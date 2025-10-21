Fermín hace el primero para el Barcelona

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Urs Schnyder
FC Barcelona
18:45h.
1
-
0
Olympiacos
Fermín López (6')
Min. 26
BAR
OLY
Gol! Min 6'
Gol de Fermín López
Tarjeta amarilla Min 22'
Balde ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Martes, 21 de octubre 2025, 18:25
23'
Alejandro Balde (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
23'
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
23'
Daniel Podence (Olympiakos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Corner,Olympiakos. Corner cometido por Marc Casadó.
20'
Remate rechazado de Dani García (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Santiago Hezze.
17'
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
17'
Gelson Martins (Olympiakos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Remate parado. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.
15'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Costinha.
13'
Fuera de juego, Olympiakos. Francisco Ortega intentó un pase en profundidad pero Daniel Podence estaba en posición de fuera de juego.
12'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
12'
Falta de Dani García (Olympiakos).
11'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
10'
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Dani García (Olympiakos).
8'
Falta de Dro Fernández (Barcelona).
8'
Costinha (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda derecha.
7'
¡Gooooool! Barcelona 1, Olympiakos 0. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
5'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde.
1'
Corner,Olympiakos. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
1'
Remate parado por bajo a la izquierda. Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Chiquinho.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Dro Fernández
centrocampista
Marcus Rashford
Delantero
José Luis Mendilibar
4-2-3-1
Konstantinos Tzolakis
portero
João Pedro Loureiro da Costa
defensa
Panagiotis Retsos
defensa
Lorenzo Pirola
defensa
Francisco Ortega
defensa
Santiago Hezze
centrocampista
Daniel García Carrillo
centrocampista
Gelson Dany Batalha Martins
centrocampista
Francisco Leonel Lima Silva Machado
centrocampista
Daniel Castelo Podence
centrocampista
Ayoub El Kaabi
Delantero
64,9%
BAR
35,1%
OLY
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|2
|3
|Faltas cometidas
|2
|
