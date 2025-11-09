Gran Premio de

Carrera | Vuelta 2/19
Joel Kelso

1 Joel Kelso

Máximo Quiles

2 Máximo Quiles

+00:00:00.467

Ángel Piqueras

3 Ángel Piqueras

+00:00:00.634

Joel Esteban Ruiz

4 Joel Esteban Ruiz

+00:00:00.809

Scott Ogden

5 Scott Ogden

+00:00:00.000

Guido Pino

6 Guido Pino

+00:00:00.000

Casey O'Gorman

7 Casey O'Gorman

+00:00:00.000

Adrián Fernández

8 Adrián Fernández

+00:00:00.000

David Almansa

9 David Almansa

+00:00:00.000

Valentín Perrone

10 Valentín Perrone

+00:00:00.000

Taiyo Furusato

11 Taiyo Furusato

+00:00:00.000

Álvaro Carpe

12 Álvaro Carpe

+00:00:00.000

Marco Morelli

13 Marco Morelli

+00:00:00.000

Brian Uriarte Diego

14 Brian Uriarte Diego

+00:00:00.000

Luca Lunetta

15 Luca Lunetta

+00:00:00.000

Dennis Foggia

16 Dennis Foggia

+00:00:00.000

Hakim Danish

17 Hakim Danish

+00:00:00.000

Stefano Nepa

18 Stefano Nepa

+00:00:00.000

Zen Minati

19 Zen Minati

+00:00:00.000

Matteo Bertelle

20 Matteo Bertelle

+00:00:00.000

Nicola Fabio Carraro

21 Nicola Fabio Carraro

+00:00:00.000

Ruché Moodley

22 Ruché Moodley

+00:00:00.000

Eddie O'Shea

23 Eddie O'Shea

+00:00:00.000

Cormac Buchanan

24 Cormac Buchanan

+00:00:00.000

Jesús Ríos

25 Jesús Ríos

+00:00:00.000

2 Cinco décimas de diferencia ya entre Joel Kelso y Máximo Quiles. 1 Buena salida también un Máximo Quiles que ya es segundo !!! Ángel Piqueras ha caído hasta la cuarta posición. 1 Gran salida de Joel Kelso !!! El piloto de la pole mantiene la primera posición y trata de destacarse desde el comienzo.   Hoy comienza desde la pole Joel Kelso, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria en Moto3. Scott Orgen y Máximo Quiles completan la primera línea, mientras que Máximo Quiles arranca en la cuarta posición.   De cara a la lucha por el subcampeonato, Ángel Piqueras es el que mejor lo tiene, con 13 puntos de ventaja en estos momentos con respecto a Máximo Quiles.   En lo deportivo, todo está ya decidido después de que José Antonio Rueda certificara el título de forma matemática en el pasado Gran Premio de Japón.   La menor de las tres categorías continúa impactada por el gravísimo accidente de hace dos semanas entre José Antonio Rueda, campeón este año de su categoría, y Noah Dettwiler. El suizo sufrió las consecuencias más severas y llegó a sufrir tres paradas cardiacas, aunque por suerte se le consiguió reanimar.   Después de las victorias de Diogo Moreira en Moto2 y de Marco Bezzecchi en MotoGP, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos momentos en la prueba de Moto3, en esta ocasión la última de la jornada.

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
Pos Pilotos
Tiempo
Pos Pilotos
Tiempo