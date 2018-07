LA VEREDA DEL CAPITÁN La salsa de la vida ¡Menudo lío es aprender a bailar! Un, dos, tres... cinco, seis, siete. Qué importante es la forma de agarrar. Cuánto erotismo puede haber en una mano que busca una cintura, ¡y cuánto patán! MANUEL MADRID Murcia Domingo, 22 julio 2018, 12:00

Era martes de aguachirle, como todos, pero parecía sábado noche en aquel 'live nightclub' de Hollywood Boulevard (Florida, Estados Unidos). Era un homenaje a las leyendas del sello Fania Records. La orquesta de David Lucca estaba anunciada en las farolas. Ni fu ni fa. A diez dólares la entrada -consumiciones aparte-, la cola abrazaba la manzana. Noche de trompetas y trombones, de música hecha por latinos en Estados Unidos. ¡Crazy! ¡Oh, my God! El dinero vale más en América que en ninguna parte, y diez dólares no eran nada, casi lo mismo que una Stella Artois en cualquier leonera. «¡Las rentas en Florida están imposibles! ¡Meu Deus do céu!», cascaban Alessandra y Mabia, deseantes de ver qué se cocía en aquella caverna musical. «¡Mabia, todo aquí está por las nubes!». Las dos eran brasileñas y principiantes con todo por descubrir -¡muito bonito!- de un género bailable que en sus genes condensa un poco de todo lo mejor del Trópico: sones cubanos, jazz afrocubano, chachachá, guarachas, mambos, pachangas, rumbas, guajiras, boleros, danzones... Qué más daba el precio de la entrada. Todo por una velada diferente, todo para menear ese conjunto de piezas duras y resistentes que nos da consistencia y forman nuestra silenciosa osamenta. Lo demás -¿hay algo más importante?- tenía espera.

La prensa salsera no había destacado en exceso el acontecimiento. Los especialistas en música tropical tienen estrés laboral en el condado de Miami-Dade, territorio de descargas y rumbones donde a poco que uno se ponga a tiro es víctima del mosquito claro. Temperaturas extremas y humedad -combinación peligrosa-, nubes en continuo, insectos voladores que perforan la piel con sus aparatos bucales y animales que corretean a nuestro alrededor con apariencia canina como el mapache (raccoons), con garras de película de animación... Aquí nadie se libra del sobresalto. Aunque en esta celebración salsera lo que picaba de verdad era la curiosidad por conocer cómo son esas ruedas de locura de estos bailarines influenciados por los ritmos caribeños. Llevé en secreto durante un tiempo mi afición a la salsa, y debo confesar mi incapacidad -fácilmente contrastable- para aprender más allá de cuatro pasos básicos. Uno no está hecho para todo, ni puede con todo, por mucho que haya suplementos vitamínicos y vídeos en Youtube para aprender sin nada a cambio. Es escandalosamente enjundiosa la tarea de enseñar a un pardillo inconsciente en estas lides y más que un máster lo que se precisa aquí es infinita paciencia. Lo extraordinario de estas salas -palacios de la sensualidad en toda regla- es la energía que corre por las venas de la gente. La fuerza erótica que concitan los cuerpos enganchados, ese bello entramado que forma la carne, en todas sus tonalidades, bajo los destellos de los platillos y las bombillas giratorias.

No hay sensación más frustrante que la de intentar conducir a una dulce compañía por esos espacios reducidísimos que dejan los danzantes más versados en medio de un huracán de figuras y movimientos, sobre todo si uno es torpe en la ejecución y pausado en las improvisaciones. ¡Menudo lío! Un paso adelante, un paso atrás. Un, dos, tres... cinco, seis, siete. Dile que no, dile que sí. Enchufla y paséala por detrás. Setenta con gancho. Sombrero. Ahora la prima con la hermana. ¡Pelota! Pie izquierdo, pie izquierdo. Cambio de peso. ¡Y cambio de pareja! Las brasileñas, pura jovialidad, estaban más verdes que yo, y se dejaban llevar por esos recovecos. Qué importante es la forma de agarrar en este baile, qué fácil parece eso de 'pausa, rápido-rápido, lento', cuánto erotismo puede caber en una mano que se posa suavecita en una cadera, cuánto patán hay -¡madre!- en este mundo. «¡Oye cómo va, mi ritmo, bueno 'pa' gozar, mulata», decía el mambo de Tito Puente. La vida es como un paso de baile, nada sale bien a la primera. Y en la salsa, que me lo digan a mí, hay que tomarse su tiempo. También los más duchos tropiezan, pero son gajes del oficio. Todo está por bailar.