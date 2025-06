César Oliva abre las puertas de la biblioteca del Romea

Natalia Benito Domingo, 22 de junio 2025, 07:36 Comenta Compartir

César Oliva (Murcia, 1945) tiene todos sus libros repartidos en «tres o cuatro habitaciones» de su casa. Aunque ahora, después de donar cerca de mil ejemplares y otro millar de revistas especializadas, además de programas de mano, textos dramáticos y publicaciones de crítica, historia y teoría teatral a la nueva biblioteca del Teatro Romea, le quedan unos cuantos huecos para colocar en un lugar privilegiado algo que nunca se cansará de contemplar: «Las fotos de los nietos».

«Siempre he pensado que en un teatro cabe mucho más que las representaciones», indica el catedrático de Teatro de la UMU, director de escena y dramaturgo César Oliva, que, con su donación, ha convertido al Romea en el primer teatro español en activo con una biblioteca dedicada exclusivamente a las artes escénicas en sus instalaciones, concretamente en la planta baja. «Los camerinos comienzan aquí al lado, con lo cual un actor, hasta que se prepara el montaje, puede venir aquí a consultar una revista o un libro», reflexiona Oliva sobre un espacio que, aunque ha sido pensado especialmente para actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, estudiantes de Arte Dramático y Filología, abre sus puertas a cualquier ciudadano interesado en las artes escénicas.

A César Oliva le rondaba la idea de crear una biblioteca dedicada a las artes escénicas desde que fue director del Teatro Circo Murcia -entre los años 2011 y 2016- y allí hubo un intento, pero no fue posible desarrollarse debido a la falta de espacio: «Montamos una salita con un tercio de lo que hay aquí, pero no era suficiente», comenta, y explica que también se barajó la idea de instalar la biblioteca en el Teatro Bernal pero se desechó por cuestiones prácticas.

«No me he leído todos los libros que hay aquí, en absoluto, aunque, parcialmente, bastantes», reconoce el fundador del Teatro Universitario de Murcia, que comparte con LA VERDAD algunos de los títulos más curiosos que se podrán consultar, a partir de la próxima temporada, en las estanterías de este espacio diseñado por Jesús Palazón, técnico de iluminación del TCM. Si bien le resulta difícil escoger sus libros más especiales entre esta amplia colección, en cuanto a temáticas, destaca algún 'rara avis'. «Me consta que no lo tiene mucha gente», dice sobre 'El teatro de la muerte' -«editado en Argentina»- un libro firmado por una de las figuras más influyentes del teatro del siglo XX, tanto en Polonia como en el resto del mundo, Tadeusz Kantor. «Hace poco se le recordó en un acto en en la Universidad de Granada y yo no pude asistir, pero mandé algo: me encontré un dibujo de Kantor que hizo de Murcia», comenta. «Cuando dirigí el Romea, de 1983 a 1985, traje a Kantor. Estuvo unos cinco días aquí y una mañana alguien le dijo -a lo mejor fui yo- que se acercara al santuario de la Fuensanta para ver Murcia desde arriba- e hizo un dibujito de la ciudad desde allí», explica sobre este recuerdo del también pintor.

De otros directores escénicos y pedagogos teatrales clave en la evolución de la interpretación teatral también contará esta biblioteca con una amplia selección de títulos óptimos para la formación de los futuros actores. Concretamente, se pueden encontrar todos los libros publicados del ruso Konstantín Stanislavski. «En la Escuela Superior de Arte Dramático también hay una biblioteca, de hecho, los libros repetidos los he donado a este centro, pero los alumnos consultan más Google que los libros», se lamenta.

Los más delicados

Más allá de los textos teatrales, entre las secciones más numerosas en cuanto a ejemplares se encuentran las memorias de actores y directores. «La última en sumarse es la del actor argentino Óscar Martínez. La hemos publicado en la Academia de las Artes Escénicas», cuenta el también vicepresidente segundo de la Academia de las Artes Escénicas de España, encargado del departamento de Estudios y Actividades. «Junto con la colaboración del autor valenciano Rodolf Sirera, ahora mismo estamos coordinando un libro sobre el teatro independiente en España, un fenómeno muy olvidado». Además, «tenemos una serie que he llamado 'Homenajes' en la que hemos publicado títulos sobre personalidades como José Tamayo, Adolfo Marsillach y Manuel Collado y ahora haremos un homenaje a Ana Diosdado», indica.

Con especial delicadeza merece el trato de una selección de libros que se encuentran al fondo de la sala. Sus hojas finas y amarillentas delatan su edad. Al menos con cien años de vida cuentan las páginas de una preciosa colección de obras de teatro con, aproximadamente, una veintena de volúmenes que hasta ahora eran propiedad del catedrático, que siempre ha sido asiduo a las «librerías de viejo, especialmente en Madrid».

Debajo de estas obras descansa parte de una colección algo más joven, algo más fina y bastante más amplia. «Aquí hay más de cien títulos de la 'Colección Teatro' publicada por la Editorial Escelicer. Eran muy baratos y se vendían muy bien. Todos los estrenos de Madrid se publicaban aquí. Es curiosísimo. Yo tengo ciento y pico pero fueron 700», explica sobre una colección publicada entre 1951-1976. Con lanzamientos semanales, el precio de cada ejemplar fue, inicialmente, de 5 pesetas.

Entre los llamativos por su dimensión y todavía, por ello, sin un sitio definido en la sala, «una joyita»: una edición facsimilar del semanario estudiantil 'Café con gotas' realizada por la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de una compilación de los cuadernos humorísticos en los que el creador del esperpento publicó sus primeros textos en el año 1888.

El «más personal»

Libros de crítica teatral, historia del teatro, tesis doctorales y, por descontado, obras de grandes autores como Shakespeare y Lope de Vega, así como de dramaturgos internacionales, ocupan estas estanterías a las que se suma un monitor conectado al Centro Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, lo que permitirá a los usuarios visualizar montajes nacionales e internacionales de forma digital.

A esta colección se incorporará más adelante, previsiblemente, el nuevo libro de César Oliva, que se publicará con la editorial Ñaque después del verano. «Lo he titulado 'Un tablado y una pasión', que es como definía Lope de Vega al teatro. Es un libro bastante personal, una reflexión mía sobre todo lo que he hecho a lo largo de estos años», adelanta el autor, cargado de proyectos, que el 23 de diciembre estrenará en el TCM, la obra 'El prelado'. «Me ha dado por escribir y lo estoy haciendo desde hace tres o cuatro años. Pero esta vez no estaré en la dirección. Dejo al mando a Javier Mateo», comenta el dramaturgo, que en 2024 estrenó una adaptación libre del texto de Thornton Wilder 'Nuestra ciudad', transformado en 'Nuestra ciudad. Murcia 1933', que contó con un amplio elenco de actores -del Aula de Teatro de la UMU, miembros de los grupos de teatro de las Asociaciones del Aula Senior y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático- y que se podrá disfrutar de nuevo el próximo 10 de septiembre en el Teatro Romea, dentro de la programación del ciclo 'Teatro en feria'.

En cuanto a 'El prelado', que lleva el subtítulo de 'Un cuento de Navidad distinto', contará con Juan Meseguer, Manuel de Reyes y Lola Escribano en su reparto y trasladará al público al día de Nochebuena, «en el apartamento del Prelado, cardenal que vive una feliz jubilación junto a su asistenta, Sor Socorro. Al bajar esta a la compra, conocerá a Benito, hombre de mediana edad a quien la vida lo ha llevado a ser un indigente, a pesar de su formación y nivel social. La monja le ofrece subir a desayunar, para después llevar a cabo la obra de caridad del día: asearlo e invitarlo a la cena de Nochebuena. El encuentro del pobre con el Prelado dará lugar a un cordial enfrentamiento, no exento de aspereza, pero pleno de humor y humanidad». Una comedia y una bonita forma de cerrar el año para el prolífico erudito teatral cargado de proyectos.

