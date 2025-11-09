Lewandowski vuelve a adelantar al Barça en Balaídos

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Javier Alberola Rojas
Celta
21:00h.
1
-
2
FC Barcelona
Sergio Carreira (10')
Min. 37
Lewandowski (9')
Lewandowski (36')
CEL
BAR
Gol! Min 10'
Gol de Sergio Carreira
Gol! Min 9'
Gol de Lewandowski
Gol! Min 36'
Gol de Lewandowski
Colpisa
Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41
37'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Barcelona 2. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.
33'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Sergio Carreira estaba en posición de fuera de juego.
33'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Sergio Carreira intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
32'
Fuera de juego, Barcelona. Wojciech Szczesny intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
32'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área tras un saque de esquina.
31'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sergio Carreira.
30'
Remate rechazado de Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
26'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
26'
Borja Iglesias (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
25'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
25'
Marcus Rashford (Barcelona) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área.
25'
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Robert Lewandowski.
18'
Fuera de juego, Barcelona. Robert Lewandowski intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.
16'
Remate parado. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
15'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Óscar Mingueza intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
13'
Remate fallado por Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
11'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Barcelona 1. Sergio Carreira (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
11'
Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
10'
¡Gooooool! Celta de Vigo 0, Barcelona 1. Robert Lewandowski (Barcelona) convirtió el penalti remate con la derecha.
9'
Revisión del VAR: Barcelona Penalti.
7'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcos Alonso.
7'
Penalti cometido por Marcos Alonso (Celta de Vigo) con una mano dentro del área.
7'
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).
5'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
4'
Remate parado a la escuadra izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
3'
Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).
3'
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
2'
Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).
2'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
1'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
1'
Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manu Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Hugo Sotelo
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
33,7%
CEL
66,3%
BAR
|1
|Goles
|2
|2
|Remates a puerta
|6
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|1
|2
|Asistencias
|5
|5
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia