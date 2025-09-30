Directo | Mbappé dobla la ventaja del Real Madrid

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Marco Guida
Kairat Almaty
18:45h.
0
-
2
Real Madrid
Min. 57
Kylian Mbappé (24')
Kylian Mbappé (51')
KAI
RMA
Tarjeta amarilla Min 47'
Valeri Gromyko ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 53'
Ofri Arad ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 24'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 51'
Gol de Kylian Mbappé
Colpisa
Martes, 30 de septiembre 2025, 18:29
56'
Remate fallado por Ofri Arad (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luís Mata.
54'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
54'
Ofri Arad (Qairat Almaty) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
54'
Falta de Egor Sorokin (Qairat Almaty).
54'
Remate fallado por Dastan Satpaev (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
53'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
53'
Egor Sorokin (Qairat Almaty) ha recibido una falta en campo contrario.
52'
¡Gooooool! Qairat Almaty 0, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
50'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
50'
Falta de Ofri Arad (Qairat Almaty).
49'
Se reanuda el partido.
49'
El juego está detenido (Real Madrid).
48'
Valeri Gromyko (Qairat Almaty) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
48'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
48'
Falta de Valeri Gromyko (Qairat Almaty).
47'
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
47'
Ofri Arad (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.
47'
Fuera de juego, Qairat Almaty. Valeri Gromyko intentó un pase en profundidad pero Dastan Satpaev estaba en posición de fuera de juego.
Empieza segunda parte Qairat Almaty 0, Real Madrid 1.
45'+1'
Final primera parte, Qairat Almaty 0, Real Madrid 1.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
44'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.
43'
Erkin Tapalov (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
42'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
42'
Ofri Arad (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
39'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
38'
Remate fallado por Valeri Gromyko (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área.
35'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Luís Mata.
35'
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
32'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Ceballos.
30'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
30'
Falta de Ofri Arad (Qairat Almaty).
29'
Remate rechazado de Valeri Gromyko (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aleksandr Martynovich.
25'
¡Gooooool! Qairat Almaty 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.
24'
Penalti a favor del Real Madrid. Franco Mastantuono sufrió falta en el área.
24'
Penalti cometido por Sherkhan Kalmurza (Qairat Almaty) tras una falta dentro del área.
22'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valeri Gromyko.
21'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sherkhan Kalmurza.
21'
Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
20'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
20'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
20'
Valeri Gromyko (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Egor Sorokin.
18'
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Fran García.
14'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
13'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
13'
Jorginho (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la banda izquierda.
12'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleksandr Martynovich.
7'
Remate fallado por Luís Mata (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
6'
Corner,Qairat Almaty. Corner cometido por Dean Huijsen.
2'
Remate fallado por Jorginho (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Damir Kasabulat.
1'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dastan Satpaev (Qairat Almaty) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Egor Sorokin con un pase de cabeza.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Rafael Urazbakhtin
4-4-2
Sherkhan Kalmurza
portero
Erkin Tapalov
defensa
Aleksandr Martynovich
defensa
Egor Sorokin
defensa
Luís Carlos Machado Mata
defensa
Aleksandr Mrynskiy
centrocampista
Ofri Arad
centrocampista
Damir Kasabulat
centrocampista
Valeri Gromyko
centrocampista
Jorge Gabriel Costa Monteiro
Delantero
Dastan Satpaev
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
David Alaba
defensa
Fran García
defensa
Dani Ceballos
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
29,5%
KAI
70,5%
RMA
|0
|Goles
|2
|1
|Remates a puerta
|5
|5
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|8
|5
|Faltas cometidas
|6
|
