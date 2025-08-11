Profesionalización, tecnología y expansión internacional

El relanzamiento de Aromais se articuló a través del primer plan estratégico (2022-2024), al que se da continuidad con un segundo plan para el período 2025-2027, coincidiendo con el 40 aniversario de la compañía. Según su director general, Juan Ramón Arias, “con este segundo plan toca centrarse en la parte industrial, aplicar nuevas tecnologías y ser más eficientes, siempre sin perder lo que nos hace únicos”.

El primer plan concluyó con una reestructuración interna que ha optimizado las distintas áreas de la organización, reforzándolas con nuevas incorporaciones y liderazgos clave como los de Pedro Pallarés (Control de Gestión), José Manuel Terrés (Área Comercial) y Beatriz Muñoz (Calidad e I+D+i), quienes han aportado una visión renovada y un firme compromiso con la mejora continua.

La reciente aprobación para exportar al mercado chino es fruto directo de este proceso de mejora de estándares de calidad y trazabilidad. Tal como señala Beatriz Muñoz, “la planta data de 1995 y hemos invertido significativamente en mantenerla al más alto nivel. Esto ha sido clave para obtener la aprobación de las autoridades sanitarias chinas”. Muñoz ha liderado además el desarrollo de su producto estrella, el jamón curado reducido en sal, producto que destaca por su complejidad técnica, mayor tiempo de curación y coste productivo.

Un equipo con alma familiar y mirada internacional

Pese a todos estos cambios, Aromais no olvida su origen. José Muñoz, cofundador de la empresa y aún responsable de operaciones, sigue siendo una figura esencial. Próximo a su jubilación, cederá progresivamente la responsabilidad de producción a su sobrino, Benito Muñoz, quien trabajará junto a Beatriz Muñoz en la parte técnica.

Junto a esta renovación generacional, Aromais ha impulsado iniciativas en favor del conocimiento, como la Cátedra Aromais, centrada en la innovación, la salud y el deporte, en colaboración con instituciones académicas.

El futuro se cura a fuego lento

Aromais es un ejemplo de cómo una empresa familiar puede competir en mercados globales manteniendo su esencia y su fórmula del éxito: paciencia, innovación, compromiso con la calidad y una cultura empresarial centrada en las personas.

Y ahora, con la vista puesta en Asia, Aromais está lista para llevar el sabor de la Región de Murcia a miles de hogares en el otro extremo del mundo.

Más información:

Web: https://aromais.com/

Teléfono: 968151552

Dirección: Carretera Fuente Álamo km. 17. Balsapintada (Murcia)