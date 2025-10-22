Directo | Real Madrid - Juventus

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Slavko Vincic
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
Juventus
Min. 10
RMA
JUV
Colpisa
Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:38
9'
Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
8'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
8'
Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).
8'
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
8'
Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Federico Gatti (Juventus).
5'
Mano de Weston McKennie (Juventus).
4'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).
3'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
3'
Pierre Kalulu (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Lloyd Kelly (Juventus).
1'
Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Khéphren Thuram.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Jude Bellingham
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Brahim Díaz
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Igor Tudor
3-4-2-1
Michele Di Gregorio
portero
Federico Gatti
defensa
Daniele Rugani
defensa
Lloyd Kelly
defensa
Pierre Kalulu
centrocampista
Teun Koopmeiners
centrocampista
Khéphren Thuram
centrocampista
Andrea Cambiaso
centrocampista
Weston McKennie
Delantero
Kenan Yildiz
Delantero
Dusan Vlahovic
Delantero
73,5%
RMA
26,5%
JUV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|2
|Faltas cometidas
|5
|
