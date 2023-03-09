Recetas de Martín Berasategui Magdalena de miel con bebida de zanahoria
Una receta de Martín Berasategui para hacer un delicioso postre de magdalena de miel con bebida de zanahoria.
https://www.laverdad.es/xlsemanal/gastronomia/recetas/receta-berasategui-postre-magdalena-de-miel-con-bebida-de-zanahoria.html
Miércoles, 21 de Abril 2021
Tiempo de lectura: 1 min
Para empezar la receta de magdalena de miel con bebida de zanahoria, para las magdalenas: en el bol de la batidora de varillas se echa el huevo con el azúcar y, a velocidad media, se comienza a batir hasta lograr una mezcla con la consistencia de una natilla. Se incorporan la harina y la levadura, removiendo de arriba abajo para integrarlas bien.
Mientras, se calienta suavemente la mantequilla a 45 ºC y se añade la miel, mezclándola. Entonces se vuelca esta mezcla en hilo fino sobre el conjunto del bol sin dejar de batir. Una vez hecho, se añade la ralladura de limón y se deja reposar una noche en la nevera.
Transcurrida la noche, se enciende el horno a 180 ºC y se rellenan cápsulas de magdalena con 30 g de masa, espolvoreando la superficie con azúcar granillo. Se hornean durante 12 minutos, se retiran del horno y se dejan enfriar.
Por último se entibia un poco de miel de acacia y con ayuda de una brocha se pringa la superficie de las magdalenas. Se sirven con la bebida fresca.
Para la bebida: se lavan en agua las zanahorias y las manzanas. Se licuan las manzanas, las zanahorias y el jengibre, previamente pelado. Una vez licuado, se cuela por un colador fino y se sirve muy frío con las magdalenas. ¡Y listo! Ya tenemos la receta de magdalena de miel con bebida de zanahoria terminada.
Preparación: 80 min + 12 h
Ingredientes
Para las magdalenas
- 130 g de huevo fresco
- 120 g de azúcar
- 130 g de harina
- 5 g de levadura en polvo
- 130 g de mantequilla
- 10 g de miel
- 6 g de ralladura de limón
- Azúcar granillo
- 1 pizca de miel para abrillantar
Para la bebida fresca
- 4 manzanas de tipo granny smith
- 12 zanahorias
- 1 cm de rama de jengibre crudo
-
1 Jeremy Renner: «Oía los terribles crujidos de mi cuerpo mientras los 6300 kilos de acero me pasaban por encima»
-
2 Pódcast | El Big Bang no fue una explosión (y ni siquiera hizo ruido)
-
3 Latinos en la guerra de Ucrania: cómo han acabado luchando contra Putin
-
4 Pódcast | Histeria: cuando el útero viajaba por el cuerpo y volvía 'locas' a las mujeres
-
5 Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú
-
1 Jeremy Renner: «Oía los terribles crujidos de mi cuerpo mientras los 6300 kilos de acero me pasaban por encima»
-
2 Pódcast | El Big Bang no fue una explosión (y ni siquiera hizo ruido)
-
3 Latinos en la guerra de Ucrania: cómo han acabado luchando contra Putin
-
4 Pódcast | Histeria: cuando el útero viajaba por el cuerpo y volvía 'locas' a las mujeres
-
5 Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú