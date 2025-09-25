La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 J25/09 · Árbitro: Nick Walsh

Escudo VfB Stuttgart 1893 AG

Stuttgart

21:00h.

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo
VFB

CEL

Jornada 1

Directo | Stuttgart - Celta de Vigo

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Sebastian Hoeneß

4-2-3-1

Alineación

Alexander Nübel

portero

Lorenz Assignon

defensa

Finn Jeltsch

defensa

Jeff Chabot

defensa

Maximilian Mittelstädt

defensa

José María Andres Baixauli

centrocampista

Angelo Stiller

centrocampista

Tiago Barreiros de Melo Tomás

delantero

Bilal El Khannouss

centrocampista

Jamie Leweling

delantero

Ermedin Demirovic

delantero

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carlos Domínguez

defensa

Manuel Fernández

defensa

Óscar Mingueza

defensa

Hugo Sotelo

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Hugo Álvarez

centrocampista

Iago Aspas

delantero

Borja Iglesias

delantero

Bryan Zaragoza

delantero

Estadísticas

0%

CEL

VFB

0%

CEL

CEL

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

