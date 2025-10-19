El jumillano Pascual David Muñoz, educador del asfalto Al policía local se le acumulan las distinciones por su compromiso con la formación vial, que considera un compromiso vital

Mari Carmen Cañete Domingo, 19 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

Demuestra día a día su gran implicación profesional, pero también personal, con la seguridad vial, la educación y la ciudadanía. Pascual David Muñoz Álamo, graduado en Criminología y agente de la Policía Local de Molina de Segura, ha recibido recientemente dos destacados reconocimientos: la Medalla al Mérito Profesional con Distintivo Blanco 2025 y la Encomienda de Caballero de Santiago. «Es un verdadero honor recibir ambos reconocimientos, que llegan como un valioso gesto hacia un trabajo dedicado a construir una seguridad vial para todos los actores de la vía. Un trabajo hecho con cercanía, simpatía y, sobre todo, con un profundo compromiso humano», se congratuló el agente.

Jumillano, ejerció en su localidad natal durante 19 años, y en 2022 se trasladó a Molina de Segura, donde actualmente reside y ejerce su profesión. Afirma rotundo que nació «con la vocación de ser Policía Local. Ser hijo de uno de ellos marcó mi forma de ver el mundo desde niño. Recuerdo llevarle la merienda a mi padre mientras trabajaba, observar su manera de tratar a la gente, su respeto, su serenidad. Admiraba su uniforme, pero, sobre todo, su forma de ser. Y, sin saberlo, en aquellas tardes de infancia ya se estaba forjando mi destino».

Además de sus labores propias como policía, su dedicación al cuidado y formación a los ciudadanos va más allá. Es docente de corazón, y ha impartido educación vial a los más pequeños desde 2009 como agente tutor del Centro de Educación Vial de Jumilla. Su labor no se queda solo en el uniforme: «La educación y la prevención son mis grandes motores», asegura Muñoz. Colabora activamente con centros educativos, colegios de educación especial, centros de menores y de mayores de toda la Región de Murcia, ofreciendo charlas de seguridad vial, redes sociales, acoso escolar, convivencia y valores. Él mismo diseñó y puso en marcha distintas campañas de educación vial para niños como 'Ver, oír y sentir' (finalista en los Premios Ponle Freno Junior 2019); 'Si aparecen problemas, los cruzamos juntos', y otra llamada 'Tú decides', centrada en combatir el acoso escolar.

Para Muñoz, «ser policía educador es una labor que gratifica, que deja huella y que, con cada gesto y cada palabra, genera un efecto positivo en las personas con las que tenemos la fortuna de interactuar».

La Medalla al Mérito Profesional, que concede la Dirección General de Tráfico y la Unijepol en el marco de la I Conferencia Nacional sobre Seguridad Vial de las Policías Locales, le fue impuesta por el comisario jefe de la Policía Local de Cartagena, Pedro Moreno Torres, en un acto celebrado en Cartagena. La condecoración de la Encomienda de Caballero de Santiago, que es otorgada por la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas, se celebró en Alcantarilla, en el Centro Cultural Infanta Elena, en el marco del XI Homenaje y Recuerdo a las Víctimas de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado y Seguridad Privada.

Por su experiencia diaria en la calle, Pascual David Muñoz considera que «estamos avanzando. Las ciudades se están adaptando, aunque lentamente, a una nueva movilidad en la que conviven peatones, bicicletas y vehículos ligeros. Pienso que debemos seguir apostando por ciudades más humanas, más silenciosas y menos contaminadas. Las jefaturas policiales y la DGT impulsan cada vez más acciones preventivas y educativas, con campañas, charlas y parques de tráfico que acercan la educación vial a los colegios. Pero la verdadera clave está en que esa educación no se pierda con el tiempo, que las familias la hagan suya y la transmitan a sus hijos».

La educación vial no es para Muñoz solo un conjunto de normas: «Es una forma de vivir. Nos acompaña desde que nacemos hasta el final de nuestros días. Por eso prefiero llamarla educación vital, porque no hay nada más importante que aprender a convivir, respetar y cuidar la vida, en todas sus formas». El agente no se conforma con lo logrado hasta la fecha: «Sigo caminando con paso corto, pero con vista larga, porque aún queda mucho por hacer y, sobre todo, mucho por enseñar».

Reporta un error