Volver al inicio Km 7 Marcha compacto el pelotón, con Lidl-Trek tomando la delantera con vistas al sprint intermedio en Rioupéroux, punto que está llamado a marcar un antes y un después en esta etapa. Km 2 La etapa inicia desde Vif a tan solo 294 metros de altitud e irá inclinándose considerablemente en vista al comienzo del primero de los tres puertos del día. La meta, 170 kilómetros después, a 2.000 metros más de altura. Km 1 ¡Arranca la 18ª etapa del Tour de Francia! Ansiosos por ver qué se nos presenta en una jornada tan dura como la de hoy, con la mirada puesta en una hipotética fuga, pero sobre todo en la batalla Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard. Km 0 Tampoco saldrá Cyril Barthe. El francés de Groupama-FDJ también se ve obligado a dejar apartada la bicicleta tras ese caída en el último kilómetro durante la 17ª etapa. El ciclista, según medios oficiales, sufrió una conmoción cerebral. Deseamos una rápida recuperación para todos. Km 0 Y malas noticias para España. Carlos Rodríguez, el ciclista granadino líder de INEOS Grenadiers, no tomará la salida en el día de hoy. El español fue uno de los involucrados en la caída de ayer y, finalmente, debido una fractura en la pelvis, ha abandonado el Tour. Carlos era 10ª en la general, siendo el ciclista español mejor colocado. Km 0 Salida neutralizada en marcha. Primeras pedaleadas de los corredores a través de la localidad de Vif, copando el protagonismo en un Tour por primera vez. Tras poco más de 4 kilómetros de recorrido, arrancará finalmente la jornada del día de hoy. Km 0 Col du Glandon, Col de la Madeleine y Col de la Loze son los tres picos a superar en esta batalla en Alpes franceses, con el último de ellos coronado a 2.304 metros de altitud y formando la meta final en Courchevel. Km 0 La carrera de hoy no promete tener un solo respiro para las piernas, donde seguramente apreciemos una ruptura tras el sprint entre el grupo de los sprinters respecto a la amplia mayoría del pelotón. Los 5450 metros de pendiente promedia en el terreno prometen ser un escollo para muchos de ellos. Km 0 La salida neutralizada está establecida para tener lugar a las 12:10h del horario peninsular por las calles de la localidad de Vif, quien acoge por primera vez una salida del Tour de Francia. 10 minutos después, a las 12:20h, está prevista la salida oficial. Km 0 Esto lo aprovechó a la perfección Lidl-Trek, culminando una excelsa victoria global con el auge en la meta de un Jonathan Milan que rubricaba su liderazgo al frente del maillot verde, reforzando sus aspiraciones en la pelea por la clasificación de la regularidad ante la expectativa de una hipotética pérdida en favor de Tadej Pogacar. Km 0 Como se barajaba en la mayor parte de las quinielas, el desenlace en Valence se puso manos a la obra para un sprint masivo que tuvo su gran incidente en el último kilómetro, con una caída dentro del grupo de cabeza que implicaba, entre otros, a Tim Merlier y Biniam Girmay, llamados a batallar por la etapa. Km 0 En el día de ayer, y tras un reguero de casi 140 kilómetros por parte de una fuga de cuatro ciclistas compuesta por Vincenzo Albanese (EFE), Jonas Abrahamsen (UXM), Quentin Pacher (CGF) y Mathieu Burgaudeau (TEN), todo su esfuerzo se vino abajo en los últimos 10 kilómetros para meta, perdiendo la capacidad para luchar por la etapa en post de un pelotón que incrementó su paso tras la cima del Col de Tartaiguille. Km 0 Esta carrera sin llanuras representa el 'final boss' de este Tour de Francia, donde Tadej Pogacar está llamado a ser puesto a prueba una última vez antes de poder confirmarse como el líder de la general, dispuesto a gobernar en el paseo final por París. Algo que, no obstante, aviva la llama de sus competidores, con un Jonas Vingegaard que tendrá que vaciar todas sus fuerzas para intentar evitarlo. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 18ª etapa de la 112ª edición del Tour de Francia! Regresa la montaña y, en esta ocasión, llega la etapa reina para dejarnos una de las batallas más exigentes de esta 'Grand Boucle'. 171'5 kilómetros de recorrido entre las localidades de Vif y Courchevel Col de la Loze donde los ciclistas afrontarán tres picos de categoría HC, con dos de ellos superando los 2.000 metros de altura.