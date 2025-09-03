Etapas

Etapa
3 de septiembre
Bilbao - Bilbao
0 Km 157Km

Km 2 De hecho, el primer puerto del día ha empezado al kilómetro de iniciarse la etapa. Laukiz, de tercera categoría. Km 1 Arranca, ahora sí, el recorrido de la etapa 11 como tal. Km 0 Unos manifestantes se han parapetado en el prólogo de la etapa y la carrera se ha detenido unos minutos. En conflicto en Gaza sigue sigue motivo de protesta, como el lógico. Km 0 La salida neutralizada está prevista para las 13:30. Hoy la etapa tendrá origen y final en la ciudad de Bilbao y un cierto relieve montañoso. Km 0 ¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la etapa 11 de LaVuelta. Hoy la ronda española llega a su ecuador con Jonas Vingegaard vestido de líder y con la intención de no abandonar ya ese primer puesto del podio.

Clasificación - Vuelta a España

Pos Ciclistas
Tiempo/Puntos
1 Jonas Vingegaard
37:33:52
2 Torstein Træen
+00:00:26
3 Joao Almeida
+00:00:38
4 Thomas Pidcock
+00:00:58
5 Felix Gall
+00:02:03
6 Giulio Ciccone
+00:02:05
7 Matteo Jorgenson
+00:02:12
8 Jai Hindley
+00:02:16
9 Giulio Pellizzari
+00:02:16
10 Matthew Riccitello
+00:02:43
11 Egan Bernal
+00:02:55
13 Marc Soler
+00:03:30
18 Bruno Armirail
+00:07:14
1 Jay Vine
03:56:24
2 Pablo Castrillo
+00:00:35
3 Javier Romo
+00:01:04
4 Archie Ryan
+00:01:05
5 Thomas Pidcock
+00:01:05
6 Giulio Ciccone
+00:01:05
7 Jai Hindley
+00:01:05
8 Matteo Jorgenson
+00:01:05
9 Junior Lecerf
+00:01:05
10 Joao Almeida
+00:01:05
13 Harold Tejada
+00:01:05
17 Julien Bernard
+00:01:31
1 Julien Bernard
20
2 Pablo Castrillo
17
3 Kevin Vermaerke
15
4 Archie Ryan
13
5 Xabier Azparren
10