Perteneciente al orden del Macho Ibericus, el Tronista Depilatus es un híbrido resultado de mezclar el cuerpo de Vin Diesel con el cerebro de Paquirrín. Considerado como una especie invasora, ha conseguido desplazar de su entono natural al Macarrus Paqueteris, habitante autóctono de nuestras costas desde los tiempos de «Pepito Piscinas», y ha acabado relegándolo a la sesiones del bingo de regalos del Club Náutico. Posiblemente, este crecimiento exponencial de la cabaña del Depilatus se haya debido a la contribución de programas de divulgación científica como 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Anatomía

La portentosa anatomía de croissant hinchado del Depilatus no es casual: pasa todo el invierno encerrado en el gimnasio con el único objetivo de esperar la llegada del verano para poder mostrar, en todo su esplendor, un cuerpo cincelado lleno de tatuajes tribales y depilado hasta las cejas. Lo lucirá paseándose por un chiringuito de Los Narejos como si estuviera en el Ushuaïa de Ibiza, ataviado con unas gafas de sol, una toalla al hombro y un bañador ajustado de pata corta o, si es de pata larga, remangado a lo Cristiano Ronaldo, conocido influencer que también marca tendencia capilar entre los Depilatus y que ha hecho que suban extraordinariamente las ventas del gel con efecto mojado. Mientras llega ese momento, el Depilatus aprovechará cualquier ocasión para enseñar su complexión atlética llevando camisetas con escote de pico cuatro tallas más pequeñas: su cuerpo es lo único que tiene de valor, y por eso lo enseña. Eso y un selfie que se hizo con Rafa Mora en la inauguración de la discoteca 'Confidencias', y que tiene puesto como perfil de WhatsApp. Porque Rafa Mora es el macho alfa de la manada. Su guía, su inspiración, su modelo a imitar. Su tete.

Hábitat natural

El hábitat natural del Tronista Depilatus es el gimnasio. Va al gimnasio el día del incendio de su piso, el de la muerte de su abuela, el de la graduación de su hermano pequeño en la guardería. No hay nada que evite que cumpla con su obligación; no hay nada que lo separe de sus mancuernas. El gimnasio es su ecosistema; le gusta sudar y mirarse mientras suda.

En cambio, y debido a su miedo ancestral a los libros, el Depilatus jamás se acercará a una biblioteca ni de lejos: si tiene que leer más de dos frases seguidas sufrirá violentas convulsiones, por lo que solo es capaz de leer con atención la composición de los ingredientes de los batidos de proteínas, un tuit de 140 caracteres (no de 280) o el texto de una foto de Instagram. De hecho, la leyenda urbana que afirma que un Tronista consiguió terminar Primero de la ESO ha sido desmontada por los científicos actuales.

Pero eso no quiere decir que esta especie no cultive el intelecto: aprenden Historia viendo '300' y Matemáticas contando las calorías de la comida que ingieren, y siguen con fruición la serie documental 'The Fast and the Furious' y las películas de arte y ensayo de Dwayne Johnson. Porque, y en contra de lo que en un primer momento pueda parecer, el Tronista Depilatus tiene aspiraciones: él quiere ser gogó. O stripper. O relaciones públicas de una discoteca. O actor porno. O cantante electro latino. O (y esta es su mayor ambición) participante en un reality de Telecinco. Cualquier cosa donde pueda demostrar que sabe mover las tetas.

Dieta

Los Depilatus comen entre cinco y siete veces al día. Su alimentación es sagrada, y no se saltan jamás la dieta ni toman hidratos a partir de las ocho de la tarde. Su madre les sirve una tortilla con doce claras para desayunar, y les prepara un tupper de arroz con pollo y medio kilo de fiambre de pavo que se llevan al gimnasio y que engullen acompañado por batidos de proteínas. Así, los Depilatus están siempre supevitaminados, mineralizados y anabolizados.

Métodos de caza

La máxima aspiración de los Tronistas Depilatus es encontrar el amor. Y ellos lo encuentran cada noche: es ver a una hembra mascando chicle con la boca abierta y con extensiones hasta la cintura, plataformas imposibles y uñas de gel, y comenzar a sentir. Porque ellos sienten. Porque ellos necesitan un pibón que esté a su altura. Porque ellas se creen Pilar Rubio, y ellos Sergio Ramos. Porque ellas son tan guapas pero no tan listas, y piensan que se merecen un príncipe o un futbolista.

Cuando localiza a su presa, el Tronista Depilatus comienza el ritual de cortejo meneando las caderas a ritmo de reguetón y, mientras le arrima la cebolleta, le expresa su amor susurrándole al oído letras de canciones de Maluma, el Pablo Neruda electrolatino: la hembra oye 'Quiero volver a explorar tu cuerpo / ver tu cara cuando lo tengas adentro', y enloquece. Y cuando el Depilatus le suelta «te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima», se entrega por completo a la pasión. Sabe que su chulazo es rebelde porque el mundo le ha hecho así, que es un malote, un chico que se juega la vida en el barrio; sabe que es duro por fuera pero blando por dentro. Como Vin Diesel en 'Un canguro superduro'. Como un aguacate.

Enemigos

El mayor enemigo de un Tronista Depilatus, además de su profesor de sexto de Primaria, es otro Tronista Depilatus. Como macho alfa que es, siempre tiene que demostrar que es el más duro de la manada, y para ello no duda en subirse la camiseta para competir enseñando sus bíceps, mostrando sus abdominales y moviendo sus tetas. También su coche es sinónimo de poder, una proyección fálica: su máxima aspiración es tener un Hyundai Coupé rojo con bordes cromados para hacer carreras, trompos y derrapes por la parte de atrás del cine del Mar de Cristal, con la música a toda mecha y molestando y poniendo en peligro seriamente al resto de la Flora y Fauna del Mar Menor. Ya lo decíamos al principio: el Tronista Depilatus es una especie invasora.

Referencias:

- Serie documental 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

- Ciclado Hormónez, Jonathan. Teo va al gimnasio. Edición ilustrada. Editorial Mis Primeras Mancuernas.