. En incontables ocasiones y durante toda la semana, los 96 inscritos en el torneo, venidos de muy diferentes partes de España, hicieron numerosas alabanzas al excelente estado del campo, a su diseño y a su nivel de mantenimiento: «De lo mejor que hemos jugado», aseguraría el viajado sénior Charci Balmaseda o un joven Rubén Luque, que afirmaría que «sin duda es el mejor recorrido que he jugado este año en el circuito, y de lo mejor en cuanto mantenimiento de todo el levante». Jugadores venidos del Challenge, del Alps Tour y del propio circuito TUMI Spain Pro Tour 2025 –al que corresponde este campeonato como prueba puntuable en la orden de mérito de la asociación–, coincidieron en que tanto el trato recibido por parte del equipo humano de la instalación como del trabajo del equipo de 'greenkeepers' comandado por Manuel Díaz «ha sido excelente». Y es que además, en cuanto al campo se refiere y más allá de los búnkeres, las calles... «el estado de los 'greens'... es espectacular».

Ampliar El campeón de la competición, Emilio Cuartero. María Jesús Peñas

Entre otros muchos 'pros', lo aseguraba a pie de campo el jugador madrileño Vicente Blázquez que tiró de 'caddie' local (y no fue el único) para su participación en la prueba. En su caso, con un 'viejo' amigo. El amateur murciano Roque Martínez, con el que se aplicó en jugar este recorrido clásico de 2 pares 3, cinco pares 4 y dos pares 5 por vuelta, con una velocidad de 'greens' de entre 11 y 12 pies y, con un viento –un elemento a tener muy en cuenta en esta instalación– que tomó decisiones en cuanto a los resultados finales. Sobre todo en las salidas de la tarde de la segunda jornada (la del corte), mientras que el sol se hizo muy presente sobre todo en dos de las tres vueltas, con un mercurio que sobrepasó todos los días los 35 grados de temperatura.

Una vuelta de 65 golpes

Y por si tan buenas condiciones no fueran suficientes para recordar un destino (en este caso el de la Región de Murcia), a estas se sumaron los resultados, con una final muy peleada. Y es que la última ronda contó con un apretado 'top 5' en la clasificación provisional, liderada en la segunda jornada por David Borda –el campeón de la Orden de Mérito 2024 de la PGA España–, que finalmente terminó quedando segundo (205 golpes) tras la escalada de Cuartero (68 + 71 +65, para 204 impactos). El ilerdense, que hizo 'birdie' en casi todos los hoyos, concluyó firmando la vuelta más baja disputada de manera oficial en NSG –un 65– y cerrando con un 'eagle' al 18 su actuación. Un -7 en el día que le permitió quedar campeón en el último hoyo.

Ampliar Andrea Pascual, responsable de Comunciación de NSG y Miguel Ángel Pascual, el presidente de NSG, flanqueando al ganador Cuartero. María Jesús Peñas

No se pudo pedir más emoción al campeonato. David Berná, José Luis Adarraga y Joseba Torres, todos ellos con 204 golpes, compartieron la segunda posición con Borda. Y con 206 golpes, Javier Sainz (-10 en el total) conservó el liderato de la Orden de Mérito del II TUMI Spain Golf Tour 2025.

Los profesionales españoles alabaron no solo el mantenimiento de NSG sino también su diseño

El mejor 'local player' clasificado fue el inglés Liam Murray, con licencia por la Valenciana pero vinculado con la Región de Murcia desde su adolescencia –vive en Los Alcázares–, que a pesar de venir tocado con una hernia discal en el cuello, esta finalmente no le restó energía para posicionarse en el 'top 10' (puesto 8, con 209 impactos). El joven pachequero Bruno Quinto, que jugó en calidad de 'amateur', salió contento de la prueba (225 golpes). Fue capaz de pasar el corte «y aprender de ellos , en mi primer torneo con profesionales». Contó con el apoyo de su padre y de un buen amigo, Pablo Albacete, alumno como él de la Escuela de Élite de la Territorial murciana; ambos le llevaron la bolsa.

