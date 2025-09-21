Directo | Un doblete de Ferran Torres encarrila el partido para el Barça

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
FC Barcelona
21:00h.
2
-
0
Getafe
F. Torres (14')
F. Torres (33')
Min. 49
BAR
GET
Gol! Min 14'
Gol de F. Torres
Gol! Min 33'
Gol de F. Torres
Tarjeta amarilla Min 31'
Raphinha ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 2'
Mario Martín ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 42'
Adrián Liso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 43'
Djené ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:40
45'+4'
Final primera parte, Barcelona 2, Getafe 0.
45'+2'
Falta de Eric García (Barcelona).
45'+2'
Borja Mayoral (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Djené Dakonam (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
44'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
43'
Ferran Torres (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.
42'
Adrián Liso (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
42'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Falta de Adrián Liso (Getafe).
41'
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gerard Martín.
41'
Remate parado por bajo a la izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
37'
Se reanuda el partido.
36'
El juego está detenido debido a una lesión Andreas Christensen (Barcelona).
34'
¡Gooooool! Barcelona 2, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área tras un contraataque.
33'
Corner,Getafe. Corner cometido por Jules Koundé.
32'
Raphinha (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
31'
Mano de Diego Rico (Getafe).
31'
Falta de Mario Martín (Getafe).
31'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
28'
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.
26'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
26'
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
25'
Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Raphinha (Barcelona).
19'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Luis Milla (Getafe).
15'
¡Gooooool! Barcelona 1, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
14'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Abdel Abqar.
12'
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
12'
Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
12'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
10'
Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
9'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
9'
Falta de Djené Dakonam (Getafe).
8'
Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
8'
Falta de Kiko Femenía (Getafe).
8'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
6'
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Falta de Domingos Duarte (Getafe).
6'
Fuera de juego, Getafe. Mario Martín intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.
4'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.
3'
Mario Martín (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
3'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Mario Martín (Getafe).
2'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario Martín.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Raphael Dias Belloli
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Ferran Torres
Delantero
José Bordalás
5-3-2
David Soria
portero
Kiko Femenía
defensa
Abdel Abqar
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Djené Dakonam
defensa
Diego Rico
defensa
Mario Martín
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Adrián Liso
Delantero
Borja Mayoral
Delantero
71,8%
BAR
28,2%
GET
|2
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|4
|Remates fuera
|0
|1
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|0
|5
|Faltas cometidas
|9
|
