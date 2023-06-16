La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
XLSemanal

La cocina fácil de Martín Berasategui Bacalao confitado

El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana cómo preparar un fresco y ligero plato principal para verano: bacalao confitado.

Foto: Garikoitz Diaz Mugica

Por Martín Berasategui

Viernes, 16 de Junio 2023, 11:48h

Tiempo de lectura: 1 min

Tiempo de preparación: 70 minutos para cuatro personas

Ingredientes

Agua de bacalao:

  • 400 g de pieles de bacalao desalado y recortes
  • 1 l de agua

Reducción:

  • 600 ml de zumo de zanahoria
  • 300 ml de zumo de naranja

Langostinos:

  • 1 cebolleta picada
  • 1 d. de ajo picado
  • 1 pizca de AOVE
  • 100 g de tomate natural picado
  • 200 g de langostinos crudos pelados y picados

Migas:

  • 100 g de pan rallado fresco
  • 3 soperas de chorizo tierno muy picado
  • Sal y pimienta

Bacalao:

  • 4 lomos desalados de 180 g
  • 2 dientes de ajo
  • 2 guindillas frescas
  • 500 ml de aceite de girasol
  • 500 ml de AOVE

Pilipil de zanahoria:

  • Agua de bacalao
  • AOVE de confitar el bacalao
  • Reducción de zanahoria y naranja

PREPARACIÓN

Agua de bacalao: mete los recortes en agua a fuego suave hasta que suelten colágeno y el caldo espese.

Reducción: hierve los zumos a fuego suave hasta espesar. Resérvalos.

Langostinos: sofríe a fuego suave la cebolleta y el ajo con una pizca de sal, añade el tomate y guisa 20 minutos. Apaga y agrega el langostino, meneando. Salpimienta y reserva.

Migas: sofríe a fuego suave el chorizo. Añade el pan y tuéstalo a fuego suave. Salpimienta.

Bacalao: en una cazuela, a fuego muy suave, confita el ajo con las guindillas en los aceites 30 minutos. Cuando el aceite baje a los 85 ºC, incorpora los lomos con la piel hacia arriba. Tenlos 8 o 10 minutos a fuego bajo hasta que confiten. Escurre y reserva al calor.

Para el pilpil: reduce a fuego suave el agua de bacalao para que se concentre y espese, añadiendo en hilo fino el aceite de confitar el bacalao, meneando. Una vez montado el pilpil, vierte la reducción.

PASO FINAL

Si hiciera falta, rectifica la sazón y coloca en un plato una buena base de pilpil, apoya los lomos de bacalao escurridos y escolta con las migas sofritas y el picadillo de langostinos.

LO MÁS VISTO DE
MÁS DE XLSEMANAL
LO MÁS VISTO DE
Lo último en Zenda
Astérix viaja al fin del Imperio

Astérix viaja al fin del Imperio

En otros medios
Un maquillador cuenta cómo elegir el maquillaje según tu subtono de piel y acertar seguro | Mujerhoy

Un maquillador cuenta cómo elegir el maquillaje según tu subtono de piel y acertar seguro | Mujerhoy
Ni velas, ni plantas, ni sprays antimosquitos: el método japonés del Katori Senko es el mejor repelente natural que existe | Mujerhoy

Ni velas, ni plantas, ni sprays antimosquitos: el método japonés del Katori Senko es el mejor repelente ...
La vida de la duquesa de Medinaceli en Nueva York: discreción absoluta, trabajo de alto nivel y encuentro con Leonor | Mujerhoy

La vida de la duquesa de Medinaceli en Nueva York: discreción absoluta, trabajo de alto nivel y ...
En 22 segundos
xl semanal revista
Taller De Editores © 2021