Veinte años fomentando la lectura entre los más jóvenes

Natalia Benito Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:15 Comenta Compartir

Cerca de 100.000 jóvenes han participado en alguna de las ediciones de los premios literarios Hache y Mandarache de Cartagena, que este año celebran su 20 aniversario. Lectores adolescentes y jóvenes de las Cartagenas de España, Colombia y Chile que, en algún momento se han aventurado a leer, compartir y elegir a sus autores favoritos, formando parte de un amplio jurado lector.

Esta vigésima edición de los premios está llegando a su recta final, pero por delante quedan las citas más especiales, los encuentros de los autores finalistas con los lectores, que se producirán esta semana, días antes de las votaciones, que estarán abiertas del 31 de marzo al 9 abril. Por último, los autores volverán a la ciudad portuaria el 16 de mayo, fecha de la gala de entrega de premios.

Abrirán la veda de estos encuentros los tres finalistas al premio Hache, cuyo jurado está formado por lectores de entre 12 y 14 años. Beatriz Berrocal, David Nel·lo y Patricia Reimóndez Prieto conversarán hoy, a las 9.30 horas, con 1.400 estudiantes en la Sala Isidoro Máiquez del Auditorio El Batel. Durante el encuentro debatirán y responderán preguntas sobre las lecturas candidatas. Esta cita se retransmitirá en directo a través de la cuenta de Youtube del Ayuntamiento de Cartagena. Además, los tres escritores visitarán distintos centros educativos de Cartagena este jueves –mientras los finalistas del Premio Mandarache se encuentren en El Batel–.

Durante el encuentro, a las 9.30 horas, los autores debatirán y responderán preguntas sobre las lecturas candidatas

Publicado por la editorial murciana LES, enfocada en historias de temática sáfica, Patricia Reimóndez Prieto (Ponferrada, León, 1978), es finalista al premio Hache con 'Nía'. Este libro, ganador del Premio Ignotus 2023 a Mejor Novela Corta, marca el debut novelístico de la autora. Cuenta la historia de una campesina humilde con un deseo ferviente de asegurar un futuro para su familia. La protagonista, lejos de ser una elegida con armadura reluciente y poderes extraordinarios, representa a aquellos que carecen de recursos.

Dedicada al mundo audiovisual con una carrera que incluye diversos trabajos en documentales, como escritora ha publicado relatos en diferentes revistas y su obra también ha formado parte de antologías como la 'I Antología Argonautas' y otras de la Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, como 'Kalpa V: Relatos de naves nodrizas en Castilla y León' y 'Cylcon I: Forastero en tierra extraña'. Además, ha autopublicado su relato de ciencia ficción 'Error 404', disponible en la plataforma Lektu. Con la editorial LES participa también en el libro 'También soy su mamá', que recoge experiencias reales de madres del colectivo LBT+ (Lesbianas, Bisexuales y Trans).

En 'Los desconectados' (Edebé) el barcelonés David Nel·lo (1959) presenta un escenario futurista de ciencia ficción y adentra al lector en una sociedad hipertecnológica donde la conectividad y la robótica han logrado resolver numerosos dilemas humanos. No obstante, en medio de esta avanzada civilización, existen individuos que han optado por desconectarse del sistema, prefiriendo vivir al margen de la red digital y sus comodidades.

Las votaciones estarán abiertas del 31 de marzo al 9 de abril y la entrega de premios se celebrará el 16 de mayo

Con este planteamiento, el autor invita a reflexionar sobre el rumbo que podría tomar nuestra sociedad en un futuro cercano, planteando interrogantes sobre la naturaleza humana y el papel de la tecnología en nuestras vidas.

David Nel·lo es un polifacético escritor, traductor y flautista español que ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Andròmina de narrativa en 2006 por 'La geografia de les veus' y el premio Barco de Vapor en 1994 por 'L'Albert i els menjabrossa'.

El peso de una infancia difícil

Beatriz Berrocal (Zamora, 1962), adentra al lector en 'La danza de los estorninos' (Algar Joven), Premio Avelino Hernández de Novela Juvenil. Los estorninos, con sus danzas celestiales y sus intrincados dibujos en el aire, desafían a sus depredadores con una coreografía de supervivencia. Jan, a punto de dejar atrás un pasado tumultuoso en un centro de acogida, lleva consigo el peso de una infancia difícil y una actitud de resentimiento hacia el mundo. Sin embargo, un encuentro fortuito cambiará su curso, se cruzará con alguien en su camino que, en contra de su voluntad, le ayudará a convertirse en un estornino.

