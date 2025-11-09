Gran Premio de Portugal

carrera-sprint
Álex Márquez

1 Álex Márquez

00:19:50.075

Pedro Acosta

2 Pedro Acosta

+00:00:00.120

Marco Bezzecchi

3 Marco Bezzecchi

+00:00:00.637

Fabio Quartararo

4 Fabio Quartararo

+00:00:05.276

Fabio Di Giannantonio

5 Fabio Di Giannantonio

+00:00:06.088

Fermín Aldeguer

6 Fermín Aldeguer

+00:00:08.864

Johann Zarco

7 Johann Zarco

+00:00:08.886

Francesco Bagnaia

8 Francesco Bagnaia

+00:00:08.898

Brad Binder

9 Brad Binder

+00:00:09.052

Pol Espargaró

10 Pol Espargaró

+00:00:10.121

Ai Ogura

11 Ai Ogura

+00:00:10.290

Luca Marini

12 Luca Marini

+00:00:12.016

Enea Bastianini

13 Enea Bastianini

+00:00:13.469

Jack Miller

14 Jack Miller

+00:00:13.900

Franco Morbidelli

15 Franco Morbidelli

+00:00:14.520

Miguel Oliveira

16 Miguel Oliveira

+00:00:15.289

Alex Rins

17 Alex Rins

+00:00:22.861

Lorenzo Savadori

18 Lorenzo Savadori

+00:00:25.456

Nicolò Jarod Bulega

19 Nicolò Jarod Bulega

+9 vueltas

Joan Mir Mayrata

20 Joan Mir Mayrata

+9 vueltas

Somkiat Chantra

21 Somkiat Chantra

+10 vueltas

  Recordemos que Marc Márquez, Maverick Viñales y Jorge Martín siguen fuera de la competición avanzando en sus respectivos procesos de recuperación.   Repasamos las posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir arranca en la 7ª plaza, Pol Espargaró en la 10ª, Fermín Aldeguer en la 11ª y Alex Rins en la 17ª.   BAGNAIA, PELEADO CON LOS ABANDONOS. El piloto de Ducati ha abandonado en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP, tantos como en las 39 anteriores.   Francesco Bagnaia arranca hoy en la cuarta plaza de la parrilla y habrá que ver si el italiano puede aspirar a terminar hoy en el podio. El piloto de Turín ha abandonado en sus tres últimas carreras de forma consecutiva y solo ha sufrido cuatro abandonos consecutivos en una ocasión hasta el momento en la máxima categoría (en 2019 en su primera temporada).   FABIO QUARTARARO QUIERE VOLVER A REINAR EN EL ALGARVE. El ‘Diablo’ ha logrado la victoria en dos de sus cinco carreras disputadas en el Gran Premio de Portugal de MotoGP y el Circuito Internacional del Algarve podría ser el primero en el que consiga tres victorias en la máxima categoría.   PEDRO ACOSTA, PILOTO CON MÁS PODIOS SIN VICTORIA EN MOTOGP. El piloto de KTM ha conseguido nueve podios hasta el momento en MotoGP y es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la máxima categoría.   Acompañan a Bezzecchi en la primera línea de la parrilla de salida Pedro Acosta y Fabio Quartararo.   Asimismo, Marco Bezzecchi ha conseguido siete podios en sus 14 últimas carreras de MotoGP, los mismos que los logrados en las 45 anteriores.   BEZZECCHI, COLECCIONISTA DE PODIOS. El piloto de Aprilia acumula siete presencias en el podio esta temporada en MotoGP y podría establecer su mejor cifra en una misma campaña en la máxima categoría (también logró siete en 2023).   Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi. El italiano lo ha conseguido por cuarta vez en la presente temporada, la octava vez en la máxima categoría. Tras no mostrarse excesivamente competitivo en Malasia, el piloto de Rímini parece volver por sus fueros en esta carrera y, junto a Pedro Acosta, puede erigirse en la alternativa al tradicional dominio de Ducati.   MÁRQUEZ, MEJOR CIFRA PERSONAL DE PODIOS. Asimismo, Alex Márquez, que hoy comienza en la 5ª posición, ha logrado 11 podios esta temporada, su mejor cifra no solo en MotoGP sino en todas las categorías.   ALEX MÁRQUEZ HUELE A RÉCORD EN EL EQUIPO GRESINI. El piloto español ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).   Ayer en el Sprint se impuso un Alex Márquez en estado de gracia. El piloto de Cervera confirmó hace dos semanas el subcampeonato de MotoGP en el GP de Malasia y ayer logró la cuarta victoria en un Sprint de su trayectoria, la segunda en el presente curso.   Parece que el regreso de la competición a Europa está confirmando las tendencias vistas en las últimas carreras en lo que respecta especialmente al gran momento de Alex Márquez y la crisis de la que no parece recuperarse Pecco Bagnaia.   Después de la victoria de Diogo Moreira en Moto2, nos centramos en todo lo que pueda ocurrir en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de esta apasionante jornada de motociclismo en Portimao.

