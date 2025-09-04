La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escudo España

España

20:30h.

14

-

19

Grecia

Escudo Grecia
Eurobasket

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14

Icono14 - 19

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 16

Santiago Yusta [España] encesta el tercer tiro libre

Icono13 - 16

Santiago Yusta [España] falla el 2º tiro libre

Icono13 - 16

Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre

Icono13 - 16

2ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Santiago Yusta cuando lanzaba de tres.

Icono13 - 16

Kostas Papanikolaou [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono13 - 16

Sergio de Larrea [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.

Icono13 - 16

Triple de Dimitrios Katsivelis [Grecia] con asistencia de Tyler Dorsey

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] falla el tercer tiro libre, Giannis Antetokounmpo coge el rebote

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre

Icono12 - 13

Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre

Icono11 - 13

1ª Falta personal de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama cuando lanzaba de tres.

Icono11 - 13

Triple de Kostas Papanikolaou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Jaime Pradilla [España] comete su segunda falta personal sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Primera falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Canasta de Jaime Pradilla [España]

Icono9 - 10

Bandeja de Kostas Papanikolaou [Grecia]

Icono9 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el segundo tiro libre

Icono8 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el primer tiro libre

Icono7 - 8

1ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono7 - 8

Canasta de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono7 - 6

Canasta de Sergio de Larrea [España] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 6

Triple de Kostas Sloukas [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono5 - 3

Triple de Santiago Yusta [España]

Icono2 - 3

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou

Icono2 - 0

Bomba de Joel Parra [España]

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Grecia

Grecia

Tiros de 3

16.7%

83.3%

Tiros de 2

60.0%

40.0%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

33.3%

66.7%

Tyler Quincy DorseyGrecia8
Kostas PapanikolaouGrecia5
Santiago Yusta GarcíaEspaña4
Jaime Pradilla GayánEspaña4
Konstantinos SloukasGrecia3
Giannis AntetokounmpoGrecia3
Konstantinos SloukasGrecia1
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Kostas PapanikolaouGrecia1
Tyler Quincy DorseyGrecia1
Dimitrios KatsivelisGrecia2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Giannis AntetokounmpoGrecia1
Sergio de LarreaEspaña0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0
Tyler Quincy DorseyGrecia1
Santi AldamaEspaña1
Giannis AntetokounmpoGrecia1
Sergio de LarreaEspaña0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia