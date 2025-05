Volver al inicio Km 34 Inmersos ya los ciclistas en el tramo descendente hasta Massafra, lugar en el que se competirá por el primer sprint intermedio de la etapa. La ventaja de los tres fugados ha caído en este tramo por debajo de los dos minutos (1'52''). Km 28 Entre el grupo de fugados, compuesto por Lorenzo Milesi(MOV), Giosuè Epis(ARK) y Davide Bais(EOK), es el ciclista de Team Polti VisitMalta quien mejor ubicado está en la general, ocupando la 80ª posición, a 8'55'' del líder. Km 22 Continúa inamovible la etapa, con una escapada que rueda por encima de los dos segundos. El pelotón mantiene ahí la cuerda sobre el grupo de los tres italianos al frente de carrera, no permitiendo una mayor distancia. Km 20 Mads Perdersen (Lidl-Trek) mantiene su gobierno en la clasificación general, y aumenta aún más su ventaja en la batalla por la 'maglia ciclamino'. Tras las peleas en los puntos de sprint y en la mitad de la etapa anterior, el danés se ha colocado con 83 puntos, 31 de ventaja sobre un Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) que ha asaltado el 2º lugar. Km 15 Presentación inmejorable para Casper van Uden (Team Picnic PostNL) en su primera participación en una gran vuelta con su reciente victoria de etapa en el Giro de Italia. El ciclista neerlandés (23a 295d) es el séptimo ciclista más joven de Países Bajos en ganar una carrera en el circuito italiano. Km 8 A pesar de la distancia que había entre ellos, Lorenzo Milesi (Movistar Team) ha terminado uniéndose a ese grupo que ya conforma la escapada de esta etapa. Tres italianos tomando el protagonismo inicial de esta 5º etapa. Km 4 Esta cuarta etapa del Giro de Italia 2025 inicia con una ligera pendiente que llegará a alcanzar su punto más alto justo antes del paso por el Bosco delle Pianelle, donde se superarán ligeramente los 500 metros de altura. Tras esto, comenzará el descenso en dirección a Massafra, donde se disputará el primer sprint intermedio de la carrera. Km 1 ¡Saltan tres corredores desde el inicio! Davide Bais(EOK) y Giosuè Epis(ARK) toman ventaja. Lorenzo Milesi(MOV) también partió con ellos, pero se ha quedado ligeramente descolgado, esperando quizá un movimiento mayor desde el pelotón que no se ha terminado de producir. Km 0 ¡Arranca la 5ª etapa del Giro de Italia 2025! Recordemos, etapa de las más cortas el circuito la que se nos presenta este miércoles 14 de mayo, y donde podría ser muy díficil que progrese una fuga. Veremos sí, como lo hiciera Francisco Muñoz (EOK) en el día de ayer, hay hoy algún atrevido. Km 0 Se lanza la salida neutralizada. Primeras pedaleadas de los ciclistas a través de la localidad de la Ceglie Messapica. Mads Pedersen (Lidl-Trek) luce la 'maglia rosa' y cede a Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) la 'maglia ciclamino'. Km 0 El equipo neerlandés completó una excelsa etapa, fijándose al frente de la cabeza carrera y ganándole la posición, en las dos últimas curvas del circuito metropolitano de Lecce, a un Alpecin-Deceuninck que buscaba abrirle el camino a Kaden Grooves, quien finalmente pasó en la 6ª plaza. Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), uno de los especialistas del sprint llamados a presentar batalla, pasó en 2º lugar. Km 0 Durante la jornada ayer, pocos apostaban por una conclusión así en la meta de Lecce. Con un Lidl-Trek tocado por hasta dos accidentes con implicados de su bloque dentro del pelotón, tuvo que hacer un esfuerzo para que Mads Pedersen pudiera competir la meta. Eso sí, el danés no logró ser rival para el gran hacer de Team Picnic PostNL, posicionando a un Casper van Uden que protagonizaría la gran sorpresa al pasar en primer lugar. Km 0 La salida neutralizada está establecida que ocurra sobre las 13:40h del horario peninsular por las calles de Ceglie Messapica, localidad italiana de la provincia de Brindisi. Diez minutos después, a las 13:50h, está previsto que tenga lugar la salida oficial. Km 0 Después, y tras casi 30 kilómetros más de altibajos en un terreno ligeramente cada vez más elevado, concluirá la etapa en su llegada a Matera. En total, los corredores afrontarán en esta etapa un desnivel de 1550 metros. Km 0 Para el segundo tramo de la carrera, los corredores tendrán por disputar el 'kilómetro Red Bull', ubicado a los 100 kilómetros del recorrido, siendo el predecesor de la única prueba de montaña de esta jornada, donde los escaladores podrán competir por el ascenso al Montescaglioso, de categoría cuatro, a 309 metros de altura. Km 0 Desde Ceglie Messapica partirán los ciclistas en un tramo inicial de ligero ascenso hasta pasar por el Bosco delle Pianelle, donde vendrá la primeras bajada hacia el primero de los dos sprints intermedios en disputa, a los 40 kilómetros. Tras él, y a apenas 30 kilómetros, tendrá lugar el segundo, marcando el ecuador de la etapa. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 5ª etapa de la 108ª edición del Giro de Italia! Segunda carrera llana sobre el asfalto italiano que esta vez unirá, a través de sus 151 kilómetros de recorrido, las localidades de Ceglie Messapica y Matera, pasando de la región inicial en la Apulia a la Basilicata.