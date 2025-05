Volver al inicio Km 24 Se unen Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty) y Luke Lamperti (Soudal Quick-Step). Finalmente, ambos ciclistas han conseguido reducir la brecha con la fuga y ya forman un grupo de seis al frente de carrera. Km 21 Malas noticias para Team Jayco AlUla. A pesar de que ayer pudo celebrar la victoria de etapa de Luke Plapp, hoy ha sufrido una baja antes de tomar la salida en Gubbio. En concreto, se trata del neerlandés Koen Bouwman, quien se ha encontrado indispuesto esta noche y finalmente no ha formado parte de la carrera. Km 17 Esta es la primera vez que se establece Siena como punto final de una etapa del Giro de Italia. En 2021, sin embargo, la ciudad medieval italiana acogió como punto de partida la 12ª etapa de aquella edición, en una cita en la que Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) se acabó haciendo con el triunfo en la línea meta, fijada entonces en Bagno di Romagna. Km 12 Están luchando por llegar a la fuga Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty) y Luke Lamperti (Soudal Quick-Step), pero está rodando con mucha fuerza la fuga y no consiguen reducir la brecha. Eso sí, poniendo cada vez más distancia con el pelotón. Km 10 Triple representación belga en este primer intento de fuga. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Milan Fretin (Codifis) y Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) formando parte de este grupo de cuatro corredores al frente en el que se encuentrra Kaden Grooves (ADC). Km 4 Los ciclistas parten desde Gubbio, ciudad que supera los 400 metros de altura y desde donde irán descendiendo durante un tramo de 20 kilometros hasta que arranque el verdadero llano. Ahí, iniciará una caminata hasta el kilómetro 46 de etapa, alcanzando Mercatale, donde se disputará el primer punto de sprint intermedio de la carrera. Km 1 ¡¡Inicia la etapa en Gubbio!! Primer kilómetro con un pequeño tirón de Kaden Grooves (Alpecin-Deceuninck) que se intenta estirar acompañado de tres corredores. Km 0 ¡Salida neutralizada! Primeras pedaleadas a través de las calles de Gubbio. Relumbrante presencia italiana además en las 'maglias', con la doble presencia de la nacionalidad local con Diego Ulissi (rosa)y Leandro Fortunato (azurra). Km 0 Por su parte, Diego Ulissi (XDS Astana Team) se mantuvo con el grupo de fugados hasta el final, formando parte de esa última tanda que logró encaminarse hasta la meta donde se distinguió el ataque del australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla). No obstante, el italiano, con su tercer puesto, se valía para colocarse como líder de la general, arrebatándole por 17 segundos a Primoz Roglic (Red Bull - Bora-Hansgrohe) la 'magia rosa', y 12 por delante de su compañero de equipo, Fortunato. Km 0 Por un lado, Lorenzo Fortunato volvió a mostrarse fuerte como poseedor de la 'maglia azurra', aumentando considerablemente la distancia al frente de la clasificación de montaña (+48) tras coronar en cabeza la cima de Sassotetto, el puerto de mayor exigencia de la etapa y con más puntos obtenibles. Km 0 En el día de ayer, afrontando una cruda carrera de montaña con hasta cuatro puertos puntuables, la victoria de etapa acabó en manos de Luke Plapp (Team Jayco AlUla), aunque XDS Astana Team, a través de Lorenzo Fortunato y Diego Ulissi, fueron los grandes vencedores de la jornada. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 12:50h del horario peninsular por las calles de Gubbio, ciudad de la provincia de Perugia . 15 minutos después, a las 13:05h, está prevista la salida oficial, tras la que arrancará un descenso de algo más 200 metros de altitud en los primeros 20 kilómetros de etapa. Km 0 A la llegada a la ciudad medieval de Siena, los ciclistas deberán lidiar con una cuesta que alcanzará su máxima expresión con 16% de pendiente a 500 metros de la meta, seguida rápidamente de una curva cerrada antes de acabar en un final en pleno llano. Una carrera que, debido al desgaste de las etapas anteriores, puede ser una lucha de resistencia para algún que otro corredor. Km 0 La gran dificultad de esta etapa estará compuesta por un terreno poco uniforme, enlazando cambios de dirección y pendiente a lo largo de la mayoría de sus kilómetros hasta su llegada en Siena. Además, la aparición de los 'sterrati'. o caminos de tierra, donde transcurrirán los ciclistas 26'6 kilómetros de recorrido, presenta un panorama distinto para los corredores al que tendrán que adaptarse. Km 0 181 kilómetros por delante para los ciclistas quienes tendrán en disputa dos puntos de sprint intermedio junto a dos puertos de 3ª y 4ª categoría, siendo el primero, La Cima, el más exigente del trayecto, con un ascenso de más de 300 metros a través de 8 kilómetros de carretera para coronar a sus 640 metros de altitud. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 9ª etapa de la 108ª edición del Giro de Italia! Carrera con una propuesta mixta sobre el asfalto entre Gubbio y Siena y con la entrada del 'sterrato'. Además, predecesora de la jornada de descanso del lunes, donde los corredores podrán tomarse un pequeño respiro cerca de alcanzar el ecuador del circuito italiano.