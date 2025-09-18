Directo | Newcastle - Barcelona

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 J18/09 · Árbitro: Glenn Nyberg
Newcastle
21:00h.
FC Barcelona
NEW
BAR
Colpisa
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:37
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Fabian Schär
defensa
Dan Burn
defensa
Tino Livramento
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Anthony Elanga
Delantero
Anthony Gordon
Delantero
Harvey Barnes
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
0%
NEW
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
