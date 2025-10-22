La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

0

-

0

Juventus

Escudo Juventus FC

Min. 10

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

JUV

Jornada 3

Directo | Real Madrid - Juventus

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:38

Icono9'

Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono8'

Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono8'

Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).

Icono8'

Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).

Icono8'

Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Federico Gatti (Juventus).

Icono5'

Mano de Weston McKennie (Juventus).

Icono4'

Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).

Icono3'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono3'

Pierre Kalulu (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Falta de Lloyd Kelly (Juventus).

Icono1'

Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Khéphren Thuram.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Jude Bellingham

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Brahim Díaz

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Igor Tudor

3-4-2-1

Alineación

Michele Di Gregorio

portero

Federico Gatti

defensa

Daniele Rugani

defensa

Lloyd Kelly

defensa

Pierre Kalulu

centrocampista

Teun Koopmeiners

centrocampista

Khéphren Thuram

centrocampista

Andrea Cambiaso

centrocampista

Weston McKennie

Delantero

Kenan Yildiz

Delantero

Dusan Vlahovic

Delantero

Estadísticas

73,5%

JUV

RMA

26,5%

JUV

JUV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
2 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Real Madrid - Juventus

Directo | Real Madrid - Juventus