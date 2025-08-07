UN OASIS DE MÚSICA Y SABOR

Oasis de las Palmeras es un espacio con alma, historia y mucha personalidad. Con más de 35 años en Mazarrón, se ha convertido en un punto de encuentro y referencia en la zona por estar abierto durante todo el año. En primera línea de la playa de Bolnuevo, con vistas al Mediterráneo y las imponentes Gredas de fondo, este local ama el mar y la música en directo, siendo esta última parte de su ADN con artistas y bandas en directo que llenan de energía el ambiente. La experiencia completa la aporta su carta, entre tradición y frescura, con arroces, carnes, pescados, tapas, pizzas al horno de leña, burgers, postres caseros y por supuesto cócteles, copas y cervezas. Dispone de terrazas con vistas espectaculares, un salón climatizado con pantalla gigante y con chimenea para el invierno, así como un espacio exclusivo para eventos privados con una decoración espectacular.

OASIS DE LAS PALMERAS. Av. Pedro López Meca, 148, Bolnuevo | 686705899

CAFÉ, FOODS & DRINKS

La Marina es un café bar con encanto ubicado junto al mar y junto al puerto en la localidad costera de Mazarrón. Es un local con personalidad, con una decoración moderna, fresca y elegante que invita a compartir momentos. Dispone de una amplia terraza con unas vistas maravillosas del puerto y un espacio interior en el que disfrutar cada día de una amplia oferta de tapas, sandwiches, bocadillos, tostas espectaculares, dulces, boles energéticos, tartas, cafés, tés, frappés, smoothies, lattes, cócteles, copas, cervezas y mucho más. La Marina Puerto de Mazarrón es el local perfecto para disfrutar cada día de la mañana a la noche, de sus desayunos, almuerzos, aperitivos, comida, el café de la tarde, meriendas y cenas.

LA MARINA. Paseo de la Sal, 8, Puerto de Mazarrón | 683266942 | marinacalida24sl@gmail.com

Una experiencia veraniega

En plena playa del Corral, en el entorno de Isla Plana, se esconde un rincón gastronómico con alma propia: La Medusa. Se trata de un chiringuito diferente, con ‘vibes’ veraniegas, buena música y un ambiente que atrapa desde el primer momento e invita a compartir. Allí no solo se va a tomarse algo entre amigos, aunque su amplia gama de cócteles bien lo merece, sino que se puede vivir toda una experiencia este verano. Su cocina sorprende porque sus platos son capaces de romper, gracias a su calidad y sabor, con las típicas propuestas de playa. ¿Un ejemplo? Ceviche de pez limón o una fritura de gambas de cristal que quita el hipo. Todo con vistas al mar y una energía que solo se vive aquí. La Medusa no es solo un chiringuito… Es el lugar para disfrutar del verano de tu vida.

LA MEDUSA. Carretera Cartagena – Isla Plana 637 72 78 28 | Instagram: @lamedusaislaplana

ARROCES CON TOQUE DE LEÑA

La Cangreja de La Azohía permite disfrutar de los mejores atardeceres en un rincón privilegiado de la Bahía de Mazarrón. Con una cocina ininterrumpida, se especializa en arroces con un toque ahumado de leña, como su popular arroz a banda, o su arroz negro, arroz y pollo y arroz y chuletas, todo esto sumado a una exquisita fideuá, todo con una presentación original que sirve de atractivo para los que quieran vivir una experiencia gastronómica diferente. Además, su carta tiene opciones para celiacos y vegetarianos. La Cangreja cuida mucho en este espacio tanto a nivel de ruido como de iluminación, mostrando su conciencia sobre el medio en el que se ubica, y diferenciándose así del resto de chiringuitos. Su objetivo es potenciar la zona, cuidando tanto a los clientes, como a un personal que ofrece el mejor servicio.

LA CANGREJA: Ctra. a La Azohía, 189, Cartagena601 90 12 40 | www.lacangreja.com

COCINA DE AUTOR CON ALMA

En pleno corazón del Puerto de Mazarrón, Fizz Gastro&bar redefine el concepto de salir a comer o cenar. Un restaurante donde la alta cocina se vuelve cercana, accesible y sorprendente en cada bocado. Bajo la batuta del chef Eduardo Cerezuela, cada plato es una obra de arte que mezcla creatividad, técnica y pasión. Aquí se viene a comer, pero también a viajar con los sentidos con sabores que evocan lugares desconocidos, combinaciones únicas y una presentación impecable hacen de Fizz una experiencia que no se olvidan. Con un ambiente moderno y acogedor, Fizz Gastro&bar es el punto de encuentro ideal para los que buscan algo más. Porque cuando la cocina de autor se hace con alma, el resultado es pura magia. Todo un universo de sabores para dejarse llevar.

FIZZ GASTRO&BAR. Av. Tierno Galván, 57, Puerto de Mazarrón | 968 15 33 20 | IG@fizz_gastrobar

FRITURA CON LO MEJOR DEL MAR

El atractivo gastronómico de Chiringuito Nares empieza desde por la mañana, cuando elaboran unas sabrosas magdalenas caseras que ya son famosas en Mazarrón. Más de 100 elaboran cada día, tanto para disfrutar en su chiringuito con sus vistas a la Playa de Nares, como para llevarlas a casa. Pero a mediodía, su fritura es uno de sus principales reclamos, con salmonete, gallineta, pescadilla, patatas fritas, verdura, boquerones y calamares. Sus 14 años de experiencia en esta zona, desde que comenzaron su andadura, les hacen ofrecer lo mejor para este territorio, como gambas, almejas y otros pescados de la bahía, además de su popular ensalada de ventresca con tomate. Todo en un espacio con Bandera Azul, sin humo, y con vistas directas a la playa. Un lugar donde disfrutar visual y culinariamente.

CHIRINGUITO NARES: Av. del Castellar, s/n, Playa de Nares, Mazarrón | 968 59 50 48