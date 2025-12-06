La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

18:30h.

1

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Antony (5')

Min. 9

BET

BAR

Gol! Min 5'

Gol de Antony

Jornada 15

Directo | Antony adelanta al Betis ante el Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:10

Icono6'

¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 0. Antony (Real Betis) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono6'

Remate rechazado de Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono5'

Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).

Icono1'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Marc Bartra

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Roony Bardghji

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

27,4%

BAR

BET

72,6%

BAR

BAR

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 1

