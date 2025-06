El alpargatero de la Reina Letizia

Juan F. Robles Domingo, 22 de junio 2025, 09:35 Comenta Compartir

En la visita que los Reyes de España realizaron a Caravaca de la Cruz en los primeros días de febrero hubo un momento muy especial para Santos Picón y su esposa. Desde hace varios años, en la empresa de este industrial caravaqueño dedicado a la fabricación de calzado, se diseñan modelos exclusivos para la Reina Letizia; y fue petición suya poder saludar, en persona, a Santos. En el Ayuntamiento, acompañado de su mujer, pudo mantener una pequeña conversación durante unos minutos en los aprovechó para obsequiar a los Reyes con sendos pares de alpargatas. Hasta ese momento, Santos solo había hablado con la reina por teléfono, aunque lo había hecho en muchas ocasiones, «es una persona encantadora, siempre se muestra muy atenta con nosotros y eso nos transmite mucha confianza».

Desde hace algún tiempo, Doña Letizia calza alpargatas elaboradas en su fábrica con yute de Caravaca de la Cruz. Todos los veranos, luce varios pares de cuñas de esparto en sus actos oficiales, tal como se recoge con frecuencia en revistas especializadas. «Nosotros nunca nos adelantamos a decir que algunos de esos modelos se elaboran en nuestra fábrica» comenta Picón, diuscreto: «Siempre esperamos a que sea ella quien ofrezca la información».

Santos no puede disimular su satisfacción por la confianza que a lo largo de los años se ha ido generando. «Al principio, ella compraba las alpargatas directamente en tiendas, hasta que se pusieron en contacto con nosotros para pedir si podríamos tener una horma especial para ella; no lo dudamos, nos pusimos a trabajar en ese proyecto y cada temporada diseñamos y fabricamos, en exclusiva, un modelo que no ponemos a la venta para el público en general hasta la siguiente temporada».

Es habitual que las revistas se hagan eco de las alpargatas que lleva la reina en los actos a los que asiste. Las de Calzados Picón, y que están realizadas a mano y con materiales 100% naturales.

Santos se confiesa fan de la Casa Real. «Estamos muy contentos de la que confianza que nos muestran», confiesa con un cierto rubor en sus mejillas. En la fábrica también se han elaborado alpargatas para la Princesa de Asturias, para la infanta Sofía y para otros miembros de la Casa Real. «En una ocasión, la princesa quería tener un par de alpargatas de un modelo que habíamos fabricado para su madre y también se lo elaboramos; aunque en algún lugar publicaron que se las había dejado la reina, no fue así, eran las suyas propias. Lo sabemos bien porque no calzan el mismo número», explica.

Calzados Picón inició su andadura con marca propia en los años noventa, pero Santos fabrica calzado desde 1978, pronto se cumplirá medio siglo de su andadura como industrial, primero formando parte de una sociedad y, más tarde, en solitario. En los últimos años, hay muchas 'celebris' que calzan alpargatas de yute elaboradas artesanalmente en Caravaca de la Cruz. Además de la Casa Real española, también cuenta entre sus clientes con la del Reino Unido. Entre las famosas que se han calzado sus modelos hay un largo listado en el que también se encuentra Jill Biden, la esposa de Jon Biden.

Comenta Reporta un error