Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 10 M18/11 · Árbitro: Felix Zwayer

Escudo Spain

España

20:45h.

1

-

1

Turquía

Escudo Türkiye

  • Dani Olmo (3')

Min. 46

  • Deniz Gül (41')

ESP

TUR

Gol! Min 3'

Gol de Dani Olmo

Gol! Min 41'

Gol de Deniz Gül

Tarjeta amarilla Min 11'

Deniz Gül ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Mundial | Clasificación

Directo | Gül pone el empate entre España y Turquía

Minuto a minuto

Colpìsa

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:25

Icono45'+1'

Final primera parte, España 1, Turquía 1.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate parado por bajo a la izquierda. Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Dani Olmo.

Icono44'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pau Cubarsí (España) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yéremy Pino con un centro al área.

Icono44'

Corner,España. Corner cometido por Samet Akaydin.

Icono44'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Yéremy Pino.

Icono42'

¡Gooooool! España 1, Turquía 1. Deniz Gül (Turquía) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono41'

Corner,Turquía. Corner cometido por Pau Cubarsí.

Icono41'

Remate rechazado de Deniz Gül (Turquía) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Salih Özcan.

Icono40'

Remate rechazado de Aymeric Laporte (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleix García.

Icono34'

Remate parado. Orkun Kökçü (Turquía) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono32'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono32'

Falta de Baris Yilmaz (Turquía).

Icono31'

Corner,España. Corner cometido por Altay Bayindir.

Icono31'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Dani Olmo (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono30'

Corner,España. Corner cometido por Altay Bayindir.

Icono30'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Dani Olmo (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yéremy Pino.

27'

Se reanuda el partido.

27'

El juego está detenido debido a una lesión Pau Cubarsí (España).

Icono25'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono25'

Samet Akaydin (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Corner,España. Corner cometido por Merih Demiral.

Icono24'

Remate rechazado de Yéremy Pino (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.

Icono23'

Fuera de juego, Turquía. Zeki Çelik intentó un pase en profundidad pero Irfan Kahveci estaba en posición de fuera de juego.

Icono20'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.

Icono19'

Falta de Deniz Gül (Turquía).

Icono19'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

Fuera de juego, España. Aleix García intentó un pase en profundidad pero Yéremy Pino estaba en posición de fuera de juego.

Icono17'

Yéremy Pino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Salih Özcan (Turquía).

Icono16'

Remate fallado por Aleix García (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono15'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

14'

Se reanuda el partido.

13'

El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (España).

Icono12'

Deniz Gül (Turquía) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono12'

Aymeric Laporte (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Falta de Deniz Gül (Turquía).

Icono9'

Remate rechazado de Fabián Ruiz (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.

Icono8'

Falta de Mikel Oyarzabal (España).

Icono8'

Ferdi Kadioglu (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

¡Gooooool! España 1, Turquía 0. Dani Olmo (España) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Marcos Llorente

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Aleix García

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Yéremy Pino

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Dani Olmo

Delantero

Vincenzo Montella

5-4-1

Alineación

Altay Bayindir

portero

Zeki Çelik

defensa

Samet Akaydin

defensa

Merih Demiral

defensa

Çaglar Söyüncü

defensa

Ferdi Kadioglu

defensa

Irfan Kahveci

centrocampista

Salih Özcan

centrocampista

Orkun Kökçü

centrocampista

Baris Yilmaz

centrocampista

Deniz Gül

Delantero

Estadísticas

78,6%

TUR

ESP

21,4%

TUR

TUR

1 Goles 1
5 Remates a puerta 2
3 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
11 Asistencias 2
2 Faltas cometidas 4

