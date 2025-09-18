La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 J18/09 · Árbitro: Glenn Nyberg

Escudo Newcastle United

Newcastle

21:00h.

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona
NEW

BAR

Jornada 1

Directo | Newcastle - Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:37

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eddie Howe

4-3-3

Alineación

Nick Pope

portero

Kieran Trippier

defensa

Fabian Schär

defensa

Dan Burn

defensa

Tino Livramento

defensa

Bruno Guimarães Rodriguez Moura

centrocampista

Sandro Tonali

centrocampista

Joelinton Cássio Apolinário de Lira

centrocampista

Anthony Elanga

Delantero

Anthony Gordon

Delantero

Harvey Barnes

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

NEW

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

