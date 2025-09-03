Km 2
De hecho, el primer puerto del día ha empezado al kilómetro de iniciarse la etapa. Laukiz, de tercera categoría.
Km 1
Arranca, ahora sí, el recorrido de la etapa 11 como tal.
Km 0
Unos manifestantes se han parapetado en el prólogo de la etapa y la carrera se ha detenido unos minutos. En conflicto en Gaza sigue sigue motivo de protesta, como el lógico.
Km 0
La salida neutralizada está prevista para las 13:30. Hoy la etapa tendrá origen y final en la ciudad de Bilbao y un cierto relieve montañoso.
Km 0
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la etapa 11 de LaVuelta. Hoy la ronda española llega a su ecuador con Jonas Vingegaard vestido de líder y con la intención de no abandonar ya ese primer puesto del podio.