A la caza del voto joven a través de TikTok La plataforma favorita de la Generación Z se ha convertido en una herramienta clave en la estrategia de los partidos

David Gómez Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Una red social apasiona a la denominada Generación Z, que incluiría a las personas nacidas entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y los primeros años del XXI. Se trata de TikTok, la plataforma creada por una empresa china y basada en vídeos cortos, que fascina a una mayoría de jóvenes entre 16 y 30 años. Es decir, a aquellos votantes más noveles, sobre los que los partidos tienen puestos sus ojos.

No es casualidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, creara el pasado septiembre un perfil propio en TikTok, desde el que publica vídeos con recomendaciones culturales cada fin de semana. Al jefe del Ejecutivo se le han ido sumando ministros como Félix Bolaños, e incluso La Moncloa se ha incorporado a esta popular aplicación.

López Miras gana en seguidores; Antelo, en vídeos publicados; y Lucas es el que menos actividad tiene

En la Región de Murcia, los principales líderes manejan desde hace tiempo TikTok. Sobre todo, Vox y Podemos, que consideran las redes sociales como altavoces imprescindibles de su estrategia político-comunicativa y que, además, tienen en los electores menos veteranos, más propensos a opciones más extremas, un gran caladero de votantes.

@LOPEZMIRASFERNANDO 10.500 seguidores en la red social TikTok.

183 vídeos publicados y republicados en la plataforma.

103.300 'me gusta' al total de sus publicaciones por parte de los usuarios.

No obstante, el político regional que más seguidores tiene en esta plataforma es el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Cuenta con 10.500 'followers' y ha publicado 158 vídeos. Uno de los más virales fue en el que, montado en su coche, anunció las ayudas del Gobierno regional a los jóvenes para sacarse el carné de conducir. También alcanzó éxito uno el que, junto a su perro 'Pepe', utilizó para prometió deducciones fiscales por gasto de veterinario durante la campaña electoral de 2023. Asimismo, no dudó en compartir la imagen en la que el grupo musical Viva Suecia le cedía una guitarra española, durante el pregón de la Feria de Septiembre en Murcia. Todavía no se ha animado con las recomendaciones culturales, como Pedro Sánchez. En su 'bio' –breve texto con el que se presenta a los usuarios– se define como «presidente de la Región y del PP» y hace gala de uno de sus mantras: «Enamorado de la mejor tierra del mundo».

@lopezmirasfernando Ayudas a los jóvenes para que se saquen el carnet de conducir ♬ Rage Rally - Ausku Studio

@FRANCISCOLUCASAYALA 427 seguidores en la red social TikTok.

1 vídeo publicado en la plataforma.

42 'me gusta' al total de sus publicaciones por parte de los usuarios.

Menos recorrido lleva en TikTok el secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas. Solo tiene 427 seguidores y apenas ha compartido un vídeo, de su reciente asistencia a la feria Fruit Attraction en Madrid. Fuentes del PSRM señalan que «de momento» se está dando más protagonismo a la cuenta oficial del partido. Pero Lucas no tendrá más remedio que ponerse las pilas en esta red.

@franciscolucasayala En Fruit Attraction celebrado en IFEMA apoyando a los productos hortofrutícolas de nuestra tierra. Las empresas de la Región de Murcia son sinónimo de calidad, innovación y trabajo bien hecho. Desde el Gobierno de España se apuesta con hechos por el sector agroalimentario, destinando más recursos que nunca para paliar los efectos de la sequía, de la guerra, para subvencionar el seguro agrario y para modernizar los regadíos. ¡Nos tenéis a vuestro lado! ♬ sonido original - Francisco Lucas

@JA_ANTELO 2.631 seguidores en la red social TikTok.

439 vídeos publicados y republicados en la plataforma.

56.800 'me gusta' al total de sus publicaciones por parte de los usuarios.

El que más material ha publicado o compartido es, con diferencia, el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo. Un total de 439 vídeos para sus 2.631 seguidores (cifras hasta el pasado jueves). Principalmente, para lanzar las consignas de su ideario político, sobre todo las relacionadas con la inmigración.

@ja_antelo ¡Basta de políticos que machacan nuestro campo mientras obedecen a Bruselas! Socialistas y populares han firmado un Pacto Verde para destrozarlo. 🌾 En la Región, todos vivimos del campo. Si al campo le va bien, a la Región le va bien. No permitiremos que nos hundan mientras favorecen a terceros países. 💧 Solo hay un líder que dice lo mismo en Murcia, Toledo y Zaragoza: Sí al trasvase y es @Santiago Abascal @VOX España 🇪🇸 ♬ sonido original - ja_antelo

Cuenta clausurada

No obstante, el líder de Vox tuvo una mala experiencia con la plataforma, que bloqueó durante un tiempo su perfil en 2024 al considerar que algunos de sus vídeos sobre los menores extranjeros no acompañados –a los que Vox denomina 'menas'– vulneraban las políticas de uso. Sus seguidores crearon una cuenta de apoyo. En esta plataforma también se prodigan mucho algunos diputados de la Asamblea Regional como Virginia Martínez. Asimismo, la red está llena de usuarios que replican argumentario del partido de Santiago Abascal casi al minuto, además de dirigir comentarios (no siempre amables) a los adversarios políticos.

@MIRENA_MARIN 1.757 seguidores en la red social TikTok.

185 vídeos publicados y republicados en la plataforma.

21.300 'me gusta' al total de sus publicaciones por parte de los usuarios.

Puede dar fe la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín. En un contenido audiovisual en el que denuncia el genocidio del pueblo palestino, se puede leer destacado el mensaje de un internauta que responde con un «Viva Vox». Marín, que se muestra orgullosa en su 'bio' de su condición de veterinaria, tiene amplia experiencia en el manejo de TikTok, donde cuenta con 1.757 'followers' y 185 vídeos publicados. Todo el material tiene relación con sus iniciativas políticas, alcanzando éxito el que se le vio, junto a su compañero Víctor Egío, desplegando una pancarta para denunciar que la Asamblea estaba secuestrada por el retraso en el inicio del periodo de sesiones.

@mirena_marin Cientos de personas en la Delegación del Gobierno exigimos romper toda relación con Israel y cerrar nuestros puertos a barcos cargados de armamento. Si el Gobierno calla, actuará la sociedad y junto a ella siempre va a estar Podemos. ¡Palestina libre! @Podemos Reg. Murcia ♬ sonido original - María Marín

Egío, por su parte, es otro experto en TikTok. Su vídeo más viral fue el que se le vio enfrentándose al agitador Vito Quiles este verano en Torre Pacheco.

Reporta un error