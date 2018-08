Los zombis del teléfono móvil

Me pregunto qué fotografías de nuestro tiempo comprarán los coleccionistas del futuro. ¿De qué forma completarán nuestros hijos los álbumes de sus vidas para rellenar tantas lagunas de la memoria? ¿Cómo podremos recordar todas las aventuras que vivimos para ser fieles a las versiones originales? ¿Dónde están yendo a parar todas esas imágenes capturadas con los teléfonos móviles? La fotografía ha tenido sus propios saltos mortales hacia adelante en lo tocante a modernización tecnológica. Los servidores de búsqueda de internet nos ofrecen recorridos por las cámaras más importantes de la historia de la fotografía digital, que en estas dos décadas del siglo XXI ha carcomido el terreno abarcado por la fotografía analógica. Nunca fue tan fácil como ahora tomar una instantánea y compartirla en vivo con seguidores de todo el orbe, como si todo fuera de interés, como si no hubiera un resquicio de pudor. Adiós a la intimidad.

En las redes sociales vamos dejando pruebas de vida, como el rastro brillante y glutinoso del caracol sobre la hierba, dando a entender que nuestras vidas son de lo más interesantes, haciendo todo lo posible por entretener a los demás, como si la subsistencia dependiera de ello. De vez en cuando nos llegan noticias tristes, o tragicómicas, como surgidas de una mente como la de José Luis Cuerda: «Una mujer electrocutada al intentar hacerse un selfi», «Una joven rusa cae desde un puente cerca del Centro Internacional de Negocios de Moscú practicando 'skywalking'». ¿Perdona? Sí, es una modalidad de selfi que estuvo de moda en Rusia y que llevaba a muchos adolescentes a subir sin permiso ni medidas de seguridad a rascacielos, puentes y edificios emblemáticos para lograr «una fotografía de impacto». En el mundo muere más gente por hacerse un selfi que por ataques de tiburones, titula la revista 'Muy interesante'. Los selfis extremos llevan a la muerte porque no hay nada mejor que hacer que arriesgarse tontamente para lograr que nuestros supuestos amigos de Facebook o Instagram se deleiten. Cuánta bobada, madre, hay que ver y leer, qué pena llegar a eso.

Claro, una de las locuras que nos han entrado ahora es la de emplear también el teléfono móvil mientras estamos al volante, hasta el punto de que la DGT ha tenido que hacer un llamamiento para penalizar esta práctica, que está detrás de muchos de los siniestros en carretera. Recientemente hemos conocido que casi diez de cada diez accidentes provocados por peatones se deben a esa manía que nos ha dado de no levantar la cabeza de la pantalla táctil mientras cruzamos un paso de cebra. España es, curiosamente, uno de los países que no multa a peatones por esta imprudencia. Los llaman los 'Smombi', es decir, los zombi del 'smartphone', individuos abstraídos del mundo, ensimismados en sus circunstancias, porque están consultando su teléfono móvil. Honolulú, la capital de Hawai, fue la primera que decidió poner en vigor la llamada Ley del Caminante Distraído, que reporta sanciones económicas de 35 dólares para los que invaden la vía pública con gestos tan cotidianos como enviar un mensaje de WhatsApp o hacer una videollamada. A veces, dicen las autoridades hawaianas, no prevalece el sentido común. En efecto, la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto se conoce como sabiduría, pero cada vez hay que lamentar esta ola que nos está entonteciendo hasta niveles nunca antes conocidos. Claro que hay que estar a favor de la tecnología, sobre todo cuando nos hace la vida más cómoda, pero lamentablemente parece que ciertos dispositivos tienen algún componente oculto que nos vuelve majaras.

¿No será que el ser humano está degenerando como especie? Las señales de alerta son abundantes. «El hinduismo añade un brazo más a la deidad Shiva para que pueda mirar el móvil. Hasta ahora tenía que dejar el tambor en el suelo cada vez que quería hacerse selfis». Es una noticia de 'El Mundo Today', pero al ritmo que vamos...