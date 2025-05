Poder y disputa entre hermanos

Natalia Benito Viernes, 30 de mayo 2025, 00:47 Comenta Compartir

A Rosa María Pascual (Puerto Lumbreras, 1993) le estalló el portátil casi, casi en las manos mientras escribía su segunda novela, 'Nacida del sol' (Círculo Rojo): «Fue en verano. Llegué a mi casa, con un calor horrible. Mi padre estaba viendo 'La Vuelta' en la tele y me senté a su lado. Me puse el portátil sobre las piernas y a escribir. De pronto empezó a salir algo de humo del ordenador, mi padre lo sacó al balcón y explotó, literalmente». Un hecho impactante que se quedó en la anécdota ya que, por suerte, esta escritora aficionada no perdió el contenido del libro que recientemente ha visto la luz, la precuela de 'Hijas de la guerra'. Si en su primera incursión en la novela fantástica se centró en el desarrollo de la guerra, en esta ocasión ha decidido centrarse en los motivos del conflicto. «Vi que todavía podía exprimir la historia un poquito más y contar más sobre los personajes. Soy muy intensa y voy muy rápida escribiendo», dice la autora, que, concretamente, en este libro habla de la primera guerra entre los hermanos Mephys y Eatghar y «cómo, a pesar de amarse, dejaron todo a un lado por luchar para ver cuál de los dos era más poderoso, arrastrando consigo al mundo que entre ambos habían creado y a sus propios hijos». Una precuela que traslada a lector a lo que ocurre cientos de años antes de 'Hijas de la guerra'.

En definitiva, «nacen dos seres muy poderosos que ellos mismos se hacen llamar dioses y tienen cuatro hijos que son quienes gobiernan el continente. Ella [Eatghar] descubre que él [Mephys] trata de derrotarla para demostrarle que es más poderoso, planea usar a sus hijos para conseguirlo...» y, al verse sola, Eatghar «decide crear de su propia luz un ser también poderoso y empezar a armar un ejercito para poder hacerles frente. Él va cayendo en la locura poco a poco debido a las traiciones y dudas, mientras que ella saca su lado más humano». Una situación con la que «dejo entrever que son seres poderosos pero realmente no son perfectos, ni mucho menos».

«Es un libro pequeñito, para leer en un fin de semana, y la gente no se va a aburrir», recomienda Pascual. Esta historia comienza, por cierto, con dos seres divinos. «Son los primeros humanos, por así decirlo, pero con ciertos poderes. Ellos son los encargados de dar vida a otros humanos, de crear el mundo... Al notarse tan poderosos se hacen llamar dioses pero, cuando avanza la historia, te vas dando cuenta de que no, de que realmente son más humanos de lo que se piensan», explica la lumbrerense, que aspira cerrar próximamente esta saga con una tercera y última entrega.

«Nos viene bien evadirnos»

La narradora, que tiene claro que la escritura es su hobby y, por ello, nunca se va a «forzar» a escribir, ha disfrutado poniéndose en la piel «del bien y el mal» retratando a sus personajes. «No creo que una persona se levante de la cama una mañana pensando: 'Voy a hacer el mal'. Yo, realmente, no creo que las personas sean malas porque sí, sino que, de alguna forma, están rotas y su forma de expresarlo o de llamar la atención para decir, 'oye, necesito ayuda' es actuar así», indica esta amante del género fantástico como lectora. «Dentro de la lectura, la fantasía es un medio de evasión muy grande. Y evadirnos un poco nos viene bien», concluye Pascual.

