Volver al inicio Km 38 Los cuatro escapados no han llegado a superar la barrera de los tres minutos de ventaja y parece que el grupo de los escapados tiene completamente controlada la situación. Km 26 Con menos intensidad, pero la lluvia está siendo una constante a lo largo de todo el recorrido. Km 22 Falta aún bastante terreno por delante para que los corredores alcancen la Côte de Cavron-Saint-Martin, la primera cota puntuable del día. No obstante, el recorrido de hoy es muy accidentado y prácticamente no existe zona llana. Km 18 Nelson Oliveira ha sufrido un pinchazo y marcha algo retrasado en estos momento. Habrá que ver si el cilista de Movistar puede reincorporarse de nuevo a la estructura del pelotón. Km 16 Se nota ya el trabajo de los equipos en la zona delantera del pelotón y la diferencia de los escapados se ha comenzado a estabilizar. Km 14 El Intermache-Wanty, el equipo de Biniam Ghirmay, líder de la clasificación de los jóvenes, se hace con el mando en la zona delantera del pelotón. También asoman ya algunas unidades del Alpecin Deceuninck... Km 13 Más de dos minutos ya para el cuarteto que marca la cabeza de carrera !!! La ventaja está aumentando de forma consistente ante la falta de reacción en el pelotón. Km 10 De los cuatro ciclistas fugados, el que mejor ubicado se encuentra en la clasificación general es Brent van Moer, a 49 segundos del maillot amarillo, el belga Jasper Philipsen. Km 8 No se atisba demasiada reacción en el pelotón ante esta primera escapada de la jornada y la ventaja de los cuatro escapados está creciendo rápidamente. Km 5 Los cuatro corredores que forman la primera escapada de la jornada son Brent van Moer, Andreas Leknessund, Bruno Armirail y Yevgeniy Fedorov. Km 4 Se producen ya los primeros ataques y hay, de momento, cuatro ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja. Km 2 Arrecia la lluvia y las condiciones en el inicio de la jornada están siendo francamente complicadas para los ciclistas. Km 1 COMIENZA LA SEGUNDA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2025 !!! Km 0 DATO. Jasper Philipsen es el primer ciclista belga en liderar la general del Tour de Francia desde Wout van Aert en la etapa 5 de la edición de 2022. Km 0 Los ciclistas ya se encuentran completando el terreno neutralizado y en breves instantes comenzará de forma oficial la salida de esta segunda etapa de la Grande Bouclé, la más larga de esta edición. Km 0 La etapa de hoy comenzará con un ligero retraso debido a las dificultades de algunos equipos a la hora de llegar a tiempo hasta la salida debido a las fuertes lluvias que se están produciendo por la zona. De este modo, la salida neutralizada tendrá lugar a las 12:30 horas (horario peninsular) en vez de las 12:15 horas como estaba previsto. Km 0 La jornada de ayer no estuvo exenta de tensión con el Visma Lease a Bike de Jonas Vingegaard endureciendo la carrera y algunos favoritos, caso de Remco Evenepoel y Primoz Roglic, viéndose sorprendidos en un corte y cediendo 39 segundos en la recta de meta. Km 0 Así pues, Jasper Philipsen parte como el primer maillot amarillo en este Tour de Francia 2025, con cuatro segundos de ventaja en la clasificación general con respecto a Biniam Girmay y seis en relación a Søren Wærenskjold. Km 0 Después de la victoria ayer al sprint de Jasper Philipsen en la etapa inaugural hoy los velocistas lo tendrán más complicado con un recorrido más accidentado con cuatro puertos puntuables, tres de ellos en los 30 últimos kilómetros incluyendo un el repecho final que será, previsiblemente, un gran obstáculo para los sprinters puros. Km 0 Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda etapa del Tour de Francia 2025, con recorrido de 209 kilómetros entre Lauwin-Planque y Boulogne-sur-Mer. ¿Preparados? Comenzamos…