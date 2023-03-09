1

Para empezar la receta de magdalena de miel con bebida de zanahoria, para las magdalenas: en el bol de la batidora de varillas se echa el huevo con el azúcar y, a velocidad media, se comienza a batir hasta lograr una mezcla con la consistencia de una natilla. Se incorporan la harina y la levadura, removiendo de arriba abajo para integrarlas bien.