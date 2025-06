La sencilla rutina de un médico para que el calor no te impida conciliar el sueño este verano: «Activa el aire acondicionado de tu cuerpo» De esta forma no necesitarás utilizar un climatizador o un ventilar para refrescar el ambiente

Para muchas personas, conciliar el sueño en verano se convierte en todo un reto debido al calor. Según los expertos, la temperatura nocturna «ideal» para dormir ronda los 22 grados. Sin embargo, en esta época del año, cuando los termómetros comienzan a subir vertiginosamente, es habitual que se superen esos valores.

En estos casos, el cuerpo trabaja para regular la temperatura interna, lo que dificulta alcanzar un sueño profundo y reparador. Además del insomnio, el calor también puede provocar malestar físico, fatiga e incluso dolores de cabeza.

Ante esta situación, muchas personas recurren a soluciones aparentemente sencillas como el aire acondicionado o el ventilador para refrescar el ambiente. Sin embargo, estas opciones no siempre son las más económicas ni las más saludables. Se suele pensar que su uso nocturno es inocuo y que, en el peor de los casos, solo puede provocar un resfriado, pero esto no es del todo cierto.

Según explica el enfermero Jorge Ángel, conocido por sus vídeos de consejos en TikTok, «el continuo movimiento del aire hace que los ácaros y el polvo se movilicen más». Además, si el aire da directamente sobre el cuerpo, puede resecar las mucosas de la nariz y la boca, lo que provoca congestión, exceso de mucosidad y dolor de cabeza. También puede aumentar el riesgo de contracturas musculares y rigidez. En resumen, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Pero que no sea recomendable abusar del aire acondicionado o el ventilador no significa que no existan trucos eficaces para dormir mejor. Algunas estrategias incluyen elegir bien las sábanas o el colchón, además de seguir ciertas rutinas antes de ir a la cama.

Una de estas rutinas ha sido compartida por el doctor José Manuel Felices Farías, médico especialista en Radiodiagnóstico y Radiología Intervencionista, a través de su perfil de TikTok. En su vídeo, explica «la rutina para dormir fresco y sin aire acondicionado».

Duerme a pierna suelta este verano con tres sencillos pasos

El primer paso consiste en mojar con agua fría las muñecas durante 30 segundos. «De esta forma, enfriarás la sangre que circula hacia todo el cuerpo y bajarás medio grado la temperatura en los primeros minutos en la cama», señala. Si esto no fuera suficiente, recomienda otro truco: humedecer unos calcetines y meterlos en el congelador. Una vez fríos, colócalos alrededor de los tobillos, pero nada de ponérselos en los pies ya que eso podría hacer que pasemos más calor cuando el efecto frío se disipe.

Su último consejo es aplicar el llamado «método egipcio», que consiste en pulverizar agua sobre las sábanas. Al evaporarse, el agua reduce unos grados la temperatura corporal, facilitando así el sueño. Con estas estrategias sencillas, es posible ganarle la batalla al insomnio estival y dormir mejor, incluso en las noches más calurosas.