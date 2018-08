Hace unos días Paul McCartney volvió a cruzar el paso peatonal de Abbey Road. ¿Qué tiene que ver este McCartney de 76 años con aquel que arrancaba su carrera en los sesenta? Que sigue siendo un genial músico pero, al menos, tres detalles corroboran aquello que cantaba Bob Dylan, «siempre puedes volver, pero nunca del todo»: ahora luce zapatos. Sin cigarrillo en la mano. Y filmado por su hija, la fotógrafa Mary McCartney. Si algo he aprendido con la precariedad laboral o la inestabilidad en general es a hacer la maleta perfecta. El arquitecto Molina Serrano me recomendaba tres atuendos: uno formal, por si surgen ocasiones distinguidas; otro informal, el verdaderamente útil; y otro canalla, cuando toque pasar inadvertida. Sé que todo regreso es imposible, «que siempre hay que irse de casa», como proponía Martín Gaite, pero le debo mucho a este fenómeno de brisa, color, olor y de luces y sombras. Cuando el futuro se mostraba incierto produciéndome vértigo y llenándome de dudas. Ese regreso a la primera ciudad que pisaron mis zapatos tiene olor, se toca, se respira. Como en mi mano la hoja de limonero sintiendo su aroma me sigue dando energía. Como al leer poesía, cuando es buena, suena como el agua limpia y viva y me llena de sentimientos. Y lo sabía bien Azorín, «vivir es ver volver» cuando ya sobrevuelan las horas a mi encuentro con las viejas piedras y alrededores de la Catedral barroca. Aterrizo. Una Coca-Cola, un cigarrillo, el sol... A la sombra de su torre, si prestas atención, palpitan latidos de siglos de historia. Y cerca el mar, grandioso, lleno de secretos, mágico, peligroso. Aquel que Chillida recomendaba siempre en el Peine del Viento cuando estuviese embravecido. Volver tiene la habilidad de aclararme las ideas y abrazarme, llegue con la tormenta interior que llegue. La eternidad no solo tiene sentido en las promesas de amor, doy fe. Total, Noel Coward decía algo así como, «vives la vida y vas aprendiendo, mueres y se te olvida todo». Pero, siempre con el verso de Fernández de Andrada, «iguala con la vida el pensamiento».