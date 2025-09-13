Directo | Atlético - Villarreal

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Atlético
21:00h.
1
-
0
Villarreal
P. Barrios (8')
Min. 34
ATM
VIL
Gol! Min 8'
Gol de P. Barrios
Tarjeta amarilla Min 31'
Julián Alvarez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 23'
Parejo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Madrid
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:44
34'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Mouriño.
33'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Foyth.
33'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
33'
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).
32'
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
31'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
31'
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Barrios.
31'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergi Cardona.
30'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Mouriño.
28'
Se reanuda el partido.
28'
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
24'
Dani Parejo (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
24'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
22'
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área.
19'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
19'
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.
15'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
15'
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
9'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Villarreal 0. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
8'
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
6'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
5'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
3'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
2'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Tajon Buchanan
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Dani Parejo
centrocampista
Alberto Moleiro
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
69,4%
ATM
30,6%
VIL
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|3
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|1
|3
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.