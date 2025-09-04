Directo | Bulgaria - España

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 5 J04/09 · Árbitro: Srdjan Jovanovic
Bulgaria
20:45h.
España
BGR
ESP
Colpisa
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:28
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ilian Iliev
4-3-3
Svetoslav Vutsov
portero
Anton Nedyalkov
defensa
Kristian Dimitrov
defensa
Ivaylo Chochev
centrocampista
Fabian Nürnberger
defensa
Ilia Gruev
centrocampista
Vasil Panayotov
centrocampista
Aleksandar Kolev
Delantero
Radoslav Kirilov
Delantero
Nikolay Minkov
Delantero
Martin Minchev
Sustituto
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dean Huijsen
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Nico Williams
Delantero
0%
BGR
0%
ESP
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
