CON VISTAS AL MAR

En el corazón del Puerto de Cartagena, Espacio Alviento ofrece una experiencia gastronómica única con impresionantes vistas al mar. Su cocina de mercado destaca por arroces, pescados, mariscos y carnes elaborados con productos frescos de la huerta murciana. El arroz caldero y las tapas creativas son los favoritos de los clientes, un verdadero deleite para los paladares locales y visitantes. El diseño moderno del local, con detalles naturales y una terraza rooftop con vistas al puerto, invita a disfrutar de cada momento. Espacio Alviento es mucho más que un restaurante: ofrece cervecería, restaurante, terraza ‘rooftop’ y discoteca, convirtiéndose en un punto de encuentro versátil para cualquier plan. Con su propuesta gastronómica, atención cercana y ambiente vibrante, Espacio Alviento se ha consolidado como un referente imprescindible de Cartagena.

ESPACIO ALVIENTO.



Paseo Alfonso XII, Puerto de Cartagena



968 085 000



info@espacioalviento.com

creatividad en cada plato

En el querido barrio de Ciudad Jardín, Syrah se instala en una de esas casas antiguas de toda la vida, rehabilitada para convertirse en un restaurante elegante y actual. El espacio conserva el carácter del lugar, pero adaptado a un ambiente cómodo y pensado para disfrutar de la experiencia gastronómica sin rigideces. Su propuesta define a este restaurante: cocina de autor creativa, hecha con producto cuidado y un punto de personalidad en cada plato. No se trata solo de comer bien, sino de dejarse sorprender y compartir sabores que invitan a la conversación. El vino ocupa un lugar central: una carta dinámica por copas que permite descubrir etiquetas distintas en cada visita, desde clásicos reconocidos hasta referencias menos habituales. Syrah Cartagena es un punto de encuentro para quienes buscan un ambiente especial: sobrio pero cercano, contemporáneo sin artificios, un lugar donde la cocina, el vino y la ciudad se miran de frente y se disfrutan sin prisas.

SYRAH



C/ Valle Inclán, 5



604 42 53 52



www.restaurantesyrah.com

para disfrutar en familia

La esencia de la cocina francesa también se puede degustar en pleno centro de Cartagena. La Bistroteca es la encargada de ofrecer un sabor internacional desde el país vecino para disfrutar de una auténtica fiesta gastronómica para disfrutar en familia. Su excelencia culinaria se plasma en cada plato, con elaboraciones creadas al momento con productos frescos tanto de la tierra como materias primas francesas originales, en una cocina abierta ininterrumpidamente desde las 9:30 horas de la mañana. Además, sus desayunos permiten dar bocados al estilo europeo, con huevos pochados, tostadas clásicas, panqueques americanos y almuerzos saludables. Todo con vistas a la arquitectura histórica de la ciudad. Una excusa perfecta para tomar una bebida refrescante, disfrutar de la mejor gastronomía y conectar con la historia de Cartagena.

LA BISTROTECA



C/ Puertas de Murcia, 10



www.labistroteca.es



Teléfono: 711072694

la mafia se sienta a la mesa

La Mafia se sienta a la mesa en Cartagena es mucho más que un restaurante italiano. Es cocina con carácter: platos que respetan la tradición, pero con recetas reinventadas y combinaciones inesperadas. Trabajan con ingredientes de primera calidad con Denominación de Origen. Su carta combina creatividad y sabor, con propuestas exclusivas y clásicos reinterpretados: antipasti, risottos, carnes y pescados, pastas rellenas, ensaladas, platos al horno, pizzas o dolci. ¿Su seña de identidad? Son especialistas en risottos y pastas rellenas. Platos como el risotto de Gorgonzola o los Giganti de Cordero lechal con salsa de Pedro Ximénez y foie son solo algunos ejemplos que definen nuestra carta. Cada receta está pensada para ofrecer equilibrio, aroma y sabor en cada bocado. Lo suyo no es solo comida italiana. Es el arte de convertir lo cotidiano en especial. Como dice su lema ‘Mangiare bene, e basta’.

LA MAFIA



C/ Comedias, esquina Calle Bodegones, Cartagena



968 72 75 27



www.lamafia.es

Un tapeo entre vinos

Vinarte es el templo del vino en el centro de Cartagena. Más allá de entenderse como una vinoteca, este lugar se ha convertido en una parada gastronómica diferente en la ciudad desde que sus actuales dueños, Nicolás Ezequiel Ronda y Noelia Serrano, decidieron darle un valor añadido a principios de este año. Así, además de una amplia carta de vinos y cervezas, los comensales pueden degustar platos calientes, como ravioli de verdura, pata de pulpo o carrillera, consiguiendo el maridaje perfecto para quienes buscan una nueva experiencia en la ciudad. Su carta, que busca sumar a las opciones hosteleras de la zona, está en continua rotación para adaptarse a las tendencias, recibiendo el feedback de los clientes en las catas de vinos mensuales que realizan, y se complementa con la decoración de su local y su música ambiente, consiguiendo un entorno agradable para compartir.

VINARTE



C/ Jabonerías, 34 bajo



968013050



Vinarterestaurante@gmail.com