Km 21
Pese a algún intento de fuga, el pelotón sigue rodando en una sola unidad antes de que llegue el relieve.
Km 7
Primer intento de fuga con Pedersen, Kwiatkowski o Nicolau. La etapa 17 empieza rumbera.
Km 1
¡¡La etapa 17 ya está corriéndose!! Esperemos poder vivir un gran espectáculo en esta jornada de miércoles.
Km 0
Se ha iniciado ya el recorrido inicial de la etapa, con los 4.7 kilómetros de la salida neutralizada.
Km 0
En breve dará inicio la salida neutralizada. La etapa arranca hoy en O Barco de Valdeorras. Vingegaard sigue de rojo y las opciones de Almeida de darle caza cada vez son menores, aunque el luso lo volverá a intentar hoy en la montaña.
Km 0
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos a la 17ª etapa de LaVuelta. Una edición que está siendo más accidentada de lo habitual pero que hoy tiene una etapa de montaña con final al emblemático puerto del Morredero.