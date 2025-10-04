La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

0

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Min. 45

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Tarjeta amarilla Min 32'

Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 11'

Sergi Cardona ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 20'

S. Mouriño ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 8

Courtois evita el primero del Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:36

Icono45'

Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono43'

Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono42'

Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono41'

Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono41'

Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Icono41'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alberto Moleiro después de un pase en profundidad.

Icono37'

Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras botar una falta.

Icono37'

Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono36'

Mano de Pape Gueye (Villarreal).

Icono33'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono33'

Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono33'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono30'

Remate rechazado de Thomas Partey (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono28'

Falta de Federico Valverde (Real Madrid).

Icono28'

Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono27'

Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área tras botar una falta.

Icono27'

Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono27'

Falta de Santi Comesaña (Villarreal).

Icono25'

Remate rechazado de Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.

25'

Se reanuda el partido.

24'

El juego está detenido (Villarreal).

Icono23'

Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde tras un saque de esquina.

Icono22'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Renato Veiga.

Icono22'

Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono22'

Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca.

Icono21'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono21'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono21'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono20'

Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono20'

Remate fallado por Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pape Gueye.

Icono19'

Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).

Icono19'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Sergi Cardona (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono12'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono12'

Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono9'

Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior con un centro al área.

Icono7'

Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono5'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono5'

Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono4'

Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Santi Comesaña (Villarreal).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Arnau Tenas

portero

Santiago Mouriño

defensa

Rafa Marín

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Tajon Buchanan

centrocampista

Santi Comesaña

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Tani Oluwaseyi

Delantero

Alberto Moleiro

Delantero

Estadísticas

72,5%

VIL

RMA

27,5%

VIL

VIL

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 3
3 Faltas cometidas 7

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Courtois evita el primero del Villarreal

Courtois evita el primero del Villarreal