Hacienda El Escobar

Dentro y fuera de cuerdas estuvo el jugador alicantino Alfonso Buendía. Y es que la empresa de su familia 'El Secreto de mi Tierra' fue uno de los patrocinadores del campeonato; y él, en el listado de participantes, junto a su padre, José María Buendía. Pero el nexo de unión con NSG va más allá. «Hay vínculos con las dos ramas de mi familia», cuenta para LA VERDAD el propio Alfonso. Se explica. «Tanto por mi madre ('los Samper') como por los Buendía. Y es que las fincas que comenzó a comprar mi abuelo materno para cultivo, lindan con la Hacienda El Escobar, donde se ubica el campo de golf». Así que 'El Secreto de mi Tierra', unos extraordinarios melones de pulpa amarillenta y piel fina, se cultivan a escasa distancia del césped que pisó Buendía; en realidad no sólo durante la semana del campeonato (con dos pro-am incluidos) sino habitualmente, porque para él es una instalación de referencia. Allí practica a menudo «para salir muy fino a competir después, gracias a su completa zona de prácticas con la que cuenta. Que no te engañen sus dimensiones. En ella puedes practicar todos los golpes posibles», asegura. Y se moja: «De lo mejor entre Alicante y Murcia».

El recorrido volverá a ser sede en los próximos años 2026 y 2027de una prueba de la PGA de España

Sus bisabuelos «por parte de padre vivieron en la casa de lo señoritos de El Escobar, cuidando de ellos (...)», sigue contando. Hoy en día la gran casa no existe pero un joven Buendía salió con su bolsa de trabajo la semana pasada en busca del mejor resultado posible (quedó 13º), sobre una tierra que antes pisaron sus bisabuelos. Una que hoy 'cultiva' nuevos jugadores, que se dedica a crear destino, a ser motor turístico regional y a convertirse en un lugar de referencia para los 'pros' tras esta primera inmersión en su mundo. Y no será ésta la última vez, porque NSG ha firmado con la PGA de España otras dos ediciones consecutivas más.

Voluntarios de la prueba junto al presidente de la PGA de España, Ander Martínez (2º i) y su vicepresidente Borrás. José Mª Buendía y Alfonso Buendia, jugadores y patrocinadores del torneo. Los árbitros implicados en el campeonato: Olmos, Gómez (c) y Lucas. Los 'pros' del campo, Isaac (i) y Pedro Blanco. Manuel Díaz, el responsable del mantenimiento del campo.

Tener un campo de golf en estas condiciones no se improvisa. La verdadera historia de New Sierra Golf (Balsicas-Murcia) comienza hace unos nueve años. Cuando la empresa alicantina Urmosa compra un proyecto inmobiliario herido y un campo a medio hacer (solo contaba con 9 hoyos). Nueve años después, la instalación comercializa 18 hoyos y un nombre que «esperamos que a partir de ahora crezca aún más. Que los profesionales del golf digan que les encanta este diseño que no lleva la firma de ningún gran nombre, nos ayudará a que la turoperación entienda mejor la calidad de este producto», comenta convencida Andrea Pascual, la directora de Comunicación y Marketing de NSG, que se ha encontrado en encuentros de venta de destino con «cierta desconfianza por parte de los turoperadores cuando les indicas que el diseño es propio».

El mantenimiento

Ahora los profesionales españoles han dado su visto bueno. En persona, en medios de comunicación y a través también de sus propias redes sociales. «Y hablan de una joya», acentúa Pascual.

Manuel Díaz, el 'head greenkeeper' (el máximo responsable del mantenimiento) del campo lleva desde mayo mejorando las condiciones de un recorrido que tenía en el calendario esta importante cita, aunque siempre intenta encontrar la excelencia en lo que se hace a diario. E incluso, después de escuchar tantas elogios por parte de los 'pros', no está del todo satisfecho. «Todo puede estar mejor», opina, aunque sin evitar una sonrisa de satisfacción por esta semana. En su mente levantarse todos los días, para mejorar cada hoyo, cada calle... de su campo.

A una semana del evento, quien se paseaba por él era Andrea Pascual. Era sábado. Un día antes del primer pro-am previsto. El pistoletazo de salida para una semana muy intensa. Pascual se descalzó en la calle del hoyo 9. Y con quietud, saboreando cada pisada en dirección al 'green', sintió el campo y le trasladó su energía. Había una gran paz.

La que se respira en un recorrido de golf sin presión urbanística. Sólo la compañía de la brisa, el sol y la fauna del campo. De su bolsillo extrajo un papel con unas palabras escritas de su puño y letra que pronunció en alto. «New Sierra Golf, hoy te hablo descalza (...). Eres un campo de fuerza (...) y cada jugador que pase por aquí se llevará el recuerdo de haber jugado en el mejor campo de España. Te honro, te agradezco y te entrego mi energía para que brilles esta semana como nunca antes lo has hecho». Y el campo cumplió. Brilló como una joya.