La enfermera y escritora Beatriz Berrocal ha recibido varios premios en el ámbito de relatos y novelas para adultos y, por otra parte, encuentra una gran afinidad y satisfacción al escribir para el público infantil y juvenil. Entre sus obras para este público se encuentran 'Tengo un dragón en la tripa', 'El refugio de los versos', 'Memorias de Tristán Saldaña', 'Muna', 'Marioneta' y 'Cosa mía', entre otras.

Beatriz Berrocal 'La danza de los estorninos' «Nuestros jóvenes leen, la prueba son estos premios»

2 ¿Cuándo comenzó su relación con la lectura?

Desde niña la lectura ha formado parte de mi vida. Veía a mi madre leer muchísimo, era socia del antiguo Círculo de Lectores y cada mes llegaban a casa varios libros. Siempre me gustó, los mejores recuerdos de mi infancia están ligados a los calurosos veranos de Castilla con un libro en la mano, esperando que bajase el sol para poder salir a la calle.

2 ¿De qué manera se verá reflejado el lector en la obra?

Ampliar

'La danza de los estorninos' es un relato duro, un viaje al interior del protagonista al que a veces no apetece acompañar, pero la idea es que vaya arrastrando al lector a lo largo de la historia hasta llegar al final. Hay aspectos en los que pueden identificarse con él en cuanto a la necesidad de dejarse ayudar y de comprender que cada uno tiene sus problemas, no somos el centro del mundo.

3 ¿Cuáles son las claves para conseguir enganchar a los jóvenes lectores?

Creo que no hay claves mágicas. Yo procuro usar la empatía, simplemente ponerme en su lugar, tratar sus problemas, acercarme a su vida, pero esto no siempre funciona, ya digo que no creo que exista ningún secreto para engancharlos. De todas formas, nuestros jóvenes leen, la prueba son estos premios por los que me siento feliz de ser candidata.

David Nel·lo 'Los desconectados' «El aburrimiento era, en mi niñez, el mejor aliño para la lectura»

1 ¿Cuándo comenzó su relación con la lectura?

Cuando era muy pequeño me costó aprender a leer, no era ningún prodigio. Luego, a los 8 o 10 años ya leía como un loco, me encantaba y tenía mis autores favoritos. Bendecidos tiempos aquellos en que no nos podíamos distraer con pantallas y en donde, a veces, el aburrimiento era el mejor aliño para la lectura.

2 ¿De qué manera se verá reflejado el lector en la obra?

Ampliar

En el caso de mi novela, 'Los desconectados', creo que los lectores se pueden ver muy identificados con la realidad del pueblo de Barrancos, donde se desarrolla gran parte de la acción. La diferencia es que la novela se sitúa en un futuro próximo donde las redes sociales son aún más potentes y más presentes que ahora, y en donde la IA ya está mucho más presente que la que tenemos hoy en día.

3 ¿Cuáles son las claves para conseguir enganchar a los jóvenes lectores?

Cuando escribo no pretendo enganchar a nadie, porque no creo que esa sea la mejor estrategia para escribir una novela. Sí es verdad que mi estilo narrativo es muy directo y bastante elíptico, y eso creo que puede resultar atractivo para el lector joven. Otra de mis características es que hay partes de la trama/argumento que quedan abiertas, que no se resuelven de manera conclusiva, y si bien eso crea inicialmente un poco de frustración en el lector también es lo que hace la obra más memorable. En otras palabras, creo que esos aspectos no resueltos incitan al lector a pensar y hacer su propia versión de los hechos; así hace 'suya' la novela porque no es un lector pasivo.

Patricia Reimóndez Prieto 'Nía' «Romper con todos los estereotipos es muy difícil»

1 ¿Cuándo comenzó su relación con la lectura?

Desde muy niña, muy probablemente desde que mi tío Juan me llevó a la biblioteca a hacerme mi primer carné. Aún conservo la foto de ese carné y el recuerdo muy vívido del fotomatón donde me la hizo.

2 ¿De qué manera se verá reflejado el lector en la obra?

Ampliar

Creo que se sentirá identificado en el personaje de Mara. Una persona corriente que tiene que tomar una decisión límite para conseguir algo tan básico como dar de comer a su familia. En circunstancias tan extremas, y a veces no tanto, la mayoría de las personas actuamos así, haciendo lo que sea por las personas que queremos, por buscarles un futuro mejor.

3 ¿Cuáles son las claves para conseguir enganchar a los jóvenes lectores?

No sé si esto será una clave para enganchar o no, pero creo que ante todo hay que ser honesto con la historia, contar lo que quieres contar y como lo quieres contar, que parece muy fácil dicho así, pero para mí es lo más complicado. Romper con todos los estereotipos, con lo que has interiorizado como lo que interesa y lo que no por todo lo que has leído e intentar escribir algo tuyo donde te muestras de muchas formas, es muy difícil, tienes que luchar contra todos tus miedos e inseguridades.

Comenta Reporta un error