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Marco Bezzecchi
2 Pedro Acosta
+00:00:00.000
3 Fabio Quartararo
+00:00:00.000
4 Francesco Bagnaia
+00:00:00.000
5 Álex Márquez
+00:00:00.000
6 Johann Zarco
+00:00:00.000
7 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.000
8 Jack Miller
+00:00:00.000
9 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.000
10 Pol Espargaró
+00:00:00.000
11 Fermín Aldeguer
+00:00:00.000
12 Ai Ogura
+00:00:00.000
13 Luca Marini
+00:00:00.000
14 Brad Binder
+00:00:00.000
15 Franco Morbidelli
+00:00:00.000
16 Enea Bastianini
+00:00:00.000
17 Alex Rins
+00:00:00.000
18 Nicolò Jarod Bulega
+00:00:00.000
19 Miguel Oliveira
+00:00:00.000
20 Lorenzo Savadori
+00:00:00.000
21 Somkiat Chantra
+00:00:00.000
22 Raúl Fernández
+00:00:00.000
1 Marco Bezzecchi
00:01:37.556
2 Pedro Acosta
00:01:37.706
3 Fabio Quartararo
00:01:37.860
4 Francesco Bagnaia
00:01:37.935
5 Álex Márquez
00:01:37.987
6 Johann Zarco
00:01:38.059
7 Joan Mir Mayrata
00:01:38.177
8 Jack Miller
00:01:38.217
9 Fabio Di Giannantonio
00:01:38.425
10 Pol Espargaró
00:01:38.449
11 Fermín Aldeguer
00:01:38.492
12 Ai Ogura
00:01:38.525
13 Luca Marini
00:01:39.003
14 Brad Binder
00:01:39.360
15 Franco Morbidelli
00:01:39.380
16 Enea Bastianini
00:01:39.635
17 Alex Rins
00:01:39.654
18 Nicolò Jarod Bulega
00:01:39.674
19 Miguel Oliveira
00:01:39.869
20 Lorenzo Savadori
00:01:39.903
21 Somkiat Chantra
00:01:40.201
22 Raúl Fernández
00:01:38.762
1 Fermín Aldeguer
00:01:41.654
2 Álex Márquez
+00:00:00.003
3 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.023
4 Marco Bezzecchi
+00:00:00.309
5 Francesco Bagnaia
+00:00:00.358
6 Pedro Acosta
+00:00:00.419
7 Johann Zarco
+00:00:00.471
8 Raúl Fernández
+00:00:00.853
9 Pol Espargaró
+00:00:00.862
10 Jack Miller
+00:00:00.952
11 Brad Binder
+00:00:01.028
12 Fabio Di Giannantonio
+00:00:01.179
13 Nicolò Jarod Bulega
+00:00:01.179
14 Somkiat Chantra
+00:00:01.685
15 Miguel Oliveira
+00:00:01.756
16 Fabio Quartararo
+00:00:01.777
17 Lorenzo Savadori
+00:00:02.445
18 Luca Marini
+00:00:02.524
19 Enea Bastianini
+00:00:02.605
20 Ai Ogura
+00:00:02.936
21 Alex Rins
+00:00:03.977
22 Franco Morbidelli
+00:00:04.801
1 Álex Márquez
00:01:37.974
2 Francesco Bagnaia
+00:00:00.030
3 Pedro Acosta
+00:00:00.088
4 Marco Bezzecchi
+00:00:00.159
5 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.209
6 Johann Zarco
+00:00:00.258
7 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.328
8 Fermín Aldeguer
+00:00:00.408
9 Pol Espargaró
+00:00:00.450
10 Ai Ogura
+00:00:00.469
11 Luca Marini
+00:00:00.577
12 Franco Morbidelli
+00:00:00.623
13 Fabio Quartararo
+00:00:00.624
14 Brad Binder
+00:00:00.679
15 Raúl Fernández
+00:00:00.788
16 Jack Miller
+00:00:00.900
17 Nicolò Jarod Bulega
+00:00:01.012
18 Alex Rins
+00:00:01.096
19 Enea Bastianini
+00:00:01.156
20 Somkiat Chantra
+00:00:01.824
21 Lorenzo Savadori
+00:00:01.884
22 Miguel Oliveira
+00:00:01.907
1 Álex Márquez
00:01:39.145
2 Marco Bezzecchi
+00:00:00.196
3 Jack Miller
+00:00:00.233
4 Johann Zarco
+00:00:00.349
5 Pol Espargaró
+00:00:00.361
6 Franco Morbidelli
+00:00:00.389
7 Luca Marini
+00:00:00.404
8 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.405
9 Pedro Acosta
+00:00:00.521
10 Fermín Aldeguer
+00:00:00.540
11 Fabio Quartararo
+00:00:00.587
12 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.592
13 Ai Ogura
+00:00:00.841
14 Nicolò Jarod Bulega
+00:00:00.928
15 Brad Binder
+00:00:01.040
16 Alex Rins
+00:00:01.076
17 Francesco Bagnaia
+00:00:01.161
18 Raúl Fernández
+00:00:01.204
19 Enea Bastianini
+00:00:01.255
20 Miguel Oliveira
+00:00:01.712
21 Somkiat Chantra
+00:00:02.118
22 Lorenzo Savadori
+00:00:02.375
Pos Pilotos
Tiempo
1 Diogo Moreira
00:35:40.570
2 Collin Veijer
+00:00:00.090
3 David Alonso
+00:00:00.492
4 Arón Canet
+00:00:00.992
5 Barry Baltus
+00:00:05.214
6 Manuel González
+00:00:07.929
7 Daniel Holgado
+00:00:08.376
8 Albert Arenas Ovejero
+00:00:09.153
9 Senna Agius
+00:00:09.707
10 Izan Guevara Bonnin
+00:00:10.018
11 Daniel Muñoz
+00:00:15.042
12 Alex Escrig
+00:00:15.252
13 Celestino Vietti
+00:00:16.556
14 Iván Ortola
+00:00:17.916
15 Filip Salac
+00:00:18.789
16 Zonta van den Goorbergh
+00:00:18.833
17 Tony Arbolino
+00:00:20.034
18 Adrián Huertas
+00:00:23.237
19 Alonso López
+00:00:30.461
20 Sergio García
+00:00:32.180
21 Mario Suryo Aji
+00:00:33.756
22 Jorge Navarro
+00:00:38.772
23 Yuki Kunii
+00:00:49.425
24 Alessandro Morosi
+00:01:06.026
25 Jake Dixon
+1 vuelta
26 Marcos Ramírez
+7 vueltas
27 Eric Fernández
+14 vueltas
28 Ayumu Sasaki
+17 vueltas
29 Xabier Zurutuza
+19 vueltas
1 Diogo Moreira
00:01:41.168
2 Jake Dixon
00:01:41.185
3 Collin Veijer
00:01:41.317
4 Barry Baltus
00:01:41.337
5 Arón Canet
00:01:41.355
6 Daniel Holgado
00:01:41.404
7 Daniel Muñoz
00:01:41.441
8 Manuel González
00:01:41.499
9 Celestino Vietti
00:01:41.555
10 David Alonso
00:01:41.603
11 Alex Escrig
00:01:41.614
12 Alonso López
00:01:41.681
13 Zonta van den Goorbergh
00:01:41.718
14 Senna Agius
00:01:41.749
15 Tony Arbolino
00:01:41.752
16 Albert Arenas Ovejero
00:01:41.947
17 Filip Salac
00:01:42.129
18 Izan Guevara Bonnin
00:01:42.163
19 Adrián Huertas
00:01:42.022
20 Jorge Navarro
00:01:42.115
21 Iván Ortola
00:01:42.161
22 Mario Suryo Aji
00:01:42.198
23 Ayumu Sasaki
00:01:42.397
24 Sergio García
00:01:42.425
25 Marcos Ramírez
00:01:42.482
26 Eric Fernández
00:01:43.030
27 Xabier Zurutuza
00:01:43.536
28 Yuki Kunii
00:01:44.094
29 Alessandro Morosi
00:01:44.383
1 Alex Escrig
00:01:58.105
2 Sergio García
+00:00:00.146
3 Mario Suryo Aji
+00:00:00.697
4 Jorge Navarro
+00:00:00.866
5 Iván Ortola
+00:00:01.664
6 Alessandro Morosi
+00:00:03.292
7 Yuki Kunii
+00:00:03.418
8 Daniel Holgado
+00:00:05.169
9 Daniel Muñoz
+00:00:05.494
10 Collin Veijer
+00:00:13.286
1 Arón Canet
00:01:41.460
2 Jake Dixon
+00:00:00.163
3 Senna Agius
+00:00:00.229
4 Celestino Vietti
+00:00:00.247
5 Diogo Moreira
+00:00:00.251
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.270
7 Tony Arbolino
+00:00:00.276
8 Manuel González
+00:00:00.333
9 Daniel Muñoz
+00:00:00.391
10 Barry Baltus
+00:00:00.446
11 Daniel Holgado
+00:00:00.496
12 Collin Veijer
+00:00:00.504
13 Iván Ortola
+00:00:00.529
14 Filip Salac
+00:00:00.661
15 David Alonso
+00:00:00.755
16 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.879
17 Alonso López
+00:00:00.964
18 Adrián Huertas
+00:00:01.019
19 Sergio García
+00:00:01.120
20 Alex Escrig
+00:00:01.142
21 Ayumu Sasaki
+00:00:01.164
22 Marcos Ramírez
+00:00:01.349
23 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.585
24 Jorge Navarro
+00:00:01.644
25 Mario Suryo Aji
+00:00:01.706
26 Yuki Kunii
+00:00:02.458
27 Eric Fernández
+00:00:02.597
28 Xabier Zurutuza
+00:00:03.116
29 Alessandro Morosi
+00:00:03.218
Pos Pilotos
Tiempo
1 Joel Kelso
00:01:46.764
2 Scott Ogden
00:01:46.833
3 Ángel Piqueras
00:01:46.927
4 Máximo Quiles
00:01:47.044
5 Guido Pino
00:01:47.061
6 Joel Esteban Ruiz
00:01:47.067
7 Casey O'Gorman
00:01:47.159
8 Adrián Fernández
00:01:47.189
9 David Almansa
00:01:47.202
10 Valentín Perrone
00:01:47.231
11 Taiyo Furusato
00:01:47.294
12 Álvaro Carpe
00:01:47.429
13 Marco Morelli
00:01:47.438
14 Brian Uriarte Diego
00:01:47.508
15 Luca Lunetta
00:01:47.570
16 Dennis Foggia
00:01:47.665
17 Hakim Danish
00:01:47.817
18 Stefano Nepa
00:01:48.247
19 Zen Minati
00:01:48.570
20 Matteo Bertelle
00:01:48.598
21 Nicola Fabio Carraro
00:01:48.910
22 Ruché Moodley
00:01:48.930
23 Eddie O'Shea
00:01:48.933
24 Cormac Buchanan
00:01:48.947
25 Jesús Ríos
00:01:49.027
1 Ángel Piqueras
00:01:59.106
2 Brian Uriarte Diego
+00:00:01.494
3 Adrián Fernández
+00:00:01.735
4 Guido Pino
+00:00:01.960
5 David Almansa
+00:00:02.202
6 Cormac Buchanan
+00:00:02.841
7 Scott Ogden
+00:00:02.912
8 Nicola Fabio Carraro
+00:00:03.043
9 Casey O'Gorman
+00:00:03.111
10 Eddie O'Shea
+00:00:03.216
11 Álvaro Carpe
+00:00:03.315
12 Jesús Ríos
+00:00:03.663
13 Hakim Danish
+00:00:03.680
14 Ruché Moodley
+00:00:03.752
15 Zen Minati
+00:00:04.046
16 Taiyo Furusato
+00:00:04.228
17 Valentín Perrone
+00:00:05.333
18 Joel Esteban Ruiz
+00:00:08.138
19 Marco Morelli
+00:00:08.544
1 Dennis Foggia
00:01:47.422
2 Joel Kelso
+00:00:00.036
3 Joel Esteban Ruiz
+00:00:00.159
4 David Almansa
+00:00:00.274
5 Valentín Perrone
+00:00:00.285
6 Máximo Quiles
+00:00:00.305
7 Scott Ogden
+00:00:00.363
8 Ruché Moodley
+00:00:00.366
9 Taiyo Furusato
+00:00:00.417
10 Adrián Fernández
+00:00:00.433
11 Guido Pino
+00:00:00.528
12 Stefano Nepa
+00:00:00.581
13 Marco Morelli
+00:00:00.630
14 Luca Lunetta
+00:00:00.649
15 Ángel Piqueras
+00:00:00.703
16 Álvaro Carpe
+00:00:00.711
17 Brian Uriarte Diego
+00:00:00.788
18 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.002
19 Eddie O'Shea
+00:00:01.071
20 Matteo Bertelle
+00:00:01.077
21 Casey O'Gorman
+00:00:01.128
22 Hakim Danish
+00:00:01.603
23 Zen Minati
+00:00:02.117
24 Cormac Buchanan
+00:00:02.651
25 Jesús Ríos
+00:00:02.786