Volver al inicio 7 Continúa el baile de posiciones y la situación es muy cambiante. Es ahora un italiano, Luca Lunetta, el piloto que ha pasado a ocupar la primera posición, seguido por Álvaro Carpe y se suma también a la fiesta Adrián Fernández. 6 Continúa liderando José Antonio Rueda, mientras que Ángel Piqueras no pasa de momento de la sexta posición. Necesita reaccionar el piloto valenciano si no quiere perder más terreno de cara a la lucha por el título. 6 Tanto Vicente Pérez como Ruché Moodley han sido trasladados al centro médico para ser evaluados después de la caída que han sufrido en el primer tramo de la carrera. 5 PASO AL FRENTE DE JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! El actual líder de Moto3 se hace por primera vez con el liderato de la carrera y tiene ahora vía libre para tratar de marcar ritmo. 4 PRIMERO MÁXIMO QUILES !!! El piloto murciano superado momentáneamente a Álvaro Carpe... 4 Muy sorprendente que Eddie O'Shea, un piloto que marcha en la 19ª posición, ha sido el que ha marcado hasta el momento las dos vueltas rápidas en esta carrera. 3 Vuelve Álvaro Carpe a ocupar el liderato de la carrera y ojo a Máximo Quiles que ya es segundo !!! Por tanto, son dos de los rookies este año en Moto3 los que dominan en estos momentos la prueba. 3 CAÍDA DE DAVID ALMANSA !!! El piloto del Leopard Racing estaba luchando por la primera posición y se ha tocado con Scott Ogden antes de irse al suelo. 2 En la cadía de Vicente Pérez también se han visto implicados Riccardo Rossi y Ruché Moodley. 2 CAÍDA DE VICENTE PÉREZ !!! 2 Ojo porque Álvaro Carpe está perdiendo fuelle y ha caído ahora hasta la 5ª posición. 2 Sigue Scott Ogden encuadrado en las primeras posición, cuando es ahora David Almansa el piloto que se hace con el liderato de la carrera. 1 Mantiene Álvaro Carpe la primera posición !!! Le sigue José Antonio Rueda Álvaro Carpe aspira a conseguir su primera victoria en Moto3 después de haber conseguido dos podios hasta el momento y se consolida, de momento, como el mejor rookie de la categoría en la presente temporada. Hoy Rueda arranca la carrera en la segunda posición, mientras que Ángel Piqueras lo hace desde la cuarta. La pole fue para Álvaro Carpe, la primera en su trayectoria en Moto3, mientras que Scott Ogden saldrá en la tercera plaza y completa la primera línea de la parrilla de salida. Ángel Piqueras fue 6º en dicha carrera y pudo recortar algo la desventaja, aunque necesita comenzar a sumar victorias si quiere tener opciones reales de pelear por el título. Nos centramos ya en todo lo que ocurrirá dentro de unos minutos en Moto3, la primera carrera en ponerse en marcha. Como decíamos, a pesar de que José Antonio Rueda se quedó fuera del podio en el pasado Gran Premio de Aragón por segunda vez esta temporada y no pudo pasar del 8º puesto, mantiene una más que sustanciosa ventaja como líder en la menor de las tres categorías. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 se da inicio la prueba de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto 3, a pesar de que no pudo pasar del 8º puesto en el último Gran Premio de Aragón, José Antonio Rueda mantiene una importante renta al frente de la clasificación. El sevillano tiene 149 puntos, 52 más que Ángel Piqueras y 63 con respecto a Joel Kelso. Manu González ha conseguido tres victorias y cinco podios en la presente campaña, mientras que Arón Canet ha logrado puntuar en todos los Grandes Premios disputados hasta el momento y, aunque solo ha logrado una victoria, está logrando una regularidad de la que adolecen el resto de pilotos. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2 la situación se presenta ajustadísima con igualdad de puntos en el liderato entre Manu González y Arón Canet. El madrileño abandonó en el Gran Premio de Gran Bretaña y no pudo pasar de la 9ª plaza en Aragón, echando por tierra la ventaja que había logrado amasar en el primer tramo de la temporada. Ducati ha ganado en seis de las siete últimas ediciones del Gran Premio de Italia de 500cc/MotoGP. Hasta entonces, la fábrica italiana solo había ganado una de las primeras 26 (Casey Stoner, 2009). Esta será la 34ª edición del Gran Premio de Italia y Valentino Rossi es el piloto más laureado con siete victorias en su trayectoria en 500cc/MotoGP. Entre los pilotos actuales, ningún piloto ostenta más triunfos que Francesco Bagnaia (tres). Francesco Bagnaia arranca en la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Alex Márquez completa la primera línea. Por su parte, Fabio Quartararo y Maverick Viñales comienzan en la 4ª y 5ª posición respectivamente y se erigen como la principal alternativa al hipotético dominio de Ducati. Marc Márquez comienza la carrera desde la pole position, la sexta de la presente temporada. Se trata de su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina desde 2019 (diez en total) y ya acumula 100 a lo largo de su trayectoria en todas las categorías. Así las cosas, continúa ampliando la diferencia con respecto a sus perseguidores al frente del ranking de pilotos de MotoGP. El de Cervera cuenta con 245 puntos, 35 más que Alex Márquez y 98 con respecto a Francesco Bagnaia. Y el que no falla de momento es un Alex Márquez que sigue a la espera de poder aprovechar un posible fallo de Marc y ayer volvió a conseguir un meritorio segundo puesto en el formato corto de carrera. Por su parte, Marc Márquez solo ha ganado en una de sus 11 participaciones en el Gran Premio de Italia de MotoGP (2014), abandonando en cuatro ocasiones en total y en dos de las cuatro últimas. En ningún otro circuito ha abandonado más veces en su trayectoria en la máxima categoría que en Mugello (cuatro, igual que en Silverstone). Y es que, Francesco Bagnaia, se ha impuesto las tres últimas carreras en el Gran Premio de Italia y podría ser el primer piloto que consiga cuatro victorias seguidas desde Valentino Rossi (siete entre 2002 y 2008). El piloto de Turín no pudo pasar ayer de la tercera posición. Marc Márquez sigue arrollando y ayer logró su octava victoria de la temporada en el formato sprint. Lo hizo, además, en Mugello, un circuito en el que Francesco Bagnaia ha dominado en las últimas temporadas y, de ganar hoy la carrera, podría asestar un golpe durísimo a su más directo rival para luchar por el título. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el Autodromo del Mugello, la 9ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…