Duelos muy sabrosos en Pizza Combat

Alberto Frutos Jueves, 23 de octubre 2025, 01:38

Un ring en mitad del Cuartel de Artillería. Gigante, de rojo palpitante, luces cegadoras, eco ensordecedor, la saliva del respetable sustituyendo al sudor de los boxeadores y la emoción, el hambre, la expectativa, las apuestas y la decisión al borde del cuadrilátero. Los puños, en este caso, no tienen ningún tipo de papel protagonista, siendo el estómago el encargado de coger el timón en Pizza Combat, multitudinario evento gastronómico que arrancó el pasado fin de semana en la ciudad de Murcia.

Con la participación de un total de trece establecimientos, esta iniciativa busca -nada más y nada menos- dar con la pizza preferida de los españoles, un ambicioso objetivo que sería imposible de lograr sin la entusiasta y activa interacción del público.

Así, aquellas personas que decidan acercarse hasta este espectacular recinto, cuya entrada es completamente gratuita, tendrán la oportunidad de probar las distintas recetas que forman parte de Pizza Combat, pudiendo valorar cada una de ellas mediante el QR ubicado en los tickets de compra.

Algunas candidatas 1 Celestial Mood (Eleonora/Cantabria) Características. Crema de trufa,quesos frescos de mozarella y cabra, guanciale, cebolla frita y una línea de Módena. 2 Guanciale Fusión (Pizzería Fuencaliente/ Tenerife) Características. Tomate Antonella, mozzarella fior di latte, guanciale, castañas asadas, crema de queso viejo de cabra con tartuffata, queso de cabra tostado canario, oro en polvo canario (gofio). 3 Apollo Creed (Pizzería L'Etrusco/Castellón) Características. Tómate, mozzarella, bresaola (cecina), queso philadelphia en los bordes, queso straciatella, rúcula, tómate seco, parmesano, aceto balsámico. 4 Perla Nera (Babalú Vegana/Valencia) Características. Tomate, mozzarella, trufa oscura, alcachofas, tomates semidry y olivas. 5 La Reina Blanca (Casa Mia/Córdoba) Características. Mozzarella fior di latte de sorrento, papada ibérica, huevo frito, polvo de oro.

Además de las elaboraciones y sus respectivas descripciones que se destacan en este texto -nada de favoritismos, ojo, es una simple cuestión de elección aleatoria-, el evento cuenta con las siguientes recetas participantes: Prosciutto Funghi Trufada, de Pizzería Dante (Bilbao), la cual consta de una base de crema de trufa, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, champiñones Portobello salteados, queso Brie, albahaca fresca, parmigiano reggiano y AOVE de trufa; Bestia Azul, de Mondo Napoli (Murcia), con una masa de estilo napolitano azul, base de mozzarella fior di latte DOP, costillar de cerdo deshilachado cocinado a baja temperatura durante doce horas, bacon, salsa secreta y polvo de oro rosa; Emmy, de Michigan Detroit Pizza (Valencia), elaborada con black angus, queso cheddar ahumado, cebolla caramelizada casera, bacon, pepinillos encurtidos, salsa koreana casera y sirope de maple; Pistacho Boom, de Parada Italia (Valencia): base clásica de tomate y mozzarella fundida, crema de pistacho, mortadela premium, burrata fresca, pistacho triturado y un toque de miel; La Golosa BBQ, de La Porción (Zaragoza), formada por una masa estilo New York, mozzarella de vaca, queso de scamorza ahumada, salsa barbacoa, carne madurada, bacon, cebolla caramelizada y lluvia de parmesano; Hot Honey pepperoni, de Street Foodies Origenes (Cantabria), la cual está elaborada con salsa de tomate Datterino, mozzarella fior di latte, mermelada de pepperoni al Jack Daniels, crujiente de pepperoni ibérico, escamas de parmesano, emulsión de miel de azahar con kimchi coreano y borde napado con queso brie; Pueblo mágico, de Kronos Chinchon (Madrid), elaborada con masa fresca y crujiente para una base de salsa carbonara cremosa, queso cheddar ahumado, mozzarella, un doblete de bacon, clásico y ahumado, pollo braseado artesanal y salsa de miel y mostaza; y Veni, Vidi, Vici, de Pizzeria Ristorante Venezia (Valencia), la cual consta de una masa con cornicione alto y crujiente, mortadela de bolonia con Denominación de Origen, crema tartufata, burrata, tomate confitado, rúcula de cristal y oro en polvo.

Solamente una de ellas conseguirá alzarse con el codiciado primer puesto de la competición, una decisión que se anunciará el próximo domingo, fecha en la que finalizará este evento donde la pizza flota como una mariposa y pica como una abeja. La búsqueda del 'KO' más delicioso posible.

Más información: pizzacombat.com

