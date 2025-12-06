Directo | Antony adelanta al Betis ante el Barça

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Real Betis
18:30h.
1
-
0
FC Barcelona
Antony (5')
Min. 9
BET
BAR
Gol! Min 5'
Gol de Antony
Colpisa
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10
6'
¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 0. Antony (Real Betis) remate con la derecha desde muy cerca.
6'
Remate rechazado de Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
2'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).
1'
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Roony Bardghji
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
27,4%
BET
72,6%
BAR
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia