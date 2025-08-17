Volver al inicio

17 David Alonso se coloca tercero aprovechando que Celestino Vietti tiene que cumplir long lap de sanción.

15 Cuatro Kalex entre las cinco primeras posiciones, Diogo Moreira, Daniel Holgado, David Alonso y Albert Arenas, junto con Boscoscuro de Celestino Vietti.

14 Restan 10 vueltas para el final con Moreira al frente, podría arrebatarle la tercera posición en la general a Barry Baltus que es ahora noveno, les separan seis puntos.

12 Se ha ido al suelo Joe Roberts por lo que tenemos ya a tres pilotos fuera de carrera, Senna Agius, Manu González y Roberts, siguen en pista 26.

11 Es una buena oportunidad para que Aarón Canet trate de recortarle puntos en el Mundial a Manu González pero de momento es undécimo. El valenciano, que sufrió una caída en el día de ayer, solo ha conseguido un triunfo esta temporada, en Catar.

10 No hay cambios en las tres primeras posiciones, Diogo Moreira primero, seguido de Daniel Holgado y Celestino Vietti.

9 Se tiene que retirar el líder del Mundial, palo para Manu González en este Gran Premio de Austria.

8 ¡Manu González fuera! Le vuelve a fallar la moto y sale de la pista visiblemente enfadado.

6 Solo 25 puntos separan en la clasificación de pilotos a Manu González de Aarón Canet. Ahora mismo Canet rueda en novena posición tras Collin Veijer.

5 Manu González tiene problemas y baja hasta la 14º posición, se ha parado de golpe y ha dejado pasar a un par de pilotos, no sabemos si tiene alguna incidencia con su moto.

3 El brasileño Moreira que trata de recuperar sensaciones en esta Gran Premio de Austria tras haber tenido que retirarse en carrera en los dos anteriores, Alemania y República Checa. Ya sabe lo que es ganar esta temporada, fue campeón en Países Bajos.

2 Celestino Vietti pasa a Manu González mientras Diogo Moreira sigue liderando la prueba.

2 Parece que, a pesar de la caída, Alonso López puede continuar en carrera.

1 Bandera amarilla en pista porque ha habido una caída en la que se han visto implicados Alonso López y Senna Agius.

0 Buena salida de Moreira que se sitúa primero, segundo rueda Daniel Holgado y tercero el líder del Mundial, Manuel González.

Al líder le tocará remontar al partir cuarto por esa sanción. Recordemos que Manuel González manda en la general con 188 puntos, seguido de cerca por Aarón Canet en segunda posición con 163 puntos. Tercero es Barry Baltus con 134 puntos, seguido muy de cerca por el brasileño Diogo Moreira con 128.

Manu González comenzó muy enchufado la Q2 aunque el hispano-colombiano David Alonso le arrebató la posición de privilegio. Con el cambio de neumáticos, González recuperó la primera plaza, bajando incluso más su tiempo hasta 1:32.779 en un segundo intento para asegurarse la pole.

Tuvo problemas en la parrilla el segundo clasificado del Mundial, Aarón Canet, que saldrá octavo pero sufrió una caída que, veremos, si le puede causar alguna molestia en carrera.

Así las cosas, González partirá desde la cuarta posición tras otras dos Kalex, la de Daniel Holgado que saldrá desde la pole y la de Diogo Moreira, y la Boscoscuro de Celestino Vietti.

Pole con sabor agridulce en el día de ayer para el líder del Mundial de Moto2, Manu González, que lograba su sexta pole del año, primera desde el Gran Premio de Francia, pero que no podrá salir primero en la carrera de hoy porque tendrá que cumplir una penalización de tres posiciones por molestar en los entrenamientos.